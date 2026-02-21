Руслан Пименов: «Батраков должен быть капитаном «Локомотива». Он это заслужил»

Руслан Пименов: Батраков должен быть капитаном «Локомотива».

Бывший нападающий «Локомотива » Руслан Пименов считает, что капитаном железнодорожников должен стать Алексей Батраков .

В феврале «Локомотив» сообщил о назначении вратаря Антона Митрюшкина капитаном команды после ухода хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.

– Митрюшкин – новый капитан. Что думаете о таком доверии? Готов ли он?

– Есть коллектив, который, как я думаю, голосует внутри команды, кто будет капитаном. Второй вариант – главный тренер назначает конкретного человека. Это все происходит внутри команды. У нас были Лоськов или Овчинников, вот это вариант.

– Многие говорят, что в нынешнем «Локомотиве» нет такого лидера, согласны?

– А Батраков не лидер? Я считаю, что капитаном «Локомотива» должен быть Батраков. Мне он очень нравится. Он делает результат, тащит команду, он самый яркий игрок, в топ‑3 входит в России.

– Есть мнение, что, когда он выходил с капитанской повязкой, много отвлекался на судей.

– Молодость. Немножко зашкаливают эмоции. Конечно, он должен быть капитаном. Почему нет? Он молодой, но он заслужил это, он в порядке, – сказал Пименов.