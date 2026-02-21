Владимир Быстров: «Из «Спартака» в Англию звали – «Астон Вилла», «Ливерпуль». Я сказал: «Нет». Никогда не хотел уйти в Европу»

Быстров рассказал, почему отказал «Ливерпулю»: никогда не хотел уйти в Европу.

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров вспомнил, как им интересовались клубы АПЛ.

– У тебя были возможности поехать за границу?

– Были.

– И ты сожалеешь, что не получилось?

– Нет. Никогда в жизни не хотел уйти. В Англию только звали, по-моему, в «Спартаке» в порядке сезон отыграл и был, по-моему, кто-то, «Астон Вилла», «Ливерпуль». Там прямо пошли разговоры, я сказал: «Нет».

– Как можно не хотеть поехать играть за «Ливерпуль»?

– Я же сказал, что никогда не хотел уйти в Европу. Никогда не было такой мысли, – сказал Быстров.