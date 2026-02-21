84

Дмитрий Аленичев: «В «Зените» сейчас 10 иностранцев, «Спартак» 90-х был бы не слабее»

Аленичев: в «Зените» сейчас 10 иностранцев, «Спартак» 90-х был бы не слабее.

Дмитрий Аленичев сравнил «Спартак» 90-х с сегодняшним «Зенитом». 

«Был бы «Спартак» 90-х сильнее сегодняшнего «Зенита»? А что нынешний «Зенит»? Да, они одни из фаворитов в нынешнем сезоне, флагман нашего футбола. Но у них 10 иностранцев... Я считаю, мы были бы не слабее нынешнего «Зенита».

Они взяли сейчас Дурана, видел, как играет Джон Джон — мне понравился, послежу за ним в весенней части чемпионата», – сказал Аленичев.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
84 комментария
спартак все живет прошлым
Ответ Мент-Кент
спартак все живет прошлым
Когда будущего нет, только это и остаётся
Ответ Мент-Кент
спартак все живет прошлым
Комментарий скрыт
Ох уж этот Спартак девяностых. Девяностые закончились(!) уже четверть века назад. Ну хватит.
Ответ Owen_the_Simple
Ох уж этот Спартак девяностых. Девяностые закончились(!) уже четверть века назад. Ну хватит.
Комментарий скрыт
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Когда я вспоминал Спартак девяностых до сегодняшнего дня в новостях о Зените? Пример, пожалуйста
Понимаю конечно, что Зенит гегемон российского футбола, но пусть Спартак ищет сравнения с самим собой в разные временные периоды. Так будет логичнее.
Ответ Anders_b
Понимаю конечно, что Зенит гегемон российского футбола, но пусть Спартак ищет сравнения с самим собой в разные временные периоды. Так будет логичнее.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Терпеливый
Комментарий скрыт
Ну ведь гегемон же! Остальные искусственные проекты в изолированной лиге, они же на дне пребывают по 50 лет. ахаха
Глупо сравнивать команды 90х и нынешние. За 25-30 лет футбол очень сильно изменился и спрогрессировал. Поэтому даже нынешние Сочи или Оренбург скорее всего сильнее Спартака 90х. И физически сильнее, и быстрее бегают, и быстрее думают. А нынешний Зенит скорее всего сильнее, чем флагманы европейского футбола 90х Аякс,Ювентус, Милан и прочие
Ответ Никита Приходкин
Глупо сравнивать команды 90х и нынешние. За 25-30 лет футбол очень сильно изменился и спрогрессировал. Поэтому даже нынешние Сочи или Оренбург скорее всего сильнее Спартака 90х. И физически сильнее, и быстрее бегают, и быстрее думают. А нынешний Зенит скорее всего сильнее, чем флагманы европейского футбола 90х Аякс,Ювентус, Милан и прочие
Зенит Семака сильнее Милана Арриго Сакки?

Отсыпьте
Сильное заявление. Особенно учитывая, что в нынешнем «Спартаке» легионеров даже больше, чем в «Зените» , даже не посмотрел составы перед тем , как давать интервью .
Спартак - 12 легов в составе - https://www.sports.ru/football/club/spartak/team/
Зенит - 11 легов и 12 Алип ( легом не считается ) - https://www.sports.ru/football/club/zenit/team/
Ответ профессор Лебединский
Сильное заявление. Особенно учитывая, что в нынешнем «Спартаке» легионеров даже больше, чем в «Зените» , даже не посмотрел составы перед тем , как давать интервью . Спартак - 12 легов в составе - https://www.sports.ru/football/club/spartak/team/ Зенит - 11 легов и 12 Алип ( легом не считается ) - https://www.sports.ru/football/club/zenit/team/
Комментарий скрыт
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Слушай, меня вообще не колышет, кто из ветеранов сильнее в твоих фантазиях. Это не имеет никакого отношения к тому, что Алентичев не смог грамотно оценить состав СЕГОДНЯШНЕГО «Спартака». Пока ты живёшь в мире сказок о былых подвигах, я оперирую актуальными цифрами. А говорить какой бы состав победил «Зенит» 2008-го или «Спартак» 1996-го на луне или на Марсе , мне параллельно на эти гипотетические битвы титанов .
Старые песни о главном. Зенит образца 2008 года был бы сильнее нынешнего Зенита!
В Спартаке 12 иностранцев, думаю Зенит девяностых был бы не слабее.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В Спартаке 12 иностранцев, думаю Зенит девяностых был бы не слабее.
Комментарий скрыт
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В Спартаке 12 иностранцев, думаю Зенит девяностых был бы не слабее.
Ну, Спартаку и в девяностых чтобы сыграть с зенитом, пришлось бы вылетать из первой лиги
Правда, Аленичев забыл сказать, что Спартак в 90-е был островом благополучия в финансовом плане и вышел из той же Украины чуть ли не треть состава. Тоже, по идее, иностранцы.
сколько можно смотреть в прошлое и облизываться?
пора бы уже жить настоящим и строить будущее
Ответ zls168
сколько можно смотреть в прошлое и облизываться? пора бы уже жить настоящим и строить будущее
В недавнем настоящем Спартак, по составу и игре, был намного сильнее Зенита. при Адриано, Зе, Самедове, Глушакове...
Фаны и болелы питерского и латинского футбола а-ля зенит считают что они якобы львы постоянно вспоминают прошлый юбилей и результаты. Но всегда тычут в Спартак о прошлом
