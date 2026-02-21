3

«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Дальше – «Боруссия»

«Бавария» не проигрывает 6 матчей кряду.

«Бавария» продлила беспроигрышную серию до 6 матчей – 5 побед и ничья.

Мюнхенцы обыграли «Айнтрахт» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги. 

Следующий матч команда Венсана Компани проведет против дортмундской «Боруссии» 28 февраля в рамках чемпионата.

В турнирной таблице мюнхенцы занимают первое место с 60 очками, опережая дортмундцев, сыгравших на матч меньше, на 9 очков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Дортмунд
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoАйнтрахт Франкфурт
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
То, что Компани по заветам Пепа делает упор на короткий розыгрыш от вратаря, мы ещё давно поняли. Но зачем для этого он продолжает ставить Кима в основу и вообще подпускать к играм, это настоящая загадка. Это также к вопросу о том, нужно ли продление контракта такого игрока, который абсолютно не тянет уровень Бундеслиги.
По игре ничего нового. Спасибо, что Павло и Кейн хоть иногда издалека пробивают. Гнабри продолжает прекрасно разрезать оборону соперника передачами, Олисе просто шикарно действует, Диас пытается придумать что-то слева.
P.S. замена Олисе логична, чтобы уберечь от травмы ключевого игрока атаки, но не перед идеальным для него штрафным же)
Ответ Sir Henry Morgan
То, что Компани по заветам Пепа делает упор на короткий розыгрыш от вратаря, мы ещё давно поняли. Но зачем для этого он продолжает ставить Кима в основу и вообще подпускать к играм, это настоящая загадка. Это также к вопросу о том, нужно ли продление контракта такого игрока, который абсолютно не тянет уровень Бундеслиги. По игре ничего нового. Спасибо, что Павло и Кейн хоть иногда издалека пробивают. Гнабри продолжает прекрасно разрезать оборону соперника передачами, Олисе просто шикарно действует, Диас пытается придумать что-то слева. P.S. замена Олисе логична, чтобы уберечь от травмы ключевого игрока атаки, но не перед идеальным для него штрафным же)
Предполагаю, что Ким был в основе, чтобы Та (висящий на карточке) не пропустил случайно матч с Дортмундом
Ответ A-Marco
Предполагаю, что Ким был в основе, чтобы Та (висящий на карточке) не пропустил случайно матч с Дортмундом
Лучше бы на его месте РахИто был бы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
17 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
30 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
43 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
59 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем