41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин в XXI веке был старше, когда отдавал голевой пас

Касорла сделал ассист в Ла Лиге в 41 год.

Полузащитник «Овьедо » Санти Касорла отдал голевую передачу в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад » (3:3) в возрасте 41 года и 70 дней.

Это второй результат среди самых возрастных ассистентов лиги в XXI веке. Старше был только Хоакин (41 год и 298 дней).