Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»

Сон Хын Мин: Месси на другом уровне относительно остальных.

Сон Хын Мин поделился ожиданиями от матча «Лос-Анджелес» – «Интер Майами » в МЛС .

«Я бы не хотел говорить про Месси , потому что, наверное, про него и так все говорят, он лучший игрок с футбольной точки зрения.

Я не воспринимаю эту игру как дуэль. Он, очевидно, на другом уровне относительно любого другого футболиста, и я могу сказать, что с нетерпением жду этого матча, весь «Лос-Анджелес » ждет», – сказал полузащитник.