41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин в XXI веке был старше, когда отдавал голевой пас
Касорла сделал ассист в Ла Лиге в 41 год.
Полузащитник «Овьедо» Санти Касорла отдал голевую передачу в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (3:3) в возрасте 41 года и 70 дней.
Это второй результат среди самых возрастных ассистентов лиги в XXI веке. Старше был только Хоакин (41 год и 298 дней).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоакин, Касорла - легенды. Праймовый Касорла в Арсенале был безупречен!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем