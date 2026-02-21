  • Спортс
  • «Вопросы к нашему тренеру не должны основываться на мнении человека, который светил пенисом в интернете». «Айнтрахт» отреагировал на критику Риеры со стороны Крузе
15

«Вопросы к нашему тренеру не должны основываться на мнении человека, который светил пенисом в интернете». «Айнтрахт» отреагировал на критику Риеры со стороны Крузе

В «Айнтрахте» неожиданно отреагировали на вопрос о критике в адрес главного тренера.

Бывшие игроки «Вердера» Макс Крузе и Мартин Харник обсудили назначение Альберта Риеры на пост главного тренера «Айнтрахта» в подкасте Flatterball. Крузе обвинил испанца в чрезмерном желании выделяться – по его мнению, ради этого Риера «каждую неделю придумывает, что сказать на пресс-конференции». 

Харник назвал Альберта «слишком высокомерным и зацикленным на себе». «Он такой человек, что, честно говоря, я не желаю ему никакого успеха. Было бы забавно наблюдать, как он бесследно исчезает», – сказал австриец. 

Риере задали вопрос о критике со стороны Крузе и Харника на пресс-конференции. 

«Кто? Это футболисты?

Я здесь не для того, чтобы кого-то критиковать. Но вы должны знать одну вещь: когда ты выступаешь, особенно как публичная фигура, всегда есть плюсы и минусы. У тебя есть хейтеры, есть люди, которым ты нравишься.

Ты можешь причинить мне боль, только если я люблю тебя. Если я тебя не люблю, ты не сможешь причинить мне боль. Моя жена, мои дети, мои друзья – они могут причинить мне боль, когда говорят что-то», – ответил главный тренер команды из Франкфурта.

Газета Bild опубликовала статью на эту тему. На нее отреагировали в клубе. 

«Дорогая Bild, давайте договоримся, что вопросы к нашему главному тренеру на пресс-конференциях не должны основываться на мнениях из подкаста, в котором один из двух ведущих уже светил своим пенисом в интернете. Это было бы просто непрофессионально. Спасибо», – говорится в посте клуба. 

В 2016 году в сеть попало видео, на котором Крузе снимал себя и свои гениталии – вероятно, он отправил ролик своей девушке, которая позднее слила его. 

Крузе считает, что из-за секс-скандала не попал на ЧМ-2014: «В сборной многие вызывали эскортниц, но они были на других этажах. А я сказал девушке прийти в мою комнату»

Макс Крузе: «Борюсь с геморроем 10 лет, но к врачам не обращался. Трудно смириться с мыслью, что кто-то будет копошиться у меня в заднем проходе»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Айнтрахта»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая фраза для того, кого будет критиковать Дзюба
Ответ Ночной кошмар Логинова
Не в бровь, а в член!
Удар ниже пояса )
У зюбы появился конкурент
молодцы. зачёт.
Красавцы!) могут, когда хотят) Уж лучше про это читать, чем снова про расизм, переизбыток уже за неделю)
Причем тут пенис?
Казалось бы при чем здесь Артём?
Пенис то хоть достойный был ?
Айнтрахт красиво умыл двух бездарей))
