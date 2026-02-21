  • Спортс
  • Владимир Быстров: «Из «Спартака» в Англию звали – «Астон Вилла», «Ливерпуль». Я сказал: «Нет». Никогда не хотел уйти в Европу»
126

Владимир Быстров: «Из «Спартака» в Англию звали – «Астон Вилла», «Ливерпуль». Я сказал: «Нет». Никогда не хотел уйти в Европу»

Быстров рассказал, почему отказал «Ливерпулю»: никогда не хотел уйти в Европу.

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров вспомнил, как им интересовались клубы АПЛ.

– У тебя были возможности поехать за границу?

– Были.

– И ты сожалеешь, что не получилось?

– Нет. Никогда в жизни не хотел уйти. В Англию только звали, по-моему, в «Спартаке» в порядке сезон отыграл и был, по-моему, кто-то, «Астон Вилла», «Ливерпуль». Там прямо пошли разговоры, я сказал: «Нет».

– Как можно не хотеть поехать играть за «Ливерпуль»?

– Я же сказал, что никогда не хотел уйти в Европу. Никогда не было такой мысли, – сказал Быстров.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Fonbet
Ответ Unnamed80
Балабол
Почему?
Ответ Unnamed80
Балабол
Комментарий скрыт
И правильно, что не поехал. Какая ему Европа? Он же по ментальности быдлан обыкновенный. А там языки надо учить, интегрироваться в незнакомую среду и т.д. и т.п. Да и ценности там не те. Так что для его карьеры действительно лучше было остаться дома, где всё просто и знакомо.
Ответ Vvild
И правильно, что не поехал. Какая ему Европа? Он же по ментальности быдлан обыкновенный. А там языки надо учить, интегрироваться в незнакомую среду и т.д. и т.п. Да и ценности там не те. Так что для его карьеры действительно лучше было остаться дома, где всё просто и знакомо.
Комментарий скрыт
Ответ Святой Патрик
Комментарий скрыт
Это же в СССР так было;) в сказках старых и не очень коммуняк. Ты точно ничего не путаешь?
Хотя некоторые наивные советские юноши могли и так думать по принципу "от обратного".
"меня царицы соблазняли, но не поддался я"
Ответ Anders_b
"меня царицы соблазняли, но не поддался я"
😀
– Я же сказал, что никогда не хотел уйти в Европу. Никогда не было такой мысли, – сказал Быстров.
"Да и других мыслей, честно сказать, у меня тоже никогда не было", - скромно добавил бывший футболист
Ответ Сергей Дорощенков
– Я же сказал, что никогда не хотел уйти в Европу. Никогда не было такой мысли, – сказал Быстров. "Да и других мыслей, честно сказать, у меня тоже никогда не было", - скромно добавил бывший футболист
С такой физиономией, мысли это непозволительная роскошь.
У Ливерпуля тогда вроде справа играл Райан Бабел , сомневаюсь что Володька бы его вытеснил
Ответ Снова Я
У Ливерпуля тогда вроде справа играл Райан Бабел , сомневаюсь что Володька бы его вытеснил
В той Астон Вилле мог бы посидеть.
Ответ Снова Я
У Ливерпуля тогда вроде справа играл Райан Бабел , сомневаюсь что Володька бы его вытеснил
Справа Кейт играл.

Да и Володька тут выдумывает явно)
Мостовой тоже любит порассказывать, как его Ливерпуль звал, Ювентус.
Ответ Stokes10
Мостовой тоже любит порассказывать, как его Ливерпуль звал, Ювентус.
Царь хотя бы был реально уровня Ливерпуля, а футболист Володька?
Ответ dalmolchun
Царь хотя бы был реально уровня Ливерпуля, а футболист Володька?
Был бы уровня Ливерпуля- играл бы в Ливерпуле.
Меня тоже звали в Реал и Челси, но я честно сказал, что не могу, мне завтра в школу первому уроку.
Вовку посетила ФК «Белочка» ?)
«Нас и тут не плохо кормят»,- добавил Быстров.
Ответ Topordo
«Нас и тут не плохо кормят»,- добавил Быстров.
Ну, а что не так?
Рекомендуем