В Kick It Out разочарованы, что Рэтклиффа не наказали за слова про мигрантов: «В эпоху, когда различные силы стремятся разделить общество, футбол должен оставаться единым»
Организация по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out отреагировала на решение Футбольной ассоциации Англии по ситуации с Джимом Рэтклиффом.
Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».
Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».
Вчера стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не наказывать 73-летнего бизнесмена. Ему лишь напомнили о его «обязанностях» при общении с журналистами.
«Организация Kick It Out разочарована тем, что сэр Джим Рэтклифф не получил более сурового наказания за дискредитацию игры.
Выступая в любой роли, он все равно является представителем и совладельцем «Манчестер Юнайтед», у которого есть поклонники по всему миру. Сам того не желая, он представлял клуб в телеинтервью, где допустил неточности в фактах и использовал провокационные выражения.
В эпоху, когда различные силы стремятся разделить общество, футбол должен оставаться единым. Мы призываем тех, кто занимает руководящие должности, помнить о той ответственности, которую они несут», – говорится в заявлении.
Как организация с таким названием ("вышвырни это") может говорить о единстве чего бы то ни было ;)