«Ювентус» набрал 46 очков в 26 турах Серии А – это худший результат с сезона-2010/11

«Ювентус» проводит худший сезон за последние 15 лет.

Команда Лучано Спаллетти сегодня уступила «Комо» (0:2) в 26-м туре.

Туринцы набрали 46 очков в текущем чемпионате. Это худший результат с сезона-2010/11, когда после 26 туров был 41 балл.

В следующем матче в Серии А «Ювентус» сыграет с «Ромой».

У Ювентуса опять период середняка
Было уже подобное
Нужно время для обновления
После многолетней серии побед в Сериале, результаты хуже и хуже.
Ответ Тралл из Питера
Объективно, как ввели ВАР, так Ювентус и закончился.
Попросили вынести мусор. Вынес Спалетти.
Ответ jt456p25p9
Купманейрс левый центральный защитник))))) Я такого гениально решения не припомню, причем этот ход ломает весь розыгрышь выхода из обороны в атаку, он не может разогнать атаку, перевести с фланга на фланг, обороняться, бегать, и Фабрегас дал указку буквально 90% атак Комо шло оттуда)))))))))) А лысый шарлатане продолжает его туда зачем-то ставить, но виноват Миретти конечно поэтому его и заменим))))))
Ответ Dzhansug Bukiya
Так не было Бремера и Калулу. Кого выпускать? Гатти не может играть в четверке. Правого защитника нет вообще. Команда устала, потому что нет глубины. Даже нет игроков на основу, если быть до конца откровенным.
Бастони, прекрати издеваться над Ювентусом ))
Комментарий удален пользователем
Ответ igls54
Бастони унижен норвежскими рыбаками
