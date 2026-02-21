У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
У «Челси» появился титульный спонсор, связанный с ИИ.
У «Челси» появился титульный спонсор.
Лондонский клуб заключил сделку со шведской компанией IFS – «крупным поставщиком решений в области промышленного искусственного интеллекта».
Реклама IFS будет на передней части футболки «Челси» до конца сезона. Стоит отметить, что с начала сезона у клуба не было титульного партнера.
Фото: сайт «Челси»
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Челси»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заменит Должуна на спортсе
Какие условия сделки ?
Какие условия сделки ?
65 фунтов
всю оперативку пожрали нехорошие люди !
Ах жаль, как же красиво выглядит, когда формы без спонсоров)
Ах жаль, как же красиво выглядит, когда формы без спонсоров)
Я успел купить чёрную футболку без спонсора)
Не фартовый спонсор)
отвратительно выглядит, лучше бы без титульника катали уже до конца
без спонсора форма лучше выглядит.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем