«Роналду в Рамадан пробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце

Роналду пробовал держать пост во время Рамадана в Саудовской Аравии.

Бывший игрок «Аль-Насра» Шайя Шарахили рассказал, как Криштиану Роналду пробовал держать пост в Рамадан.

«В прошлом году Криштиану Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками «Аль-Насра » во время Рамадана.

Он постился в течение двух дней, чтобы почувствовать, что испытывают мусульмане во время поста», – сказал Шарахили в подкасте Thmanyah Sports.

Рамадан – священный месяц для мусульман. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества во время которой тоже не приветствуются.