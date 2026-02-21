  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
16

Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»

Фонсека про Украину: я расстроен, жаль людей, которые там живут.

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о конфликте на территории Украины.

«Украина – прекрасная страна, а ее жители – прекрасные скромные люди, которые просто хотят жить в мире. Мне очень больно от этого.

Моя жена – украинка, у меня есть ребенок-украинец. Я так расстроен, что мне трудно говорить о ситуации на Украине.

Мне очень жаль людей, которые там живут, потому что мы не можем себе представить, насколько им тяжело», – сказал португалец, работавший в «Шахтере», в интервью The Athletic.

Опубликовал: Александр Суряев
logoЧемпионат Украины по футболу
logoШахтер
Политика
logoЛион
logoлига 1 Франция
logoПаулу Фонсека
logoСборная Украины по футболу
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
все адекватные люди хотят жить в мире
Жители Донбасса тоже хотели жить мирно.
Ответ Евгений Сидоров
Жители Донбасса тоже хотели жить мирно.
Так они и жили мирно. Пока в 14м году туда гиркина с моторолой не послали
Ответ Давид Ригерт лучший
Так они и жили мирно. Пока в 14м году туда гиркина с моторолой не послали
В Одессе в 2014 не было ни Гиркина, ни Моторолы с Гиви.. а вот беспредел кровавый нацистов украинских против мирно протестующих за свои ценности людей был. Весь Мир это видел.. но по итогу избирательно "закрыл глаза" на произошедшее. Жителям Донецка и Луганска надо было ждать такого же подъезда к ним в города на кортежах из автобусов, набитых Миколами с Западной?
Так их президент против мира, к нему и вопросы
Ответ Александр Воронин
Так их президент против мира, к нему и вопросы
Комментарий удален модератором
Ответ Давид Ригерт лучший
Комментарий удален модератором
Мы смотрим здесь и сейчас
Он единственный, кто против мира и за войну
Ну так пусть идут к своему президенту и требует что бы он соглашался на предложение Трампа
Ответ Thomas Vestergaard
Ну так пусть идут к своему президенту и требует что бы он соглашался на предложение Трампа
От "возьмем Киев за 3 дня" до "сдавайтесь нам, пожалуйста" - 4 года :D
Ответ kruZ
От "возьмем Киев за 3 дня" до "сдавайтесь нам, пожалуйста" - 4 года :D
Казалось бы за 4 года уже давно можно уяснить кому принадлежит авторство фразы о трёх днях. Но местные умники продолжают позориться.
Скажи спасибо Боре Джонсону. Донбасс автономия в составе Украины. Чем было плохо предложение? У нас тоже есть автономии. И что плохого?
Ну так пусть тарасы на майдан соберутся, делов то, они же «нерабы»))
Приезжай в бывший восток Украины. Спроси у них, как вы живёте в таких условиях или они не украинцы?
Почему твой ребёнок украинец? Он португалец.
Так пусть загонят под шконку бандеровцев - и будет мир как до 2014 года. Понятно, что войну развязали прозападные нацики, но остальная часть Украины нормальная же.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
16 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
29 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
42 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
58 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем