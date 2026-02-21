Дмитрий Аленичев: «В «Зените» сейчас 10 иностранцев, «Спартак» 90-х был бы не слабее»
Аленичев: в «Зените» сейчас 10 иностранцев, «Спартак» 90-х был бы не слабее.
Дмитрий Аленичев сравнил «Спартак» 90-х с сегодняшним «Зенитом».
«Был бы «Спартак» 90-х сильнее сегодняшнего «Зенита»? А что нынешний «Зенит»? Да, они одни из фаворитов в нынешнем сезоне, флагман нашего футбола. Но у них 10 иностранцев... Я считаю, мы были бы не слабее нынешнего «Зенита».
Они взяли сейчас Дурана, видел, как играет Джон Джон — мне понравился, послежу за ним в весенней части чемпионата», – сказал Аленичев.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Спартак - 12 легов в составе - https://www.sports.ru/football/club/spartak/team/
Зенит - 11 легов и 12 Алип ( легом не считается ) - https://www.sports.ru/football/club/zenit/team/
пора бы уже жить настоящим и строить будущее