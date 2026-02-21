Аленичев о «Спартаке»: «Надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне. Через 5-6 туров будет понятно, чего ждать о Карседо»
Аленичев о «Спартаке»: надо делать ставку на чемпионство в следующем сезоне.
Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации в московском клубе.
Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе. Красно‑белые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ.
«Пройдет пять-шесть туров, и станет понятно, чего ждать от Карседо.
Хотелось бы создать конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», но в этом сезоне это вряд ли случится. А вот в следующем надо делать ставку на чемпионство», – сказал Аленичев.
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это 🤮🤮🤮, тут зачем ?
Одомашненных к одомашненным.