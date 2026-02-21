  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» не проигрывает в АПЛ при Росеньоре – 4 победы и 2 ничьих. Сегодня 1:1 с «Бернли», дальше – «Арсенал»
«Челси» не проигрывает в АПЛ при Росеньоре – 4 победы и 2 ничьих. Сегодня 1:1 с «Бернли», дальше – «Арсенал»

«Челси» при Росеньоре пока не проигрывает в АПЛ.

«Челси» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в 27-м туре АПЛ, ведя в счете с 4-й минуты и пропустив на 93-й. 

С 72-й минуты лондонцы играли в меньшинстве после удаления Уэсли Фофана. 

За 6 матчей в чемпионате Англии при Лиэме Росеньоре «Челси» не потерпел пока ни одного поражения – 4 победы и две ничьих в последних двух матчах. 

Лондонцы занимают 4-е место в турнирной таблице с 45 очками и могут опуститься ниже по итогам тура.

В следующем матче чемпионата «Челси» сыграет на выезде с «Арсеналом». Игра пройдет 1 марта. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Выходит Тосин якобы помогать на стандартах.
Выходит дедушка Барнс(я даже не знал, что он еще играет) и спокойно играючи забирает всю верховую борьбу.

Это коротко, чтобы понимать, какие чучела играют у Челси в центре обороны.

Почему он сразу Сарра не поставил? Я не думаю, что он слабее кого-либо из наших защитников.
Дело не в тренере.Росеньор создал своей работой 2Xg сегодня и 3 с Лидсом, что еще должен сделать тренер для победы? Дальше своб работу должны делать игроки, ну или хотя бы не лажать.

Но почему начинается манрадж и паника? Не потому что якобы характера не хватает, а потому что все в команде понимают, что от обороны помощи не дождешься никогда. Если всем в интернете понятно что Тосин, Трево, Бадик это игроки уровня подвала АПЛ, то неужели вы думаете, что профи этого не знают и не видят? Какого играть с людьми, которые вообще не тянут этот уровень?

Никакой тренер не исправит эту психологию, пока там не будут играть футболисты сравнимые по классу с игроками атаки. Ну разве что наймут какого--то гипнотизера и он всех убедит, что Чалобы и Тосин это топы
Ответ Гол в девятину
Дело не в тренере.Росеньор создал своей работой 2Xg сегодня и 3 с Лидсом, что еще должен сделать тренер для победы? Дальше своб работу должны делать игроки, ну или хотя бы не лажать. Но почему начинается манрадж и паника? Не потому что якобы характера не хватает, а потому что все в команде понимают, что от обороны помощи не дождешься никогда. Если всем в интернете понятно что Тосин, Трево, Бадик это игроки уровня подвала АПЛ, то неужели вы думаете, что профи этого не знают и не видят? Какого играть с людьми, которые вообще не тянут этот уровень? Никакой тренер не исправит эту психологию, пока там не будут играть футболисты сравнимые по классу с игроками атаки. Ну разве что наймут какого--то гипнотизера и он всех убедит, что Чалобы и Тосин это топы
А всех уже и убедили, что Чалоба топ.
Почеттино вон скандалил из-за него, Мареска переобулся, Росеньор хвалит во вью, фанаты вообще горой за своячка, а Тухель так откопал на тренировках алмаз.
Правда итог один - очередная потеря очков.
Ответ kepov
А всех уже и убедили, что Чалоба топ. Почеттино вон скандалил из-за него, Мареска переобулся, Росеньор хвалит во вью, фанаты вообще горой за своячка, а Тухель так откопал на тренировках алмаз. Правда итог один - очередная потеря очков.
А разве Чалоба удалился? Да и почему именно с него такой спрос, а не с 80 лямного Фофаны, который играет как мем и ещё и карточки ловит красные.
После таких потерь, в пятерку теперь не верю. Где побеждать, если не в таких домашних матчах? Ну да, в гостях с Арсеналом и Виллой, они же постоянно по 3 очка для Челси поставляют. Вот теперь настоящее давление для Росеньора. Хотя сегодня уже поплыл с заменами, но посмотрим.
Из этих 6 игр - 3 с командами на вылет, ещё 14-15-ые в таблице, а самый сильный соперник это Брентфорд )
Вот этим и отличается АПЛ от остальных чемпионатов, тут никто не может себя чувствовать вольготно до финального свистка, и даже аутсайдеры частенько отбирают очки у фаворитов.
Забуксовал что-то сеньор...
