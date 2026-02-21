  • Спортс
  Фофана получил две желтые карточки в игре с «Бернли» и пропустит матч с «Арсеналом»
Фофана получил две желтые карточки в игре с «Бернли» и пропустит матч с «Арсеналом»

Фофана получил красную карточку и не сыграет с «Арсеналом».

Уэсли Фофана удален в матче с «Бернли».

Защитник «Челси» был предупрежден на 34-й минуте матча 27-го тура АПЛ, а на 72-й минуте получил вторую желтую, сбив Джеймса Уорд-Проуза на чужой половине поля.

Таким образом, француз не сможет принять участие в матче против «Арсенала» 1 марта.

«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
"Сильнейший ЦЗ" Челси по мнению местных экспертов. Которого, правда, через матч убирают на замахах, а когда играет - движуха обеспечена, но ничего страшного
Ответ Акер
"Сильнейший ЦЗ" Челси по мнению местных экспертов. Которого, правда, через матч убирают на замахах, а когда играет - движуха обеспечена, но ничего страшного
А кто сильнейший?
Ответ Ojer
А кто сильнейший?
40 летний Сильва сильнее, чем все они, - все, что нужно знать про уровень защиты Челси
Сколько уже красных накопилось у синих?
Спасибо, Щелбан, за потерю очков
Фофан в лоб ему пропишет кто-нибудь в раздевалке?
