  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Паулу Фонсека: «Нынешнюю игру нельзя назвать красивой. Футбол – это удовольствие, самое почитаемое зрелище в мире. Мы обязаны устраивать хорошее шоу»
14

Паулу Фонсека: «Нынешнюю игру нельзя назвать красивой. Футбол – это удовольствие, самое почитаемое зрелище в мире. Мы обязаны устраивать хорошее шоу»

Паулу Фонсека: нынешний футбол нельзя назвать красивым.

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о современном стиле футбола. 

«Тренерам, которые любят хорошо играть, становится все сложнее. Футбол – это удовольствие. Мы не можем забывать, что это самое почитаемое зрелище в мире.

Как тренер, я считаю, что мы обязаны устраивать хорошее шоу, когда 50-60 тысяч человек приходить, чтобы посмотреть наши матчи. Никто не хочет идти на стадион, чтобы посмотреть скучную игру, в которой нет моментов.

Игра сильно меняется. Игру, которую мы видим сегодня, нельзя назвать красивой», – сказал Фонсека в интервью The Athletic.

Опубликовал: Алексей Белоус
logoПаулу Фонсека
logoЛион
logoлига 1 Франция
logoтактика
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главная проблема что все пытаются играть одинаково. От ватоката уже хочется блевать
Ответ Я лопнул от смеха
Главная проблема что все пытаются играть одинаково. От ватоката уже хочется блевать
а гегенпрессинг тебя на задолбал?
Ответ Я лопнул от смеха
Главная проблема что все пытаются играть одинаково. От ватоката уже хочется блевать
Главная проблема в том, что средний уровень футбола вырос в разы по сравнению с футболом 30-летней давности.
Когда растет уровень конкуренции создается впечатление, что падает зрелищность. Но на самом деле это просто растет уровень сопротивления.
И это происходит не только в футболе, а во всем спорте. Многие скуфы недовольны современными НБА, боксом, мма, формулой и далее по списку.
«Вот раньше был спорт, а сейчас роботы» - можно услышать в любом спорте.

Берем современную АПЛ, и скажем клуб Брентфорд.
Лет 15 назад в силовой футбол играл Сток, и даже стал мировым мемом.
Брентфорд может играть в точно такой же силовой футбол(угловые, ауты), ставить бус, а еще может контролировать мяч, прессинговать по всему полю, играть низом, играть верхом, да что-угодно в целом делать. То есть это буквально Сток Сити на стероидах.
Такая команда в АПЛ 20 летней давности за чемпионство боролась бы.

Поэтому и классические десятки в футболе исчезли. Потому что строить команду вокруг 1 игрока на определенной позиции - это самоубийство. Любая хорошо организованная команда просто выключит эту десятку из игры.
Поэтому и рождаются игроки-гибриды вроде КДБ, который мог играть на любой точке поля, еще и сзади отрабатывать.
В этом плане он намного сильнее того же Баджо, но олды конечно скажут, что вот Баджо был маэстро, какой там Де Брюйне.
Но любой современный клуб выбрал бы праймового Де Брюйне, а не Баджо, так как функционал бельгийца был выше.
Футбол скатился к тому, что все обсуждают "педик" или "обезьяна" Винисиус и почему так судит ВАР. Печаль.
Современный футбол уже давно перестал быть игрой. Сегодня это легкая атлетика и бесконечный перекат мяча 500+ раз, а также один и тот же стиль, где все играют во владение или пытаются это делать
Единственный футбол, от которого я кайфовал последние лет 15 это то , что выдавал Ливерпуль Клоппа, ещё Барса с МСН, но там больше индивидуального мастерства от него тоже был восторг.
Ответ luu
Единственный футбол, от которого я кайфовал последние лет 15 это то , что выдавал Ливерпуль Клоппа, ещё Барса с МСН, но там больше индивидуального мастерства от него тоже был восторг.
Наполи Сарри тоже был эстетически хорош
Ответ orobinskym
Наполи Сарри тоже был эстетически хорош
Как-то несправедливо вышло, что "Саррибол" стал синонимом нелепой непонятной автобусной тактики, хотя он построил очень мощный атакующий Наполи
Всё верно, сейчас единицы команд, которые пытаются хоть как-то играть в атаку. В 99% случаев первым решением игрока в чужой штрафной будет развернуться и отдать пас вратарю.
Мне очень нравились футболисты с обводкой-гол.У меня два варианта,либо защита научилась им противостоять,или такие как Марадона человек пять на сто лет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
13 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
26 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
39 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем