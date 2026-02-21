В Kick It Out разочарованы, что Рэтклиффа не наказали за слова про мигрантов: «В эпоху, когда различные силы стремятся разделить общество, футбол должен оставаться единым»

В Kick It Out разочарованы решением не наказывать Рэтклиффа.

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out отреагировала на решение Футбольной ассоциации Англии по ситуации с Джимом Рэтклиффом .

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

Вчера стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не наказывать 73-летнего бизнесмена. Ему лишь напомнили о его «обязанностях» при общении с журналистами.

«Организация Kick It Out разочарована тем, что сэр Джим Рэтклифф не получил более сурового наказания за дискредитацию игры.

Выступая в любой роли, он все равно является представителем и совладельцем «Манчестер Юнайтед », у которого есть поклонники по всему миру. Сам того не желая, он представлял клуб в телеинтервью, где допустил неточности в фактах и ​​использовал провокационные выражения.

В эпоху, когда различные силы стремятся разделить общество, футбол должен оставаться единым. Мы призываем тех, кто занимает руководящие должности, помнить о той ответственности, которую они несут», – говорится в заявлении.