  • Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)

Вега может покинуть «Зенит» летом.

Роман Вега всерьез рассматривает уход из «Зенита» летом 2026 года, сообщает Legalbet.

22-летний левый защитник хочет получать больше игрового времени.

Утверждается, что если к лету не произойдет изменений, футболист покинет команду. При этом «Зенит» рассчитывает на Вегу, а тренерский штаб доволен прогрессом аргентинца.

Защитник перешел в «Зенит» летом 2025 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 7 матчей. Его статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
возможные трансферы
logoРоман Вега
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Вегу нельзя продавать, он выполняет важную роль - не даёт Горшкову расслабиться, навязывая конкуренцию за место глухого запасного (а Дугласа меняет Алип)
Сантосу через месяц 32 года, Вега видится его заменой через сезон.
Быстрый, с хорошим пасом и кроссом в штрафную, ему надо прибавить при страховке ЦЗ.
Ответ Дмитрий9779
Сантосу через месяц 32 года, Вега видится его заменой через сезон. Быстрый, с хорошим пасом и кроссом в штрафную, ему надо прибавить при страховке ЦЗ.
да никогда он не будет заменой Сантосу, это бездарь с одним скиллом - навесить в голову, он слабый в обороте, не выдерживает борьбу, теряет позиции, может уровень Крыльев (извините Самара), но точно не топ клуб
мы просрали Ваханию который бы закрывал оба фланга, своего парня, который мечтал играть за стрелку и выкинули 7 на это чудо и 7 на чудо краснодарское волкова
Это позор
Ответ SMART789
да никогда он не будет заменой Сантосу, это бездарь с одним скиллом - навесить в голову, он слабый в обороте, не выдерживает борьбу, теряет позиции, может уровень Крыльев (извините Самара), но точно не топ клуб мы просрали Ваханию который бы закрывал оба фланга, своего парня, который мечтал играть за стрелку и выкинули 7 на это чудо и 7 на чудо краснодарское волкова Это позор
Не мы, а твой любимец Семак.
В атаке хорош, в обороне есть проблемы. Но мне нравится
Ответ Тралл из Питера
В атаке хорош, в обороне есть проблемы. Но мне нравится
он 500 минут за зенит сыграл, как вы оценили где он хорош, а где плох?)
Ответ Shikari
он 500 минут за зенит сыграл, как вы оценили где он хорош, а где плох?)
Ну я смотрел практически все матчи, в том числе товарки, плюс если смотреть за ним там, где играл, то навешивать умеет, проходить с мячом тоже умеет, но за спину пускает часто
Плохо будет, еслт уйдёт. Весьма хороший игрок, подтянуть только игру в отборе и норм.
Поле видит хорошо, техничный, навесы чёткие.
При здоровом Сантосе шансов мало, только если того двигать в центр. Перспективный, без Лусиано заскучает :(
Ну если Вега уйдет, то Дельфиноболев может не рассчитывать на подачи сверху)
Можно уже просто через обруч перепрыгивать в штрафной
От Дугласа уже пора избавляться, играет однообразно примитивно, плюс по физике уже не тянет. Да и капитана из него никудышный судя по результатам и игре команды
Ответ la liberta
От Дугласа уже пора избавляться, играет однообразно примитивно, плюс по физике уже не тянет. Да и капитана из него никудышный судя по результатам и игре команды
Барриос, как капитан, предпочтительнее!
Изначально было понятно, что тупая сделка, это конечно не Волков за 7, но все равно бездарное расходование ресурсов.
Не, ну кореша обменяли, теперь ему одному явно скучно
Этот глупыш про дело кругового не слышал
