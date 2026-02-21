22-летний Мусиала – самый молодой игрок в истории со 100 победами в Бундеслиге

Мусиала быстрее всех выиграл 100 матчей в Бундеслиге.

Джамал Мусиала установил рекорд Бундеслиги.

Сегодня полузащитник принял участие в игре с «Айнтрахтом » в 23-м туре. «Бавария » выиграла 3:2.

Эта победа стала для Мусиалы 100-й в Бундеслиге – он стал самым молодым обладателем этого достижения в истории лиги. Джамалу 22 года и 360 дней.