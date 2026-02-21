Дмитрий Аленичев: «В «Зените» сейчас 10 иностранцев, «Спартак» 90-х был бы не слабее»

Аленичев: в «Зените» сейчас 10 иностранцев, «Спартак» 90-х был бы не слабее.

Дмитрий Аленичев сравнил «Спартак» 90-х с сегодняшним «Зенитом».

«Был бы «Спартак» 90-х сильнее сегодняшнего «Зенита»? А что нынешний «Зенит»? Да, они одни из фаворитов в нынешнем сезоне, флагман нашего футбола. Но у них 10 иностранцев... Я считаю, мы были бы не слабее нынешнего «Зенита».

Они взяли сейчас Дурана, видел, как играет Джон Джон — мне понравился, послежу за ним в весенней части чемпионата», – сказал Аленичев.