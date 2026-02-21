  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Престианни не говорил УЕФА, что назвал Винисиуса «педиком», а не «обезьяной». Об этом заявил агент игрока «Бенфики»: «Не хотим продолжать обсуждение этой темы»
54

Престианни не говорил УЕФА, что назвал Винисиуса «педиком», а не «обезьяной». Об этом заявил агент игрока «Бенфики»: «Не хотим продолжать обсуждение этой темы»

Агент Престианни опроверг новую информацию о конфликте с Винисиусом.

Гастон Фернандес, агент Джанлуки Престианни, отреагировал на новую информацию относительно конфликта его клиента с Винисиусом Жуниором.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Позднее появилась информация о том, что аргентинец объяснил УЕФА, что назвал бразильского футболиста «педиком» (maricon), а не «обезьяной» (mono).

«Все, что было опубликовано относительно того, что Джанлука Престианни сказал в рамках расследования УЕФА, неверно. Никто официально не говорил с нами о предполагаемых санкциях в связи с этим инцидентом.

После заявления, сделанного «Бенфикой», мы больше не хотим продолжать обсуждение этой темы. Мы уже ясно дали понять, что в ситуации с Джанлукой все было не так, как это пытаются выставить. Отныне все, что для нас важно, – это обеспечить спокойствие и уверенность игроку», – сказал Фернандес.

О том, будет ли сторона Престианни требовать компенсации и извинений, если обвинения не подтвердятся

«Когда все закончится, мы тщательно подумаем, чтобы принять наилучшее решение», – добавил агент. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: winwin
logoДжанлука Престианни
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoБенфика
logoРеал Мадрид
агенты
logoВинисиус Жуниор
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Португалия
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему на главной спортса ещё нет опроса о том, кем является Винисиус - педик или обезьяна
Ответ alexey102rus
Почему на главной спортса ещё нет опроса о том, кем является Винисиус - педик или обезьяна
Потому что он и то, и другое, и много кто ещё.
Ответ Артём Петрович_1117065149
Потому что он и то, и другое, и много кто ещё.
С этим не поспоришь)
Похоже не подумали, педик тоже может вызвать шквал негодования.

В итоге скажут , он его дурачок назвал просто слегка
Ответ Дядя ТУРА
Похоже не подумали, педик тоже может вызвать шквал негодования. В итоге скажут , он его дурачок назвал просто слегка
да))
Ответ Дядя ТУРА
Похоже не подумали, педик тоже может вызвать шквал негодования. В итоге скажут , он его дурачок назвал просто слегка
Так обезьяны или педики 5 раз сказал? - Обедики!!!)
Престиани назвал его красивым, но винисиус принял это за оскорбление
Педики против обезьян
Идет какое-то педалирование темы,обезьянничество...Пора прекращать это глумление над здравым смыслом!
Хорош)))))))и так у многих депрессия, а тут каждые 5 минут новости про то что Аргентинец назвал его обизяно и пидиком 😁, блин я сдаемся))
оставьте обезьян в покое!!
На самом деле он сказал следующее: «Сударь! Боюсь, что вы примат с нетрадиционной сексуальной ориентацией».
Спорц, астанавитес! Каждая вторая новость про "педика Винисиуса" ЗАДОЛБАЛО!
Ответ Дмитрий
Спорц, астанавитес! Каждая вторая новость про "педика Винисиуса" ЗАДОЛБАЛО!
🤣🤣
Да пофигу. Сиди молчи. Не помню. Не знаю. Не говорил. . Уперться рогом- я не говорил. И всё. Доказухи нет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
14 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
27 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
40 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
56 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем