Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде

Захарян вышел на поле впервые за более чем месяц.

Полузащитник «Реал Сосьедад » Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте матча с «Овьедо » в 25-м туре Ла Лиги (3:3) при счете 1:2.

Это первое появление россиянина на поле с 13 января. Футболист пропустил больше месяца из-за травмы.

Результативными действиями Захарян не отметился. Арсен нанес 4 удара (2 в створ) – больше всех в команде.

Статистику 22-летнего хавбека можно увидеть здесь .