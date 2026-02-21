Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
Сон Хын Мин: Месси на другом уровне относительно остальных.
Сон Хын Мин поделился ожиданиями от матча «Лос-Анджелес» – «Интер Майами» в МЛС.
«Я бы не хотел говорить про Месси, потому что, наверное, про него и так все говорят, он лучший игрок с футбольной точки зрения.
Я не воспринимаю эту игру как дуэль. Он, очевидно, на другом уровне относительно любого другого футболиста, и я могу сказать, что с нетерпением жду этого матча, весь «Лос-Анджелес» ждет», – сказал полузащитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Ещё один аргентинец хвалит своёго земляка ))
Не говори. Ох уж эти Аргентинцы, тем более, котрые в одном клубе играли.))) истинный индеец Сон. 😁
Какой же Сон - некрасивый!
Как страшный сон
Сон, кстати, тоже интеллектуально умный игрок, сечет парень. ☝🏼
Какой-то Сон некрасивый фрукт
Любители криштиануса завыли))
Сигнал о трансфере , когда сон переходил бы в реал , должен был озвучить не Фабрицио Романо, а будильник
