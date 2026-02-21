Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
Захарян вышел на поле впервые за более чем месяц.
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте матча с «Овьедо» в 25-м туре Ла Лиги (3:3) при счете 1:2.
Это первое появление россиянина на поле с 13 января. Футболист пропустил больше месяца из-за травмы.
Результативными действиями Захарян не отметился. Арсен нанес 4 удара (2 в створ) – больше всех в команде.
Статистику 22-летнего хавбека можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Задачу на 26 год выполнил
Задачу на 26 год выполнил
🤣🤣🤣
Задачу на 26 год выполнил
😂😂😂😂😂😂
Главное без травм.
С двух метров не попал в ворота наш кудесник.
С двух метров не попал в ворота наш кудесник.
Скажи ему спасибо, что на поле вышел, если бы ещё и забил победный гол на последней минуте, то никольская бы не выдержала такого.
Хет-трик по нереализованным моментам, в 1-м матче после травмы, отлично!
Хет-трик по нереализованным моментам, в 1-м матче после травмы, отлично!
Успокоительное ему надо прописать ? Нет ?
Отдохнуть ему надо..не бережет себя)
Его там болелы разнесли в пух и прах.
Удивительно что не сломался после этих 4 ударов.
Удивительно что не сломался после этих 4 ударов.
Не спеши. Ещё неизвестно, что МРТ покажет.
Странно что не пишут - он промазал по пустым в конце матча, мог 3 очка принести. Его сейчас фаны в Испании ровняют с нулём
Можно писать новость проще. Захарян вышел на поле. Статистика - травмы нет.
И не забил там где это было сделать сложно
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем