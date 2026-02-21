  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
22

Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»

Сон Хын Мин: Месси на другом уровне относительно остальных.

Сон Хын Мин поделился ожиданиями от матча «Лос-Анджелес» – «Интер Майами» в МЛС.

«Я бы не хотел говорить про Месси, потому что, наверное, про него и так все говорят, он лучший игрок с футбольной точки зрения.

Я не воспринимаю эту игру как дуэль. Он, очевидно, на другом уровне относительно любого другого футболиста, и я могу сказать, что с нетерпением жду этого матча, весь «Лос-Анджелес» ждет», – сказал полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЛионель Месси
logoСон Хын Мин
logoИнтер Майами
logoЛос-Анджелес
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один аргентинец хвалит своёго земляка ))
Ответ Giggs
Ещё один аргентинец хвалит своёго земляка ))
Комментарий скрыт
Ответ Giggs
Ещё один аргентинец хвалит своёго земляка ))
Не говори. Ох уж эти Аргентинцы, тем более, котрые в одном клубе играли.))) истинный индеец Сон. 😁
Какой же Сон - некрасивый!
Ответ igls54
Какой же Сон - некрасивый!
Как страшный сон
Сон, кстати, тоже интеллектуально умный игрок, сечет парень. ☝🏼
Какой-то Сон некрасивый фрукт
Любители криштиануса завыли))
Сигнал о трансфере , когда сон переходил бы в реал , должен был озвучить не Фабрицио Романо, а будильник
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер Майами» Месси – фаворит нового сезона МЛС. «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина – 2-й у букмекеров, «Ванкувер» Мюллера – 3-й
21 февраля, 14:35
Фонт хочет, чтобы Месси провел прощальный матч за «Барсу» и стал почетным президентом клуба: «При Лапорте этого не будет. Лео – образец для подражания как футболист и как личность»
21 февраля, 13:42
Леау не считает Месси лучшим в истории из-за победы на ЧМ: «Это не имеет значения. Роналду остается величайшим, но ЧМ важен для него»
21 февраля, 08:59
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
16 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
29 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
42 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
58 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем