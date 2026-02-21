  • Спортс
В Kick It Out разочарованы, что Рэтклиффа не наказали за слова про мигрантов: «В эпоху, когда различные силы стремятся разделить общество, футбол должен оставаться единым»

В Kick It Out разочарованы решением не наказывать Рэтклиффа.

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out отреагировала на решение Футбольной ассоциации Англии по ситуации с Джимом Рэтклиффом.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

Вчера стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не наказывать 73-летнего бизнесмена. Ему лишь напомнили о его «обязанностях» при общении с журналистами.

«Организация Kick It Out разочарована тем, что сэр Джим Рэтклифф не получил более сурового наказания за дискредитацию игры.

Выступая в любой роли, он все равно является представителем и совладельцем «Манчестер Юнайтед», у которого есть поклонники по всему миру. Сам того не желая, он представлял клуб в телеинтервью, где допустил неточности в фактах и ​​использовал провокационные выражения.

В эпоху, когда различные силы стремятся разделить общество, футбол должен оставаться единым. Мы призываем тех, кто занимает руководящие должности, помнить о той ответственности, которую они несут», – говорится в заявлении. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Kick It Out
Если эта шарага выступает против, значит джим сказал все верно
Ответ Андрей Климентов
Если эта шарага выступает против, значит джим сказал все верно
он в любом случае сказал всё верно, но инклюзивные клоуны никогда этого не признают
Времена, конечно, отбитые - турция для турков, индия для индусов, китай для китайцев - это окей, а европа для европейцев - это расизм, отбитые крайне левые это нечто
Ответ Dzhansug Bukiya
Времена, конечно, отбитые - турция для турков, индия для индусов, китай для китайцев - это окей, а европа для европейцев - это расизм, отбитые крайне левые это нечто
Эээ.. так то в та же турция больше всего приняла тех же беженцев из Сирии ( ей даже за это та же Германия платила ) ну и перечислить нации ( Китай, Турков и часть света ( Европу) то ещё веселье, ну и да Европейским империалистам и США вместе с Израилем пора перестать наводить хаос на том же Ближнем Востоке и Африке, чтобы было меньше беженцев и мигрантов
>>Kick It Out
Как организация с таким названием ("вышвырни это") может говорить о единстве чего бы то ни было ;)
Ответ akaAzazello
>>Kick It Out Как организация с таким названием ("вышвырни это") может говорить о единстве чего бы то ни было ;)
Они за вышвыривание белых из Европы
А они разочаровались до того как зашли в мигрантские районы? Или вообще не заходили туда? )
Ответ sergiomilanreal2
А они разочаровались до того как зашли в мигрантские районы? Или вообще не заходили туда? )
Это все ради культурного обогащения!
Как же задолбали все эти бездельники, ищущие повод докопаться за денежку до кого-то
"Kick it out" (выпни их) это про белых британцев из англии?
И как же его наказать ?Штрафануть на бабло которое потом передать им ?
С какая у kick it out капитализация? Сколько активов? А сколько дивизий? М? Вот тото же.
kick this "kick it out" !
