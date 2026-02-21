Флик про Рамадан: «Только Ямаль держит пост, насколько знаю. У нас есть четкий план для каждого»

Флик про Рамадан: только Ямаль держит пост, у нас есть план.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался на тему Рамадана.

«У нас есть четкий план для всех. Мы следим за тем, что они делают, как их поддержать игроков, когда им нужно есть, тренироваться.

Насколько я знаю, пост держит только Ямаль», – сказал Флик.

Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 17 февраля по 19 марта.