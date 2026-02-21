Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
Вега может покинуть «Зенит» летом.
Роман Вега всерьез рассматривает уход из «Зенита» летом 2026 года, сообщает Legalbet.
22-летний левый защитник хочет получать больше игрового времени.
Утверждается, что если к лету не произойдет изменений, футболист покинет команду. При этом «Зенит» рассчитывает на Вегу, а тренерский штаб доволен прогрессом аргентинца.
Защитник перешел в «Зенит» летом 2025 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 7 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Быстрый, с хорошим пасом и кроссом в штрафную, ему надо прибавить при страховке ЦЗ.
мы просрали Ваханию который бы закрывал оба фланга, своего парня, который мечтал играть за стрелку и выкинули 7 на это чудо и 7 на чудо краснодарское волкова
Это позор
Поле видит хорошо, техничный, навесы чёткие.
Можно уже просто через обруч перепрыгивать в штрафной