61

Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри

Джеймс Милнер побил рекорд по матчам в АПЛ.

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ.

40-летний футболист вышел в стартовом составе своей команды на игру против «Брентфорда» в 27-м туре чемпионата Англии (0:0, первый тайм). Это 654-е появление англичанина на поле в этом турнире.

Милнер побил рекорд Гарета Бэрри (653 матча). Больше всего матчей, 230, Джеймс провел в составе «Ливерпуля». Он также выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».

Статистику хавбека можно изучить здесь.

прикольно как после перехода в ливерпуль из сити все думали что он поехал с ярмарки, а чел и там картины не испортил, и до сих пор пылит
Ответ DolJun
прикольно как после перехода в ливерпуль из сити все думали что он поехал с ярмарки, а чел и там картины не испортил, и до сих пор пылит
это один из лучших трансферов свободным агентом в Ливерпуле, как и Матип в то время.
Вечность помноженая на терминатора
Ответ Тьягомотина
Вечность помноженая на терминатора
Комментарий скрыт
Ответ He11raizer
Комментарий скрыт
Забей
Удивительно что он по сути перешёл в Ливерпуль после 30ти, т провел там наибольшее количество матчей, чем за другие клубы которые выступал
Ответ Damir012
Удивительно что он по сути перешёл в Ливерпуль после 30ти, т провел там наибольшее количество матчей, чем за другие клубы которые выступал
В 29 Милнер пришёл, не после 30.
Ответ Кирилл Набухов
В 29 Милнер пришёл, не после 30.
Это кардинально меняет ситуацию
Чел в 2003 году 30 туров сыграл, а на дворе 2026…
Глыба, а не игрок. Всегда такие новости приятно считать. И не был замечен в чём-то негативном. Просто человек, который хорошо делает свою работу! Уважение
Милнер намного предпочтительнее смотрится в качестве рекордсмена чем Бэрри, который был лютым крепким середняком.
Ответ Митрандир цвета хаки
Милнер намного предпочтительнее смотрится в качестве рекордсмена чем Бэрри, который был лютым крепким середняком.
Милнер не середняк что ли ?
Ответ Митрандир цвета хаки
Милнер намного предпочтительнее смотрится в качестве рекордсмена чем Бэрри, который был лютым крепким середняком.
Трактор Гарет играл без замен, мог 37-38 матчей по 90 минут сыграть.
Реалии современного спорта. Современная медицина, методики восстановления, питание...творят чудеса. В 90ые годы невозможно было представить сорокалетнего футболиста на высшем уровне. Барези в свои 36 казался тогда глубоким стариком))
Ответ Николай Ульянов
Реалии современного спорта. Современная медицина, методики восстановления, питание...творят чудеса. В 90ые годы невозможно было представить сорокалетнего футболиста на высшем уровне. Барези в свои 36 казался тогда глубоким стариком))
Так от дисциплины зависит все, Милнер никогда в рот алкоголь не брал, не тусит, спит рано, питание
Ответ Isa Babaev_1116975023
Так от дисциплины зависит все, Милнер никогда в рот алкоголь не брал, не тусит, спит рано, питание
Какая нахрен дисциплина)) современные спортсмены, в сравнении со спортсменами прошлых эпох, живут в другом измерении. Они живут как боги. Крис Уоддл, когда играл в Чемпионшипе в 80х, по вечерам на мясном заводе подрабатывал. Ты щас это кому-нибудь расскажи))
Это просто если сложить получится 17 полных сезонов без пропусков.

Глыба!
Легенда!!!!!Настоящий лидер и профессионал своего дела.
Железный человек
