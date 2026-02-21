«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Дальше – «Боруссия»
Мюнхенцы обыграли «Айнтрахт» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Следующий матч команда Венсана Компани проведет против дортмундской «Боруссии» 28 февраля в рамках чемпионата.
В турнирной таблице мюнхенцы занимают первое место с 60 очками, опережая дортмундцев, сыгравших на матч меньше, на 9 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
По игре ничего нового. Спасибо, что Павло и Кейн хоть иногда издалека пробивают. Гнабри продолжает прекрасно разрезать оборону соперника передачами, Олисе просто шикарно действует, Диас пытается придумать что-то слева.
P.S. замена Олисе логична, чтобы уберечь от травмы ключевого игрока атаки, но не перед идеальным для него штрафным же)