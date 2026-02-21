  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Скотт Мактоминей: «Футбол становится слишком мягким. В детстве нас учили идти в отбор честно и жестко, сейчас малейший контакт может привести к желтой»
10

Скотт Мактоминей: «Футбол становится слишком мягким. В детстве нас учили идти в отбор честно и жестко, сейчас малейший контакт может привести к желтой»

Мактоминей: футбол становится слишком мягким.

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей пожаловался на излишнюю чувствительность современных футболистов. 

«Мне кажется, что футбол становится мягким; некоторые решения судей слишком щадящие.

Я не привык к такому. Когда я был ребенком, нас учили идти в отбор честно и жестко. Сейчас даже малейший контакт может привести к желтой карточке.

Не мне делать выводы, но, на мой взгляд, этому уделяется слишком много внимания, и проявляется чрезмерная чувствительность», – сказал Мактоминей. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoСкотт Мактоминей
logoсерия А Италия
logoсудьи
logoНаполи
logoСборная Шотландии по футболу
правила
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мак тебе не кажется.. Футбол стал балетом..
Ответ Борода Давинчи
Мак тебе не кажется.. Футбол стал балетом..
Когда кругом вини и мьапе и тд
И в чем он не прав
Полностью согласен, но он зря сказал, что не ему делать выводы: как раз действующим футболистам надо включаться)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Из-за травм я скоро сам выйду играть? «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб»
7 февраля, 21:08
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
18 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
31 минуту назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
44 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
сегодня, 01:18
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем