Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)

Вега может покинуть «Зенит» летом.

Роман Вега всерьез рассматривает уход из «Зенита » летом 2026 года, сообщает Legalbet.

22-летний левый защитник хочет получать больше игрового времени.

Утверждается, что если к лету не произойдет изменений, футболист покинет команду. При этом «Зенит» рассчитывает на Вегу, а тренерский штаб доволен прогрессом аргентинца.

Защитник перешел в «Зенит» летом 2025 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 7 матчей. Его статистика – здесь .