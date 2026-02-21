Флик о двух поражениях «Барсы» подряд: «Мы должны вернуть уверенность. Никто не любит проигрывать, нужно исправиться. Мы выиграли 4 турнира из пяти, команда уверена в стиле игры»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации в команде после двух поражений подряд.
«Блауграна» уступила «Атлетико» в Кубке Испании (0:4) и «Жироне» в чемпионате страны (1:2). Завтра, 22 февраля, она встретится с «Леванте».
«После двух поражений и того, что мы показали не лучшую свою игру, два выходных пошли нам на пользу. Сейчас игроки посвежели, и это важно.
Мы играем дома, и нам нужно побеждать, брать три очка. Мы хотим вернуть себе уверенность. Важно вернуть эту уверенность. Когда вы проигрываете и играете не очень хорошо, могут возникнуть сомнения. Мы были предельно честны, и это ключ к предстоящим матчам. Нам нужен этот настрой, чтобы побеждать.
Я вижу, что команда уверена в нашем стиле игры. Из пяти турниров мы выиграли четыре. Я разговаривал со многими игроками, и все они уверены на 100%. Но иногда ты проигрываешь. Никто не любит проигрывать, особенно в таком клубе, как «Барселона», но ты должен принять ситуацию и исправиться», – сказал Флик.
Надо понимать, что у него на флангах не Дени Алвеш с Абидалем, а в центре не Пуйоль. Да и в опорке не Сейду Кейта. Это с ними можно было линию обороны выдвигать хоть за центральный круг, все равно догоняли и пресекали. Тут конечно состав на 50% близко не тот. Но он уже сотворил подвиг.