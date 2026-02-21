Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»

Леау: Роналду даже в 41 хочет быть номером один.

Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Он добрый человек, который старается помогать молодым игрокам, и это я очень ценю.

Он тот, кто даже в 41 год хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков», – сказал Леау.