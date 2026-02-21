  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о двух поражениях «Барсы» подряд: «Мы должны вернуть уверенность. Никто не любит проигрывать, нужно исправиться. Мы выиграли 4 турнира из пяти, команда уверена в стиле игры»
10

Флик о двух поражениях «Барсы» подряд: «Мы должны вернуть уверенность. Никто не любит проигрывать, нужно исправиться. Мы выиграли 4 турнира из пяти, команда уверена в стиле игры»

Ханс-Дитер Флик: «Барселоне» нужно вернуть уверенность.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации в команде после двух поражений подряд.

«Блауграна» уступила «Атлетико» в Кубке Испании (0:4) и «Жироне» в чемпионате страны (1:2). Завтра, 22 февраля, она встретится с «Леванте». 

«После двух поражений и того, что мы показали не лучшую свою игру, два выходных пошли нам на пользу. Сейчас игроки посвежели, и это важно.

Мы играем дома, и нам нужно побеждать, брать три очка. Мы хотим вернуть себе уверенность. Важно вернуть эту уверенность. Когда вы проигрываете и играете не очень хорошо, могут возникнуть сомнения. Мы были предельно честны, и это ключ к предстоящим матчам. Нам нужен этот настрой, чтобы побеждать. 

Я вижу, что команда уверена в нашем стиле игры. Из пяти турниров мы выиграли четыре. Я разговаривал со многими игроками, и все они уверены на 100%. Но иногда ты проигрываешь. Никто не любит проигрывать, особенно в таком клубе, как «Барселона», но ты должен принять ситуацию и исправиться», – сказал Флик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛеванте
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо отдать должное : Флик с этим составом выжимает 120%.
Надо понимать, что у него на флангах не Дени Алвеш с Абидалем, а в центре не Пуйоль. Да и в опорке не Сейду Кейта. Это с ними можно было линию обороны выдвигать хоть за центральный круг, все равно догоняли и пресекали. Тут конечно состав на 50% близко не тот. Но он уже сотворил подвиг.
Ответ &_Bishep_&
Надо отдать должное : Флик с этим составом выжимает 120%. Надо понимать, что у него на флангах не Дени Алвеш с Абидалем, а в центре не Пуйоль. Да и в опорке не Сейду Кейта. Это с ними можно было линию обороны выдвигать хоть за центральный круг, все равно догоняли и пресекали. Тут конечно состав на 50% близко не тот. Но он уже сотворил подвиг.
Боевая команда у него, и не важно сколько титулов он выиграл, без ушастого это все не имеет значение, только ЛЧ успокоет болельщиков, а игроки наберут уверенность, Ямал может получить 3М и Барса вернет величие
Ответ Timur831
Боевая команда у него, и не важно сколько титулов он выиграл, без ушастого это все не имеет значение, только ЛЧ успокоет болельщиков, а игроки наберут уверенность, Ямал может получить 3М и Барса вернет величие
Да, верно. Только на сегодняшний день (здесь и сейчас) задача выиграть ЛЧ для них выглядит слишком маловероятной. Там исполнителей реально не хватает. Тем более, для игры в такую высокую линию, тебе в обороне нужны очень быстрые, резкие и зрячие защитники...Примерно как Дени Алвеш, Пуйоль, Канаварро, Мальдини...Сейчас кроме Кубарси и Кунде (с большой натяжкой) ни один больше уровень претендента на ЛЧ не тянет.
Флик все восстановит
Чем ему не понравился Мартин в центре защиты? Как только там появляется Гарсия - Барса сыпется
Против этого стиля уже все научились играть. Надо чтото менять, адаптироваться. Без педри сразу уровень жироны.
Ответ fatei4
Против этого стиля уже все научились играть. Надо чтото менять, адаптироваться. Без педри сразу уровень жироны.
Ну да, без Педри и праймовых Ямааля и Рафиньи, это совсем совсем другой клуб. Де Йонг хорош только когда на поле все складывается хорошо. А когда нет, то и он типа: а я разве спасатель? Ферран Торрес : "пока у вас нет классного форварда, позвольте мне по наслаждаться игрой за Барселону, иначе когда бы я мог о таком мечтать". Тоже самое Эрик Гарсия, Бальде, Касадо, Мартин...да и Кунде- даже ни тень Дени Алвеша. Араухо..не будем-тяжелый случай. Фермин и Ольмо, даже в более звездной Барсе не мешали бы. Глубину состава хорошую дали бы.
Решфорда вернуть и всё наладится.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
14 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
27 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
40 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
56 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем