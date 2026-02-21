Фанаты «Осасуны» освистали Винисиуса у стадиона и во время матча с «Реалом»

Болельщики «Осасуны» выразили неприязнь по отношению к Винисиусу Жуниору перед и во время матча их команды с «Реалом ».

Игра 25-го тура Ла Лиги проходит в Памплоне, текстовая трансляция игры доступна на Спортсе”.

Когда автобус с футболистами мадридцев прибыл к стадиону «Эль-Садар» и из него вышел бразильский вингер, присутствовавшие рядом фанаты «Осасуны» начали свистеть и недовольно гудеть.

Винисиус вышел в стартовом составе. Свист фанатов гостей продолжился во время матча, когда бразилец получал мяч.