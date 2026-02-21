Фонсека о «Милане»: «Я заслуживал больше времени. Сложно изменить стиль игры, который был у команды столько лет – тем более в Италии»
Паулу Фонсека: я заслуживал больше времени в «Милане».
Паулу Фонсека считает, что «Милан» должен был дать ему больше времени.
Португальский специалист возглавлял итальянскую команду с июня по декабрь 2024 года.
«Я заслуживал больше времени. «Милан» – потрясающий клуб, мне там очень понравилось. Мне очень жаль, что у меня не было времени – они предложили изменить стиль игры. Изменить то, что было у них на протяжении стольких лет, непросто; нужно время, особенно в Италии, где это еще сложнее, почти невозможно.
У нас были потрясающие матчи, мы играли в очень хороший футбол. Нам нужно было быть более стабильными, это правда, но изменить что-то в Италии действительно сложно», – сказал главный тренер «Лиона» в интервью The Athletic.
