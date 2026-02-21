Кержаков вспомнил об интересе «Ливерпуля» Бенитеса в 2010-м: «Я шел подписывать контракт с «Зенитом», говорю: «Шансов нет, я уже договорился»

Кержаков вспомнил об интересе «Ливерпуля» Бенитеса в 2010-м: я сказал: «Шансов нет».

Бывший форвард «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков вспомнил об интересе «Ливерпуля», который тренировал Рафаэль Бенитес, в 2010 году.

«В 2010 году, когда я зимой уже шел к офису «Зенита» подписывать контракт, мне позвонили и говорят: «Слушай, есть возможность и интерес у «Ливерпуля», у Рафы Бенитеса». Я говорю: «Ну, я иду уже подписывать, шансов никаких нет, я уже договорился».

Я так понимаю, что Воронин уходил как раз в «Динамо» и, наверное, освобождалось вот это место одно, может быть, не основного», – сказал Кержаков в выпуске на ютуб-канале Fonbet.

