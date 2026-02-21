  • Спортс
15

Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»

Леау: Роналду даже в 41 хочет быть номером один.

Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Он добрый человек, который старается помогать молодым игрокам, и это я очень ценю.

Он тот, кто даже в 41 год хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков», – сказал Леау.

Источник: CBS Sports Golazo
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочет, но уже лет как 8 не может и получается посмешище
Ответ уркунде
Хочет, но уже лет как 8 не может и получается посмешище
Хочет, но даже на 5 ЧМ не смог сделать результативное действие в плей офф. Вот это солотащер🤌🏻
Ответ уркунде
Хочет, но уже лет как 8 не может и получается посмешище
«В жизни нет ничего более трудного, чем остановится в нужное время - остаток всегда горек».. Вовремя уйти - это мудрость, позволяющее сохранить достоинство, силы и самоуважение!
Он выжимает свою статистку,за счёт молодых,перспективных и более талантливых игроков ! Вися буквально на их шеях,🐪🇵🇹 словно балласт.
Уже лет 6-8,как он исполняет роль третьей штанги,замыкая и проталкивая мяч в пустые или с пенальти. Уже дошло до того,что в него тупо лупят мячом,в надежде что круглый залетит в ворота
Ответ Hella black
Он выжимает свою статистку,за счёт молодых,перспективных и более талантливых игроков ! Вися буквально на их шеях,🐪🇵🇹 словно балласт. Уже лет 6-8,как он исполняет роль третьей штанги,замыкая и проталкивая мяч в пустые или с пенальти. Уже дошло до того,что в него тупо лупят мячом,в надежде что круглый залетит в ворота
Ага, единственный игрок в истории в которого лупили практически 1.000 раз, и все залетело, запредельный уровень везения у Криштиану. Жаль что он тянет на дно такую великую сборную, ведь до него они выигрывали 3 чемпионата мира подряд, и несколько евро еще зацепили. Надеюсь у него ничего не получится на главном турнире ( после 2022 года) в истории футбола
Просто этот Леау хочет играть за сборную Португалии, раз такую чушь говорит)
Ответ Игорь Климов
Просто этот Леау хочет играть за сборную Португалии, раз такую чушь говорит)
Только вот игра Леао не меняется) Болею за Милан и интереса ради смотрел несколько матчей сборной Португалии. Та же картина. Стоит у боковой линии пас ждет
Талантливое поколение сборной Португалии пашет для улучшения статистики Роналду, а могло бы трофеи брать.
Придется тогда ему перейти скоро в чемпионат Люксембурга
По игре Леау так и не скажешь, что хорошо вдохновляет)
Человек действительно отдается полностью и до конца. Внутри индивидуума это подвиг, со стороны же чем дальше, тем смешнее.
Ну хотеть то можно🤭✌️🤣
Если вы будете дальше говорить о чм то Месси был не так уж хорошо с более знаменитыми игроками в команде , в 2006 , 2010 , а в 2014 у них был единственный сильный команда Нидерланды и то прошли в серии пенальти,
Чм 2022 лучшим игроком можно называть Эми Мартинеса , Хулиан Альварес и Матеу Лаос
