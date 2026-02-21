  • Спортс
  • Тукманов про РПЛ: «Уровень футбола у нас не растет. Он поднялся на средний – и на нем остановился»
3

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об уровне Мир РПЛ.

«Я смотрю не все матчи РПЛ. Наверное, команд 8-10, которые мне нравятся. Все остальное мне неинтересно, потому что уровень футбола у нас не растет. Да, он поднялся на средний и на нем остановился. Это все из-за отсутствия международных матчей.

Интересно смотреть борьбу за медали. Думаю, три команды будут бороться за золото: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА», – сказал Тукманов.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoАлександр Тукманов
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
Средний это ещё за счастье. Грядет лимит. Там, вообще, дно будет.
На троечку. По пятибальной. С натяжкой.
Так наш чемпионат никогда выше среднего по Европе не прыгал и не прыгнет. Странно слышать что поднялся на средний и не растёт. Ну так а с чего ему расти то дальше? В рамках экономики нашей страны выше и не прыгнешь. Те же Зенит, Спартак, Динамо, Локомотив могли бы и могут быть не хуже Порту, Бенфики, Спортинга и Браги в плане котирования в Европе. И в принципе в 2010-ые подобрались к равенству с ними большей частью. Наш предел это уровень португальского и бельгийского чемпа.
