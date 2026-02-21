У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах

«Ювентус » проиграл шестой матч в текущем чемпионате Италии.

Команда Лучано Спаллетти на своем поле уступила «Комо » – 0:2.

У туринцев уже больше поражений, чем в прошлом (4) и позапрошлом (5) сезонах, но пока меньше, чем в сезоне-2022/23 (10).

В следующем туре «Ювентус» сыграет у «Ромы» в гостях.