Фарьоли упомянул фото Земли с расстояния 5,9 млрд км, говоря о конфликте Винисиуса и Престианни: «Отличный урок смирения – осознать, насколько ничтожны наши глупые споры»

Тренер «Порту» отреагировал на расистский скандал в игре «Бенфики».

Главный тренер «Порту» Франческо Фарьоли прокомментировал расистский скандал в Лиге чемпионов.

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

– «Порту» обратился в лигу и Федерацию футбола Португалии с просьбой сделать заявление относительно Престианни. Должна ли уже была быть реакция? Может ли это бросить тень на португальский футбол?

– В последние дни мы видели много комментариев и различных аналитических высказываний, как это обычно бывает в международных делах. Я здесь не для того, чтобы проводить мастер-класс по этому вопросу.

По моему личному опыту, поскольку я тренировал в 6 разных странах, я знаю, каково это – быть иностранцем и в чем разница между тем, когда тебе рады, а когда нет. Я привел с собой много людей: у нас в тренерском штабе люди с паспортами 7 разных стран.

Я очень открыт к разнообразию – это возможность учиться, быть открытыми и становиться лучше. Именно так я поступаю со своими детьми – моя трехлетняя дочь ходит в международную школу, она может расти в окружении людей разных культур и цветов кожи. Это невероятная возможность.

Жаль, что в 2026 году тебя все еще могут судить по цвету кожи или вероисповеданию. Несколько дней назад всплыла фотография 35-летней давности, которую я обсуждал в своей университетской диссертации, фотография Земли, известная как Pale Blue Dot («Бледно-голубая точка», фотография, сделанная космическим зондом «Вояджер-1» с рекордного расстояния в 5,9 млрд километров – Спортс’’), и есть видео Карла Сагана об этом, по которому мы можем измерить весомость нашей жизни, жизни людей.

Это отличный урок смирения – осознать, насколько ничтожны наши глупые споры в то короткое время, что живем на этой планете. Если бы мы направляли плохую энергию в другое русло, для всех было бы лучше, – сказал Фарьоли.

Фотографии, сделанные с одинакового расстояния в 1990 и 2020 годах

Фото: https://science.nasa.gov/