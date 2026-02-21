Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию

Кейн забил 47-й и 48-й голы в этом сезоне.

Харри Кейн продлил серию матчей с голами до шести игр.

Нападающий «Баварии» отметился дублем в ворота «Айнтрахта » в 23-м туре Бундеслиги (3:0, второй тайм).

Ранее англичанин забил «Вердеру» (дубль), «Лейпцигу», «Хоффенхайму» (дубль), «Гамбургу» и ПСВ.

Всего в этом сезоне у Кейна 48 голов в 41 игре в составе клуба и сборной. В чемпионате Германии на его счету 28 мячей в 23 турах. Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .