Смольников о продаже картин: «Если деньги пойдут на благое дело, то буду калякать»
Игорь Смольников: буду калякать, если деньги пойдут на благое дело.
Бывший защитник сборной России Игорь Смольников ответил на вопрос о том, будет ли он еще писать картины.
Ранее стало известно, что картину экс-футболиста «Синий квадрат» продали на аукционе «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство» за 80 тысяч рублей.
«Если так хорошо идет, а деньги пойдут на благое дело, то буду калякать», – сказал Смольников.
Смольников о продаже картины: «К аукциону не имею ни малейшего отношения. Весь «Зенит» участвовал в социальной акции в 2019-м, каждый из нас представил свой вариант «Черного квадрата»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну правильно, цветов и оттенков ещë много..
Это "творение" как и тренер Карпин.Не ясно что это для чего и почему надо плвтить столько денег,но платят.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем