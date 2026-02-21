Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»

Фонсека про Украину: я расстроен, жаль людей, которые там живут.

Главный тренер «Лиона » Паулу Фонсека высказался о конфликте на территории Украины.

«Украина – прекрасная страна, а ее жители – прекрасные скромные люди, которые просто хотят жить в мире. Мне очень больно от этого.

Моя жена – украинка, у меня есть ребенок-украинец. Я так расстроен, что мне трудно говорить о ситуации на Украине.

Мне очень жаль людей, которые там живут, потому что мы не можем себе представить, насколько им тяжело», – сказал португалец, работавший в «Шахтере », в интервью The Athletic.