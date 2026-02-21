  • Спортс
  • Флик про Рамадан: «Только Ямаль держит пост, насколько знаю. У нас есть четкий план для каждого»
Флик про Рамадан: «Только Ямаль держит пост, насколько знаю. У нас есть четкий план для каждого»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался на тему Рамадана.

«У нас есть четкий план для всех. Мы следим за тем, что они делают, как их поддержать игроков, когда им нужно есть, тренироваться.

Насколько я знаю, пост держит только Ямаль», – сказал Флик.

Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 17 февраля по 19 марта.

Ответ melowchi
Барджи?
Комментарий скрыт
Ответ melowchi
Барджи?
Он же не мусульманин ,армянский корни у него насколько я знаю, ассирийц он.
Можно Ямаля иногда выпускать на замену, открою секрет
Иногда кажется, что Флик не знает про такую опцию. Даже с командами Сегунды в кубке Ламин выходил с первых минут. А сейчас начинается самый важный этап сезона, чемпионская гонка в самом разгаре. Если не ротировать игроков, они будут в плохой форме, а потом травмируются
Ответ XavIniesta2008-2015
Можно Ямаля иногда выпускать на замену, открою секрет Иногда кажется, что Флик не знает про такую опцию. Даже с командами Сегунды в кубке Ламин выходил с первых минут. А сейчас начинается самый важный этап сезона, чемпионская гонка в самом разгаре. Если не ротировать игроков, они будут в плохой форме, а потом травмируются
Ямаль в том возрасте, когда может играть хоть три матча в неделю. На утро уже восстановился и огурцом. Это левандовскому три дня надо в себя придти
Ответ fatei4
Ямаль в том возрасте, когда может играть хоть три матча в неделю. На утро уже восстановился и огурцом. Это левандовскому три дня надо в себя придти
В возрасте Ямаля столько в топ-клубе обычно не играют и не просто так. Молодых футболистов нужно плавно подводить, чтобы не подвергать формирующийся организм нагрузкам, которые выльются либо в травматичность, либо в сильный спад чуть за 30, когда многие топы сдают только в 34-35
А вот лет с 20-21 примерно он уже может играть столько, сколько вы написали
Странно, что Руни не держит пост. Сириец по происхождению.
Ответ Stanley Winston_1116630266
Странно, что Руни не держит пост. Сириец по происхождению.
Он ассириец. А они христиане. И у него в соцсетях посты на эту тему.
Погрешил и можно пост подержать. 😏😏😏
Рекомендуем