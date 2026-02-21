18

«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр

«Ювентус» потерпел третье поражение подряд.

Команда Лучано Спаллетти уступила на своем поле «Комо» в Серии А – 0:2. Перед этим матчем ее обыграли «Галатасарай» (2:5) и «Интер» (2:3).

В последних пяти играх у туринцев четыре поражения и одна ничья.

25 февраля «Ювентус» вновь встретится с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Юве в психологической яме. Какой там камбэк с Сараем, ещё раз бы не отлететь.
Ответ Евгений Сидоров
да нет никакой ямы, тренер а) что такое ротация не знает б) выбирает игроков на рандомные позиции итог закономерен
Комо на классе обыграл середняка серии А
Топ-8 команда Европы по мнению эксперта спортс по итальянскому чемпионату Клещенка
ну и не понятно почему Лучано не ратирует состав даже не смотря на большую разницу,а так к марту основа вообще ходить не сможет.Сейчас вылетим из лч и тогда с игрой раз в неделю появится хоть какое движение,жаль что мысли пропали.
Ответ juventus
Насчёт ЛЧ... ребята,не унываем,было и по хуже!
Дома играем,выйдем🤝
Ответ D71Sanya
Поржал, но + поставил)
а вообще ПОЗОР.
если сливали ради Галатасарая,то очень глупо,а вообще глядя на все это может лучше со Спалетти в ле и там начинать строить команду,а не гнаться за очередным позором в лч.
очередной сезон в трубу. жаль Палладино вместо лысого физрука не позвали
Когда к сезону команду готовит один непонятный тренер, продолжает другой, то хорошему тренеру о стабильности остаётся только мечтать.
К сезону Ювентус начнет готовится без этих людей:

Локателли, Камбиазо, Жегрова, Костич,Опенда, Дэйвид, Влахович Копмейнерс и думаю Анджич.
Миретти дадут ещё шанс один, Гатти останется, как и Грегорио.

Нужны : опорник с движением, центральный нападающий агрессивный, крайний защитник, ещё один опорник и "десятка" выносливый.

Этот сезон -аут.
Ответ Busk
А куда эти люди денутся? Уедут к бабушке в простоквашино?
Ответ граф Якунин
Почти.
В другие команды.
Здесь пишут, что Локателли гений.
Найдется покупатель, не так ли?
Всех отдадут и продадут.
Вы впервые в футболе всиечаете понятие "массовая распродажа"?
Я вот часто видел.
надеюсь летом сильно обновится состав т.к вроде как с руководством и тренером всё пришло в норму,теперь к балансу и уровню должен быть подход к игрокам.
Ответ juventus
Ставить в долгую на старичка Спалетти? Ну такое дело, сомнительное. Если сумеют договориться, к примеру, с Антошиком, то тогда и стоит ожидать кардинальных изменений в составе. Под его проект могут выделить серьёзные финансы. Вроде так?
Ответ juventus
откуда деньги на обнову состава без лч?
