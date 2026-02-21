22-летний Мусиала – самый молодой игрок в истории со 100 победами в Бундеслиге
Мусиала быстрее всех выиграл 100 матчей в Бундеслиге.
Джамал Мусиала установил рекорд Бундеслиги.
Сегодня полузащитник принял участие в игре с «Айнтрахтом» в 23-м туре. «Бавария» выиграла 3:2.
Эта победа стала для Мусиалы 100-й в Бундеслиге – он стал самым молодым обладателем этого достижения в истории лиги. Джамалу 22 года и 360 дней.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Молодец Джамал. Старался сегодня, до лучшей формы еще далеко, но глупо было бы ожидать феерии сразу после выздоровления
Жесть конечно, такое ощущение, что Джамал уже по времени играет своего рода вечность за "Баварию" (ну в целом так то уже 6-ой сезон действительно), а ему всего еще 22 года (ну ок, почти 23).
«Бэмби» - умница, несмотря на то, что сегодня игра у него не особо клеилась, но первый выход в старте в Бундеслиге, дай Бог еще наберет форму, а главное - без травм 🙏🏽
