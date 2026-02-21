Скотт Мактоминей: «Футбол становится слишком мягким. В детстве нас учили идти в отбор честно и жестко, сейчас малейший контакт может привести к желтой»

Мактоминей: футбол становится слишком мягким.

Полузащитник «Наполи » Скотт Мактоминей пожаловался на излишнюю чувствительность современных футболистов.

«Мне кажется, что футбол становится мягким; некоторые решения судей слишком щадящие.

Я не привык к такому. Когда я был ребенком, нас учили идти в отбор честно и жестко. Сейчас даже малейший контакт может привести к желтой карточке.

Не мне делать выводы, но, на мой взгляд, этому уделяется слишком много внимания, и проявляется чрезмерная чувствительность», – сказал Мактоминей.