Флик про Рамадан: «Только Ямаль держит пост, насколько знаю. У нас есть четкий план для каждого»
Флик про Рамадан: только Ямаль держит пост, у нас есть план.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался на тему Рамадана.
«У нас есть четкий план для всех. Мы следим за тем, что они делают, как их поддержать игроков, когда им нужно есть, тренироваться.
Насколько я знаю, пост держит только Ямаль», – сказал Флик.
Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 17 февраля по 19 марта.
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Иногда кажется, что Флик не знает про такую опцию. Даже с командами Сегунды в кубке Ламин выходил с первых минут. А сейчас начинается самый важный этап сезона, чемпионская гонка в самом разгаре. Если не ротировать игроков, они будут в плохой форме, а потом травмируются
А вот лет с 20-21 примерно он уже может играть столько, сколько вы написали