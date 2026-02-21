Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»

Министр спорта Италии: не понимаю решение о дисквалификации Калулу.

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Пьера Калулу .

Защитник «Ювентуса » получил вторую желтую карточку в матче Серии А с «Интером » (2:3) после симуляции Алессандро Бастони. Француз был дисквалифицирован на следующую игру.

Апелляции туринского клуба были отклонены.

«Я уважаю решение FIGC (Итальянской федерации футбола) не отменять дисквалификацию Калулу, но я его не понимаю.

Я осмелюсь сказать, что в ситуации, когда становится ясно, что произошла ошибка, и игрок уже заплатил за нее удалением, возможно, было бы уместно проявить немного больше смелости», – сказал Абоди.