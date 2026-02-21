  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
32

Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию

Кейн забил 47-й и 48-й голы в этом сезоне.

Харри Кейн продлил серию матчей с голами до шести игр.

Нападающий «Баварии» отметился дублем в ворота «Айнтрахта» в 23-м туре Бундеслиги (3:0, второй тайм).

Ранее англичанин забил «Вердеру» (дубль), «Лейпцигу», «Хоффенхайму» (дубль), «Гамбургу» и ПСВ.

Всего в этом сезоне у Кейна 48 голов в 41 игре в составе клуба и сборной. В чемпионате Германии на его счету 28 мячей в 23 турах. Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБавария
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoАйнтрахт Франкфурт
logoСборная Англии по футболу
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кейн в сумасшедшей форме
26 голов до рекорда Месси. Учитывая ослабленный середняками ЧМ, может и побить рекорд
Ответ Евгений Головин
26 голов до рекорда Месси. Учитывая ослабленный середняками ЧМ, может и побить рекорд
ну вечный рекорд Месси 91 гол за год)вот к чему надо стремиться.при том что Месси совсем не нападающий.этот рекорд наверное никогда никто не побьют
Ответ Predator87
ну вечный рекорд Месси 91 гол за год)вот к чему надо стремиться.при том что Месси совсем не нападающий.этот рекорд наверное никогда никто не побьют
>совсем не нападающий
Играющим вратарём забил, чивоуштам
Это Золотой мяч. Лучший игрок в Европе. но дадут кому-то за очередные 4 пенки на ЧМ летом
Ответ trav
Это Золотой мяч. Лучший игрок в Европе. но дадут кому-то за очередные 4 пенки на ЧМ летом
Золотая бутса
Ответ trav
Это Золотой мяч. Лучший игрок в Европе. но дадут кому-то за очередные 4 пенки на ЧМ летом
Пенальбаппе
Как же хорош Харри, что с правой, что с левой по углам кладёт.
Кейн забил 28 голов в бундеслиге, это больше, у семи команд за весь чемпионат )
Кейн провел очередной классный матч, а пенальти - просто несчастный случай, здоровья и удачи «Урагану» 🙏🏽
Комментарий удален пользователем
Ответ Джон Люлькович
Комментарий удален пользователем
Игрок 6 матчей)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» удержала победу над «Айнтрахтом» – 3:2. Кейн сделал дубль, Павлович, Буркардт, Калимуэндо тоже забили
21 февраля, 16:30
Кейн включен в сборную недели в Бундеслиге от Kicker в 9-й раз за этот сезон. Никто другой не попадал в эту команду больше 5 раз
16 февраля, 16:45
Кейн о шансах побить рекорд Левандовского по голам (41) за сезон Бундеслиги: «Все возможно. Посмотрим ближе к апрелю – тогда и начну об этом задумываться»
14 февраля, 18:13
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
16 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
29 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
42 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
58 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем