Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»

Аленичев о «Спартаке»: надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне.

Бывший полузащитник и тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев высказался о ситуации в московском клубе.

Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе. Красно‑белые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ .

«Пройдет пять-шесть туров, и станет понятно, чего ждать от Карседо.

Хотелось бы создать конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», но в этом сезоне это вряд ли случится. А вот в следующем надо делать ставку на чемпионство», – сказал Аленичев.