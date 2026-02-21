Тукманов про РПЛ: «Уровень футбола у нас не растет. Он поднялся на средний – и на нем остановился»

Тукманов про РПЛ: уровень футбола у нас не растет.

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об уровне Мир РПЛ .

«Я смотрю не все матчи РПЛ. Наверное, команд 8-10, которые мне нравятся. Все остальное мне неинтересно, потому что уровень футбола у нас не растет. Да, он поднялся на средний и на нем остановился. Это все из-за отсутствия международных матчей.

Интересно смотреть борьбу за медали. Думаю, три команды будут бороться за золото: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА», – сказал Тукманов.