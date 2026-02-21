«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Дальше – «Боруссия»

«Бавария» не проигрывает 6 матчей кряду.

«Бавария » продлила беспроигрышную серию до 6 матчей – 5 побед и ничья.

Мюнхенцы обыграли «Айнтрахт » (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.

Следующий матч команда Венсана Компани проведет против дортмундской «Боруссии » 28 февраля в рамках чемпионата.

В турнирной таблице мюнхенцы занимают первое место с 60 очками, опережая дортмундцев, сыгравших на матч меньше, на 9 очков.