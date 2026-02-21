«Челси» не проигрывает в АПЛ при Росеньоре – 4 победы и 2 ничьих. Сегодня 1:1 с «Бернли», дальше – «Арсенал»
«Челси» при Росеньоре пока не проигрывает в АПЛ.
«Челси» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в 27-м туре АПЛ, ведя в счете с 4-й минуты и пропустив на 93-й.
С 72-й минуты лондонцы играли в меньшинстве после удаления Уэсли Фофана.
За 6 матчей в чемпионате Англии при Лиэме Росеньоре «Челси» не потерпел пока ни одного поражения – 4 победы и две ничьих в последних двух матчах.
Лондонцы занимают 4-е место в турнирной таблице с 45 очками и могут опуститься ниже по итогам тура.
В следующем матче чемпионата «Челси» сыграет на выезде с «Арсеналом». Игра пройдет 1 марта.
Выходит дедушка Барнс(я даже не знал, что он еще играет) и спокойно играючи забирает всю верховую борьбу.
Это коротко, чтобы понимать, какие чучела играют у Челси в центре обороны.
Почему он сразу Сарра не поставил? Я не думаю, что он слабее кого-либо из наших защитников.
Но почему начинается манрадж и паника? Не потому что якобы характера не хватает, а потому что все в команде понимают, что от обороны помощи не дождешься никогда. Если всем в интернете понятно что Тосин, Трево, Бадик это игроки уровня подвала АПЛ, то неужели вы думаете, что профи этого не знают и не видят? Какого играть с людьми, которые вообще не тянут этот уровень?
Никакой тренер не исправит эту психологию, пока там не будут играть футболисты сравнимые по классу с игроками атаки. Ну разве что наймут какого--то гипнотизера и он всех убедит, что Чалобы и Тосин это топы
Почеттино вон скандалил из-за него, Мареска переобулся, Росеньор хвалит во вью, фанаты вообще горой за своячка, а Тухель так откопал на тренировках алмаз.
Правда итог один - очередная потеря очков.