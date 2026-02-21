«Челси» не проигрывает в АПЛ при Росеньоре – 4 победы и 2 ничьих. Сегодня 1:1 с «Бернли», дальше – «Арсенал»

«Челси» при Росеньоре пока не проигрывает в АПЛ.

«Челси» сыграл вничью с «Бернли » (1:1) в 27-м туре АПЛ , ведя в счете с 4-й минуты и пропустив на 93-й.

С 72-й минуты лондонцы играли в меньшинстве после удаления Уэсли Фофана.

За 6 матчей в чемпионате Англии при Лиэме Росеньоре «Челси » не потерпел пока ни одного поражения – 4 победы и две ничьих в последних двух матчах.

Лондонцы занимают 4-е место в турнирной таблице с 45 очками и могут опуститься ниже по итогам тура.

В следующем матче чемпионата «Челси» сыграет на выезде с «Арсеналом ». Игра пройдет 1 марта.