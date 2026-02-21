«Ювентус» набрал 46 очков в 26 турах Серии А – это худший результат с сезона-2010/11
«Ювентус» проводит худший сезон за последние 15 лет.
Команда Лучано Спаллетти сегодня уступила «Комо» (0:2) в 26-м туре.
Туринцы набрали 46 очков в текущем чемпионате. Это худший результат с сезона-2010/11, когда после 26 туров был 41 балл.
В следующем матче в Серии А «Ювентус» сыграет с «Ромой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
