Фонсека о «Милане»: «Я заслуживал больше времени. Сложно изменить стиль игры, который был у команды столько лет – тем более в Италии»

Паулу Фонсека: я заслуживал больше времени в «Милане».

Паулу Фонсека считает, что «Милан » должен был дать ему больше времени.

Португальский специалист возглавлял итальянскую команду с июня по декабрь 2024 года.

«Я заслуживал больше времени. «Милан» – потрясающий клуб, мне там очень понравилось. Мне очень жаль, что у меня не было времени – они предложили изменить стиль игры. Изменить то, что было у них на протяжении стольких лет, непросто; нужно время, особенно в Италии, где это еще сложнее, почти невозможно.

У нас были потрясающие матчи, мы играли в очень хороший футбол. Нам нужно было быть более стабильными, это правда, но изменить что-то в Италии действительно сложно», – сказал главный тренер «Лиона» в интервью The Athletic.