Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
Фонсека про Украину: я расстроен, жаль людей, которые там живут.
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о конфликте на территории Украины.
«Украина – прекрасная страна, а ее жители – прекрасные скромные люди, которые просто хотят жить в мире. Мне очень больно от этого.
Моя жена – украинка, у меня есть ребенок-украинец. Я так расстроен, что мне трудно говорить о ситуации на Украине.
Мне очень жаль людей, которые там живут, потому что мы не можем себе представить, насколько им тяжело», – сказал португалец, работавший в «Шахтере», в интервью The Athletic.
