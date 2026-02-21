  • Спортс
  • Фарьоли упомянул фото Земли с расстояния 5,9 млрд км, говоря о конфликте Винисиуса и Престианни: «Отличный урок смирения – осознать, насколько ничтожны наши глупые споры»
Фото
35

Тренер «Порту» отреагировал на расистский скандал в игре «Бенфики».

Главный тренер «Порту» Франческо Фарьоли прокомментировал расистский скандал в Лиге чемпионов. 

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

– «Порту» обратился в лигу и Федерацию футбола Португалии с просьбой сделать заявление относительно Престианни. Должна ли уже была быть реакция? Может ли это бросить тень на португальский футбол?

– В последние дни мы видели много комментариев и различных аналитических высказываний, как это обычно бывает в международных делах. Я здесь не для того, чтобы проводить мастер-класс по этому вопросу.

По моему личному опыту, поскольку я тренировал в 6 разных странах, я знаю, каково это – быть иностранцем и в чем разница между тем, когда тебе рады, а когда нет. Я привел с собой много людей: у нас в тренерском штабе люди с паспортами 7 разных стран.

Я очень открыт к разнообразию – это возможность учиться, быть открытыми и становиться лучше. Именно так я поступаю со своими детьми – моя трехлетняя дочь ходит в международную школу, она может расти в окружении людей разных культур и цветов кожи. Это невероятная возможность.

Жаль, что в 2026 году тебя все еще могут судить по цвету кожи или вероисповеданию. Несколько дней назад всплыла фотография 35-летней давности, которую я обсуждал в своей университетской диссертации, фотография Земли, известная как Pale Blue Dot («Бледно-голубая точка», фотография, сделанная космическим зондом «Вояджер-1» с рекордного расстояния в 5,9 млрд километров – Спортс’’), и есть видео Карла Сагана об этом, по которому мы можем измерить весомость нашей жизни, жизни людей.

Это отличный урок смирения – осознать, насколько ничтожны наши глупые споры в то короткое время, что живем на этой планете. Если бы мы направляли плохую энергию в другое русло, для всех было бы лучше, – сказал Фарьоли.

Фотографии, сделанные с одинакового расстояния в 1990 и 2020 годах

Фото: https://science.nasa.gov/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фарьоли: "Вот посмотрите, с расстояния 5,9 млрд км и не видно, Винисиус педик или негр. Поэтому закроем эту тему"
Ответ Рубин2003
Фарьоли: "Вот посмотрите, с расстояния 5,9 млрд км и не видно, Винисиус педик или негр. Поэтому закроем эту тему"
С этого расстояния очевидно, что Винисиус 2 в 1)
Ответ Рубин2003
Фарьоли: "Вот посмотрите, с расстояния 5,9 млрд км и не видно, Винисиус педик или негр. Поэтому закроем эту тему"
«Видите маленькую черную точку на фото? Это Винисиус»
Pale Blue Dot (с англ. — «бледно-голубая точка») — фотография планеты Земля, сделанная космическим зондом «Вояджер-1» с рекордного расстояния, показывающая её на фоне космоса. Идея сделать снимок и это название были предложены Карлом Саганом, который в 1994 году также написал одноимённую книгу[1].
Ответ Dima Dima
Pale Blue Dot (с англ. — «бледно-голубая точка») — фотография планеты Земля, сделанная космическим зондом «Вояджер-1» с рекордного расстояния, показывающая её на фоне космоса. Идея сделать снимок и это название были предложены Карлом Саганом, который в 1994 году также написал одноимённую книгу[1].
там у Кассини более эпичные фото Земли на фоне Сатурна, после обработки конечно, но всё же
Ответ ADiPin
там у Кассини более эпичные фото Земли на фоне Сатурна, после обработки конечно, но всё же
Эти фотографии сделаны с наиболее дальнего расстояния которое достигло человечество.
Хорошая попытка, но приверженцы ущемления этого не поймут.
Ответ mr.salah89
Хорошая попытка, но приверженцы ущемления этого не поймут.
как и латино-арийцы собственно говоря
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
как и латино-арийцы собственно говоря
Согласен))) оба хороши
Это тонкий намек на то, что если смотреть из космоса, в цветах Земли нет черного?
Ответ dewald
Это тонкий намек на то, что если смотреть из космоса, в цветах Земли нет черного?
А только голубой? Значит, всё таки педик, а не негр.
К сожалению, такие умозаключения не пройдут. Современная левая повестка уже сказала как быть - ты либо за Винисиуса, либо расист
Ответ Александр Мартынов
К сожалению, такие умозаключения не пройдут. Современная левая повестка уже сказала как быть - ты либо за Винисиуса, либо расист
Комментарий скрыт
Ответ Александр Мартынов
К сожалению, такие умозаключения не пройдут. Современная левая повестка уже сказала как быть - ты либо за Винисиуса, либо расист
Значит я расист. Вини вызывает тотальное умерзение. И если раньше мы было всё равно на его внешность, то сейчас - ну это же какая-то ветвь эволюции, отличная от человеческой. Уже не обезьяна, но ещё не человек.
И вот после этого фото, всë равно не понятно, кто же Вини?..
Ответ Михаил Ткаченко
И вот после этого фото, всë равно не понятно, кто же Вини?..
на фото есть и синие цвета и черные, получается Винисиус и то и другое :/ то есть и голубой и черный
Вояджер смотрит на свой дом… грустно
Винисиус: он назвал меня ничтожеством, это расизм!
Тюрам: да, и меня тоже! Точно расизм!
Дожили, возвести глупого лемура до масштабов вселенной.
Расизм как таковой отвратителен, однако он традиционно рассматривается только односторонне - белые унижают чëрных. В госдепартаменте США лежат и ждут рассмотрения сотни заявлений от африканеров ( белых жителей Южной Африки) о продоставлении американского гражданства. Белые фермеры ЮАР живут в постоянном страхе, их фермы окружены усиленными ограждениями, но это не спасает от постоянных нападений. Начиная с 1997 года в течение 10 лет было убито около 1500 белых фермеров и членов их семей. И убийства продолжаются, хоть в меньшем масштабе. Почему-то мировая общественность предпочитает молчать. Зато непреднамеренное убийство во время задержания чернокожего рецидивиста и наркоторговца Флойда вызвало бурю возмущения и массовые погромы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
