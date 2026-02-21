Престианни не говорил УЕФА, что назвал Винисиуса «педиком», а не «обезьяной». Об этом заявил агент игрока «Бенфики»: «Не хотим продолжать обсуждение этой темы»

Агент Престианни опроверг новую информацию о конфликте с Винисиусом.

Гастон Фернандес, агент Джанлуки Престианни , отреагировал на новую информацию относительно конфликта его клиента с Винисиусом Жуниором .

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Позднее появилась информация о том, что аргентинец объяснил УЕФА, что назвал бразильского футболиста «педиком» (maricon), а не «обезьяной» (mono) .

«Все, что было опубликовано относительно того, что Джанлука Престианни сказал в рамках расследования УЕФА , неверно. Никто официально не говорил с нами о предполагаемых санкциях в связи с этим инцидентом.

После заявления, сделанного «Бенфикой», мы больше не хотим продолжать обсуждение этой темы. Мы уже ясно дали понять, что в ситуации с Джанлукой все было не так, как это пытаются выставить. Отныне все, что для нас важно, – это обеспечить спокойствие и уверенность игроку», – сказал Фернандес.

О том, будет ли сторона Престианни требовать компенсации и извинений, если обвинения не подтвердятся

«Когда все закончится, мы тщательно подумаем, чтобы принять наилучшее решение», – добавил агент.