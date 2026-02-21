Скотт Мактоминей: «Футбол становится слишком мягким. В детстве нас учили идти в отбор честно и жестко, сейчас малейший контакт может привести к желтой»
Мактоминей: футбол становится слишком мягким.
Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей пожаловался на излишнюю чувствительность современных футболистов.
«Мне кажется, что футбол становится мягким; некоторые решения судей слишком щадящие.
Я не привык к такому. Когда я был ребенком, нас учили идти в отбор честно и жестко. Сейчас даже малейший контакт может привести к желтой карточке.
Не мне делать выводы, но, на мой взгляд, этому уделяется слишком много внимания, и проявляется чрезмерная чувствительность», – сказал Мактоминей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Мак тебе не кажется.. Футбол стал балетом..
Когда кругом вини и мьапе и тд
И в чем он не прав
Полностью согласен, но он зря сказал, что не ему делать выводы: как раз действующим футболистам надо включаться)
