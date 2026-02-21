«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
«Ювентус» потерпел третье поражение подряд.
Команда Лучано Спаллетти уступила на своем поле «Комо» в Серии А – 0:2. Перед этим матчем ее обыграли «Галатасарай» (2:5) и «Интер» (2:3).
В последних пяти играх у туринцев четыре поражения и одна ничья.
25 февраля «Ювентус» вновь встретится с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
18 комментариев
Дома играем,выйдем🤝
К сезону Ювентус начнет готовится без этих людей:
Локателли, Камбиазо, Жегрова, Костич,Опенда, Дэйвид, Влахович Копмейнерс и думаю Анджич.
Миретти дадут ещё шанс один, Гатти останется, как и Грегорио.
Нужны : опорник с движением, центральный нападающий агрессивный, крайний защитник, ещё один опорник и "десятка" выносливый.
Этот сезон -аут.
В другие команды.
Здесь пишут, что Локателли гений.
Найдется покупатель, не так ли?
Всех отдадут и продадут.
Вы впервые в футболе всиечаете понятие "массовая распродажа"?
Я вот часто видел.