Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»

Аленичев о «Спартаке»: надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне.

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации в московском клубе.

Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе. Красно‑белые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ.

«Пройдет пять-шесть туров, и станет понятно, чего ждать от Карседо.

Хотелось бы создать конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», но в этом сезоне это вряд ли случится. А вот в следующем надо делать ставку на чемпионство», – сказал Аленичев.

Источник: «Матч ТВ»
Очередной год сурка.
Надо делать ставку на следующего тренера. Через смену 5-6 тренеров, будет понятно, что ждать от Спартака.
Моя Зенитовская лента.
Это 🤮🤮🤮, тут зачем ?
Одомашненных к одомашненным.
Весной нужно закладывать фундамент для следующего сезона. А там будем посмотреть.
Каждый год одни и то же, в следующий год, в следующий год….
через 5-6 туров новый цикл
Через 5-6 туров будет понятно кто следующий.
Традиционно в следующем сезоне сделают ставку на следующий после следующего.
А у Спартака что, могут быть какие-то другие задачи?! )
