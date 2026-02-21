Владимир Быстров: «Из «Спартака» в Англию звали – «Астон Вилла», «Ливерпуль». Я сказал: «Нет». Никогда не хотел уйти в Европу»
Быстров рассказал, почему отказал «Ливерпулю»: никогда не хотел уйти в Европу.
Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров вспомнил, как им интересовались клубы АПЛ.
– У тебя были возможности поехать за границу?
– Были.
– И ты сожалеешь, что не получилось?
– Нет. Никогда в жизни не хотел уйти. В Англию только звали, по-моему, в «Спартаке» в порядке сезон отыграл и был, по-моему, кто-то, «Астон Вилла», «Ливерпуль». Там прямо пошли разговоры, я сказал: «Нет».
– Как можно не хотеть поехать играть за «Ливерпуль»?
– Я же сказал, что никогда не хотел уйти в Европу. Никогда не было такой мысли, – сказал Быстров.
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Fonbet
Хотя некоторые наивные советские юноши могли и так думать по принципу "от обратного".
"Да и других мыслей, честно сказать, у меня тоже никогда не было", - скромно добавил бывший футболист
Да и Володька тут выдумывает явно)