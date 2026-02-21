Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
Леау: Роналду даже в 41 хочет быть номером один.
Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Он добрый человек, который старается помогать молодым игрокам, и это я очень ценю.
Он тот, кто даже в 41 год хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков», – сказал Леау.
Опубликовано: Sports
Источник: CBS Sports Golazo
Уже лет 6-8,как он исполняет роль третьей штанги,замыкая и проталкивая мяч в пустые или с пенальти. Уже дошло до того,что в него тупо лупят мячом,в надежде что круглый залетит в ворота
Чм 2022 лучшим игроком можно называть Эми Мартинеса , Хулиан Альварес и Матеу Лаос