«Вопросы к нашему тренеру не должны основываться на мнении человека, который светил пенисом в интернете». «Айнтрахт» отреагировал на критику Риеры со стороны Крузе

В «Айнтрахте» неожиданно отреагировали на вопрос о критике в адрес главного тренера.

Бывшие игроки «Вердера» Макс Крузе и Мартин Харник обсудили назначение Альберта Риеры на пост главного тренера «Айнтрахта» в подкасте Flatterball. Крузе обвинил испанца в чрезмерном желании выделяться – по его мнению, ради этого Риера «каждую неделю придумывает, что сказать на пресс-конференции».

Харник назвал Альберта «слишком высокомерным и зацикленным на себе». «Он такой человек, что, честно говоря, я не желаю ему никакого успеха. Было бы забавно наблюдать, как он бесследно исчезает», – сказал австриец.

Риере задали вопрос о критике со стороны Крузе и Харника на пресс-конференции.

«Кто? Это футболисты?

Я здесь не для того, чтобы кого-то критиковать. Но вы должны знать одну вещь: когда ты выступаешь, особенно как публичная фигура, всегда есть плюсы и минусы. У тебя есть хейтеры, есть люди, которым ты нравишься.

Ты можешь причинить мне боль, только если я люблю тебя. Если я тебя не люблю, ты не сможешь причинить мне боль. Моя жена, мои дети, мои друзья – они могут причинить мне боль, когда говорят что-то», – ответил главный тренер команды из Франкфурта.

Газета Bild опубликовала статью на эту тему. На нее отреагировали в клубе.

«Дорогая Bild, давайте договоримся, что вопросы к нашему главному тренеру на пресс-конференциях не должны основываться на мнениях из подкаста, в котором один из двух ведущих уже светил своим пенисом в интернете. Это было бы просто непрофессионально. Спасибо», – говорится в посте клуба.

В 2016 году в сеть попало видео, на котором Крузе снимал себя и свои гениталии – вероятно, он отправил ролик своей девушке, которая позднее слила его.

