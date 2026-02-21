  • Спортс
  Кержаков вспомнил об интересе «Ливерпуля» Бенитеса в 2010-м: «Я шел подписывать контракт с «Зенитом», говорю: «Шансов нет, я уже договорился»
Кержаков вспомнил об интересе «Ливерпуля» Бенитеса в 2010-м: «Я шел подписывать контракт с «Зенитом», говорю: «Шансов нет, я уже договорился»

Бывший форвард «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков вспомнил об интересе «Ливерпуля», который тренировал Рафаэль Бенитес, в 2010 году.

«В 2010 году, когда я зимой уже шел к офису «Зенита» подписывать контракт, мне позвонили и говорят: «Слушай, есть возможность и интерес у «Ливерпуля», у Рафы Бенитеса». Я говорю: «Ну, я иду уже подписывать, шансов никаких нет, я уже договорился».

Я так понимаю, что Воронин уходил как раз в «Динамо» и, наверное, освобождалось вот это место одно, может быть, не основного», – сказал Кержаков в выпуске на ютуб-канале Fonbet.

Владимир Быстров: «Из «Спартака» в Англию звали – «Астон Вилла», «Ливерпуль». Я сказал: «Нет». Никогда не хотел уйти в Европу»

И тут я проснулся...
Они там сегодня бухают, что ли? 😁🙈
И слава богу. Через пол года мы подписали Суареса.
Что то Быстров и Кержаков оказывается не дали шанса бедному Ливерпулю. Завтра Дзюба отказал Мадриду. Чудеса да и только
Ответ Зоновский петух
Что то Быстров и Кержаков оказывается не дали шанса бедному Ливерпулю. Завтра Дзюба отказал Мадриду. Чудеса да и только
Кроме шуток, Ливерпуль в 2010 реально стал середняком, который даже в ЛЕ не всегда попадал))
Ответ S. A.
Кроме шуток, Ливерпуль в 2010 реально стал середняком, который даже в ЛЕ не всегда попадал))
Я помню) к сожалению именно в те годы и получалось более менее регулярно попадать на матчи Ливерпуля и как назло почти все проигранные )
Как-то раз ко мне подошла Марго Робби, я небрежно глянул на нее и сказал, что уже в отношениях🤡
Мне позвонили - говорят интерес есть..
- Кто говорит?
- ну люди говорят
- где говорят?
- ну так люди говорят
Совершенно недоказуемо, там интерес мог быть через агентские игры. В Ливерпуль после Динамо не особо просто попасть.
ТА что ж такое ТО БЫстрова хотел Ливерпуль то Кержакова и эти гении два отказали Ливерпулю))
Дзюба : " значит нахожу я, наконец то, свой телефон под шкафом в раздевалке в Томске , а там 6 пропущенных от Флорентино Переса. Перезванивать не стал, лишь отправил сообщение : "Прости бро, не вариант, меня обратно в Москву зовут"
