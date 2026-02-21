Смольников о продаже картин: «Если деньги пойдут на благое дело, то буду калякать»

Игорь Смольников: буду калякать, если деньги пойдут на благое дело.

Бывший защитник сборной России Игорь Смольников ответил на вопрос о том, будет ли он еще писать картины.

Ранее стало известно, что картину экс-футболиста «Синий квадрат» продали на аукционе «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство» за 80 тысяч рублей.

«Если так хорошо идет, а деньги пойдут на благое дело, то буду калякать», – сказал Смольников.

Смольников о продаже картины: «К аукциону не имею ни малейшего отношения. Весь «Зенит» участвовал в социальной акции в 2019-м, каждый из нас представил свой вариант «Черного квадрата»