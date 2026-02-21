  • Спортс
  • «Роналду в Рамадан пробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
93

«Роналду в Рамадан пробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце

Роналду пробовал держать пост во время Рамадана в Саудовской Аравии.

Бывший игрок «Аль-Насра» Шайя Шарахили рассказал, как Криштиану Роналду пробовал держать пост в Рамадан. 

«В прошлом году Криштиану Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками «Аль-Насра» во время Рамадана.

Он постился в течение двух дней, чтобы почувствовать, что испытывают мусульмане во время поста», – сказал Шарахили в подкасте Thmanyah Sports.

Рамадан – священный месяц для мусульман. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества во время которой тоже не приветствуются.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Thmanyah Sports
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
религия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
Шайя Шарахили
еда
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Роналду после двух дней поста:
-Hy нaxep.
Ответ Си Эм Панк
Роналду после двух дней поста: -Hy нaxep.
ну с его режимом, ему будет трудно
Ответ Си Эм Панк
Роналду после двух дней поста: -Hy нaxep.
Комментарий удален модератором
Да потому что Роналду нормально следит за своим телом и здоровьем, и понял, что нет смысла мучить организм целый день, чтоб после заката солнца нажираться на ночь глядя 🤷🏻‍♂️
Ответ Армен Сандрян
Да потому что Роналду нормально следит за своим телом и здоровьем, и понял, что нет смысла мучить организм целый день, чтоб после заката солнца нажираться на ночь глядя 🤷🏻‍♂️
Комментарий скрыт
Ответ Армен Сандрян
Да потому что Роналду нормально следит за своим телом и здоровьем, и понял, что нет смысла мучить организм целый день, чтоб после заката солнца нажираться на ночь глядя 🤷🏻‍♂️
Комментарий скрыт
Получается лучший футбольный клуб для муслульман , в месяц Рамадан , это какая-нибудь фк Воркута .
Там полярная ночь весь февраль
Ответ Ллб
Получается лучший футбольный клуб для муслульман , в месяц Рамадан , это какая-нибудь фк Воркута . Там полярная ночь весь февраль
15 лет назад это был худшим футбольным клубом
Любой пост в момент повышенных физических нагрузок противопоказан. Ты берёшь в долг у своего организма, а он ответит потом, ударив по твоему здоровью. Человек - не Бог, надо как-то сопоставлять желаемое с действительным, либо постись, либо бери вершины. Всё сразу не получится.
Если от этом рассказал не сам Роналду, то получается, что это репост поста.
Пост у них-объесться на ночь глядя.Не религия ,а насмешка дьявола
Ответ Саня Риза
Пост у них-объесться на ночь глядя.Не религия ,а насмешка дьявола
Комментарий скрыт
Ответ mr.salah89
Комментарий скрыт
?? Вот это не понятно. Каким образом объяснят ? Просто показалось, что ты намекаешь будто они начнут руками махать как... сами знаете кто в зоопарке, не, как-то на самом деле сложно представить, что в 2026 году в цивилизованном мире это возможно, иначе это было бы совсем дном, и подтверждало бы все слова против них
Ну все, можно делать обрезание! 😁
Ответ cukken
Ну все, можно делать обрезание! 😁
Ну он вам хейтерам и сделал обрезнание)))
964 раз уже)
Ответ Buanonote
Ну он вам хейтерам и сделал обрезнание))) 964 раз уже)
Толку то от этих мусорных голов.
Трофеев нет, на ЧМ крах.
А потом не выдержал и намазал гелем волосы)
Заметил на спортсе нездоровый тренд на оскорбления или принижения верующих мусульман. Мол сейчас 21 век а вы дикари и тд. Судя по комментам не зря ввели статью за оскорбление чувств верующих.
Ответ Адилет Сапаров
Заметил на спортсе нездоровый тренд на оскорбления или принижения верующих мусульман. Мол сейчас 21 век а вы дикари и тд. Судя по комментам не зря ввели статью за оскорбление чувств верующих.
Неверующих верующие тоже принижают и оскорбляют, а статьи нет.
Ответ Адилет Сапаров
Заметил на спортсе нездоровый тренд на оскорбления или принижения верующих мусульман. Мол сейчас 21 век а вы дикари и тд. Судя по комментам не зря ввели статью за оскорбление чувств верующих.
Я с уважением отношусь ко всем религиям. Многое понятно, некоторые вещи не понимаю. Вот вы, как мусульманин, объясните мне, как можно целый день не пить? Мусульманские страны в основном там, где жарко.. вот как в жару не пить целый день, зачем мучать себя? неужели дети, женщины, старики не пьют воды в течении всего жаркого дня???
Да я рад за него, хоть голами довольствуется на старость лет, для меня это противостояние еще в декабре 2022 года завершилось, остальное уже лирика. Пусть он играет, как Миура до 55, и кайфует, забивает голы, сколько сможет, пока здоровье позволяет.
