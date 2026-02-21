«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр

«Ювентус» потерпел третье поражение подряд.

Команда Лучано Спаллетти уступила на своем поле «Комо » в Серии А – 0:2. Перед этим матчем ее обыграли «Галатасарай» (2:5) и «Интер» (2:3).

В последних пяти играх у туринцев четыре поражения и одна ничья.

25 февраля «Ювентус » вновь встретится с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.