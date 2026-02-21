Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Пьера Калулу.
Защитник «Ювентуса» получил вторую желтую карточку в матче Серии А с «Интером» (2:3) после симуляции Алессандро Бастони. Француз был дисквалифицирован на следующую игру.
Апелляции туринского клуба были отклонены.
«Я уважаю решение FIGC (Итальянской федерации футбола) не отменять дисквалификацию Калулу, но я его не понимаю.
Я осмелюсь сказать, что в ситуации, когда становится ясно, что произошла ошибка, и игрок уже заплатил за нее удалением, возможно, было бы уместно проявить немного больше смелости», – сказал Абоди.
Издевательски глупого решения судейской бригады оказалось мало. Федерация решила усугубить, отклонив апелляцию. Позорище.
Тут кстати в комментариях мелькало что когда то Гравина "помиловал" каким то образом Лукаку и отменил несправедливое наказание. Напомните что там было.
В 23 году Лукаку из-за дисквы должен был пропустить матч на кубок с Юве. Гравина отменил эту дискву.
Если матч против Юве, то это другое.
