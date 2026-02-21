Фонт хочет, чтобы Месси провел прощальный матч за «Барсу» и стал почетным президентом клуба: «При Лапорте этого не будет. Лео – образец для подражания как футболист и как личность»

Виктор Фонт предложил сделать Месси почетным президентом «Барселоны».

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о намерении вернуть Лионеля Месси в клуб.

«При Лапорте этого не произойдет. Уход Месси – одна из худших вещей за этот срок его работы.

Месси является образцом для подражания не только как футболист, но и как личность. Месси отражает то, какими мы, болельщики «Барсы», являемся. Трудолюбивый, преданный своему делу и честный лидер, который любит «Барсу».

Месси не может завершить свое пребывание в «Барсе» прощанием в закрытом помещении. Это немыслимо. Месси должен завершить карьеру на поле. Очевидно, что то, как он это сделает, зависит от его желаний и его ситуации на конец 2026 года. Что мы действительно хотим сказать, так это то, что единственный способ попрощаться с ним так, как он того заслуживает, в нашей форме и на поле, – это если Жоан Лапорта больше не будет у власти после 16 марта», – сказал Фонт.

По его словам, возвращение аргентинца должно быть одобрено генеральной ассамблеей.

«Если это произойдет, у нас будет самый лучший представитель из возможных», – добавил кандидат в президенты «Барсы».

Кроме того, Фонт предложил сделать Месси почетным президентом клуба в случае своей победы на выборах. Он также хочет связать бренды клуба и игрока.