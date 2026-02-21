Паулу Фонсека: «Нынешнюю игру нельзя назвать красивой. Футбол – это удовольствие, самое почитаемое зрелище в мире. Мы обязаны устраивать хорошее шоу»

Паулу Фонсека: нынешний футбол нельзя назвать красивым.

Главный тренер «Лиона » Паулу Фонсека высказался о современном стиле футбола.

«Тренерам, которые любят хорошо играть, становится все сложнее. Футбол – это удовольствие. Мы не можем забывать, что это самое почитаемое зрелище в мире.

Как тренер, я считаю, что мы обязаны устраивать хорошее шоу, когда 50-60 тысяч человек приходить, чтобы посмотреть наши матчи. Никто не хочет идти на стадион, чтобы посмотреть скучную игру, в которой нет моментов.

Игра сильно меняется. Игру, которую мы видим сегодня, нельзя назвать красивой», – сказал Фонсека в интервью The Athletic.