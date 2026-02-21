Паулу Фонсека: «Нынешнюю игру нельзя назвать красивой. Футбол – это удовольствие, самое почитаемое зрелище в мире. Мы обязаны устраивать хорошее шоу»
Паулу Фонсека: нынешний футбол нельзя назвать красивым.
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о современном стиле футбола.
«Тренерам, которые любят хорошо играть, становится все сложнее. Футбол – это удовольствие. Мы не можем забывать, что это самое почитаемое зрелище в мире.
Как тренер, я считаю, что мы обязаны устраивать хорошее шоу, когда 50-60 тысяч человек приходить, чтобы посмотреть наши матчи. Никто не хочет идти на стадион, чтобы посмотреть скучную игру, в которой нет моментов.
Игра сильно меняется. Игру, которую мы видим сегодня, нельзя назвать красивой», – сказал Фонсека в интервью The Athletic.
Опубликовал: Алексей Белоус
Когда растет уровень конкуренции создается впечатление, что падает зрелищность. Но на самом деле это просто растет уровень сопротивления.
И это происходит не только в футболе, а во всем спорте. Многие скуфы недовольны современными НБА, боксом, мма, формулой и далее по списку.
«Вот раньше был спорт, а сейчас роботы» - можно услышать в любом спорте.
Берем современную АПЛ, и скажем клуб Брентфорд.
Лет 15 назад в силовой футбол играл Сток, и даже стал мировым мемом.
Брентфорд может играть в точно такой же силовой футбол(угловые, ауты), ставить бус, а еще может контролировать мяч, прессинговать по всему полю, играть низом, играть верхом, да что-угодно в целом делать. То есть это буквально Сток Сити на стероидах.
Такая команда в АПЛ 20 летней давности за чемпионство боролась бы.
Поэтому и классические десятки в футболе исчезли. Потому что строить команду вокруг 1 игрока на определенной позиции - это самоубийство. Любая хорошо организованная команда просто выключит эту десятку из игры.
Поэтому и рождаются игроки-гибриды вроде КДБ, который мог играть на любой точке поля, еще и сзади отрабатывать.
В этом плане он намного сильнее того же Баджо, но олды конечно скажут, что вот Баджо был маэстро, какой там Де Брюйне.
Но любой современный клуб выбрал бы праймового Де Брюйне, а не Баджо, так как функционал бельгийца был выше.