  • Фонт хочет, чтобы Месси провел прощальный матч за «Барсу» и стал почетным президентом клуба: «При Лапорте этого не будет. Лео – образец для подражания как футболист и как личность»
24

Виктор Фонт предложил сделать Месси почетным президентом «Барселоны».

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о намерении вернуть Лионеля Месси в клуб.

«При Лапорте этого не произойдет. Уход Месси – одна из худших вещей за этот срок его работы. 

Месси является образцом для подражания не только как футболист, но и как личность. Месси отражает то, какими мы, болельщики «Барсы», являемся. Трудолюбивый, преданный своему делу и честный лидер, который любит «Барсу».

Месси не может завершить свое пребывание в «Барсе» прощанием в закрытом помещении. Это немыслимо. Месси должен завершить карьеру на поле. Очевидно, что то, как он это сделает, зависит от его желаний и его ситуации на конец 2026 года. Что мы действительно хотим сказать, так это то, что единственный способ попрощаться с ним так, как он того заслуживает, в нашей форме и на поле, – это если Жоан Лапорта больше не будет у власти после 16 марта», – сказал Фонт.

По его словам, возвращение аргентинца должно быть одобрено генеральной ассамблеей. 

«Если это произойдет, у нас будет самый лучший представитель из возможных», – добавил кандидат в президенты «Барсы».

Кроме того, Фонт предложил сделать Месси почетным президентом клуба в случае своей победы на выборах. Он также хочет связать бренды клуба и игрока. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoИнтер Майами
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМЛС
logoЛионель Месси
Виктор Фонт
logoЖоан Лапорта
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все остальные проблемы в клубе, видимо, уже решены
Типичный популизм от Фонта. Лапортыч его переиграет одной левой
Может Месси сделать президентом, играющим?
А что?
Молодой, перспективный..
Месси скоро Трампа сменит, может и не согласиться идти в Барселону)
Прощальный матч он первый очередь должен провести на Сантьяго Бернабеу. Любой нормальный отец прощается со своими детьми. Если так не будет то надеюсь болельщики Мадрида не обижаются на свою отцу
Ответ Bunyod Turgunov
Прощальный матч он первый очередь должен провести на Сантьяго Бернабеу. Любой нормальный отец прощается со своими детьми. Если так не будет то надеюсь болельщики Мадрида не обижаются на свою отцу
Любой нормальный человек прощается с родителем : прощальный матч он должен провести против Баварии.
Ответ Bunyod Turgunov
Прощальный матч он первый очередь должен провести на Сантьяго Бернабеу. Любой нормальный отец прощается со своими детьми. Если так не будет то надеюсь болельщики Мадрида не обижаются на свою отцу
У Леганесси сколько там, 6 или 8 последних класико 0+0?
Использовать Месси в своей предвыборной компании, это уже база для Барсы.
это тот же самый витя фонт, который обвинял Лапорту спекуляцией именем Месси на прошлых выборах, фееричный 🤡 конечно
Ответ Дэни М
это тот же самый витя фонт, который обвинял Лапорту спекуляцией именем Месси на прошлых выборах, фееричный 🤡 конечно
Это тот самый Фонт,который раздул тему с вотумом недоверия Бартомеу и после чего уже Лапорта выиграл выборы,если кто забыл
Ответ Бронислав Каминский
Это тот самый Фонт,который раздул тему с вотумом недоверия Бартомеу и после чего уже Лапорта выиграл выборы,если кто забыл
ну языком трепать он мастер, этого не отнять. но на этом его таланты закончились.
В Барселоне тоже есть любители причитать над великим прошлым?)
Рекомендуем