«Ювентус» набрал 46 очков в 26 турах Серии А – это худший результат с сезона-2010/11

«Ювентус » проводит худший сезон за последние 15 лет.

Команда Лучано Спаллетти сегодня уступила «Комо » (0:2) в 26-м туре.

Туринцы набрали 46 очков в текущем чемпионате. Это худший результат с сезона-2010/11, когда после 26 туров был 41 балл.

В следующем матче в Серии А «Ювентус» сыграет с «Ромой».