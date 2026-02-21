У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона

У «Челси» появился титульный спонсор, связанный с ИИ.

Лондонский клуб заключил сделку со шведской компанией IFS – «крупным поставщиком решений в области промышленного искусственного интеллекта».

Реклама IFS будет на передней части футболки «Челси» до конца сезона. Стоит отметить, что с начала сезона у клуба не было титульного партнера.

Фото: сайт «Челси»