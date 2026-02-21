Видео
Фанаты «Осасуны» освистали Винисиуса у стадиона и во время матча с «Реалом»

Болельщики «Осасуны» выразили неприязнь по отношению к Винисиусу Жуниору перед и во время матча их команды с «Реалом».

Игра 25-го тура Ла Лиги проходит в Памплоне, текстовая трансляция игры доступна на Спортсе”.

Когда автобус с футболистами мадридцев прибыл к стадиону «Эль-Садар» и из него вышел бразильский вингер, присутствовавшие рядом фанаты «Осасуны» начали свистеть и недовольно гудеть.

Винисиус вышел в стартовом составе. Свист фанатов гостей продолжился во время матча, когда бразилец получал мяч.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
И тут расисты, да чтож такое. Преследуют парня по всей Европе)
Ответ Stormbringer
И тут расисты, да чтож такое. Преследуют парня по всей Европе)
Комментарий скрыт
Ответ Stormbringer
И тут расисты, да чтож такое. Преследуют парня по всей Европе)
Да его не только в Европе преследуют,, но и в Азии, латинской Америке, Австралии, Африке, и на Антарктиде с Арктикой))
Как говорится за что боролся, на то и напоролся, по делом ему.
Ответ заблокированному пользователю
Как говорится за что боролся, на то и напоролся, по делом ему.
Комментарий скрыт
Ответ vova88
Комментарий скрыт
Ради интереса посмотрел. Он и на Реал подписан.
Добился того что его ненавидят на всех стадионах Испании. Успешный успех.
Ответ Евгений Сидоров
Добился того что его ненавидят на всех стадионах Испании. Успешный успех.
Ну ведь удалось! Может же!
Расисты. Отменить матч, вручить Винисиусу Золотой мяч и объявить Реал чемпионом в этом сезоне.
Ответ ОттоДракула
Расисты. Отменить матч, вручить Винисиусу Золотой мяч и объявить Реал чемпионом в этом сезоне.
А ты сам не расист случаем? Почему забыл про ЛЧ и ЧМ для Винисиуса?
Ответ ОттоДракула
Расисты. Отменить матч, вручить Винисиусу Золотой мяч и объявить Реал чемпионом в этом сезоне.
Черный мяч 🎱 ему выдать и отправить в СА
Уважение этим мужикам

Кстати Инстаграм бегунка просто переполнена фото обезьян и гифками танцующих мартышек
Ответ Born is the King
Уважение этим мужикам Кстати Инстаграм бегунка просто переполнена фото обезьян и гифками танцующих мартышек
Да везде они сейчас, в тик-токе также
Абсолютно точно расизм это плохо. Но неужели у всех защитников Винисиуса не возникает вопроса, почему это происходит только с ним?
Ответ Свидетель Ибрагима Афеллая
Абсолютно точно расизм это плохо. Но неужели у всех защитников Винисиуса не возникает вопроса, почему это происходит только с ним?
Нет,для этого нужно обладать зачатками мышления,а у этих ребят они напрочь отсутствуют
Абсолютно мерзкий персонаж, темнокожие игроки есть практически во всех командах в том числе и в Бенфике и в Осасуне. Вини жалкий и мерзкий симулянт, которого скоро и темнокожие будут освистывать.
Ответ Владимир Чехов
Абсолютно мерзкий персонаж, темнокожие игроки есть практически во всех командах в том числе и в Бенфике и в Осасуне. Вини жалкий и мерзкий симулянт, которого скоро и темнокожие будут освистывать.
Все верно
Ни что так не объединяет футбольных фанатов со всего мира, как травля этой истерички 👍
Ну это повод начать разбирательство)
Ответ Андрей. С
Ну это повод начать разбирательство)
Комментарий скрыт
Ответ Дима
Комментарий скрыт
А свист теперь является оскорблением? Кстати, а почему освистывают только его? Почему не освистывают того же Рюдигера, Тчуамени, Камавингу, Алабу, того же Мбаппе, например? Почему только Винисиуса освистывают? Он какой-то особенный?
Винисиус возомнил себя Че, - типа борется со злом... а фактически налицо клиника психически нездорового индивида со звëздной болезнью и кучей комплексов
Ответ Aidem
Винисиус возомнил себя Че, - типа борется со злом... а фактически налицо клиника психически нездорового индивида со звëздной болезнью и кучей комплексов
Мартином Лютером Кингом, не меньше
Ответ rembrandao
Мартином Лютером Кингом, не меньше
Алексеем Навальным и Домиником Гашеком в одном лице.
Рекомендуем