  Кержаков о тренерской карьере: «Во всех командах я всегда добивался результата. С «Томью» спаслись, «Нижний» с самым маленьким бюджетом стал 11-м»
Кержаков о тренерской карьере: «Во всех командах я всегда добивался результата. С «Томью» спаслись, «Нижний» с самым маленьким бюджетом стал 11-м»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков оценил свою тренерскую карьеру.

Кержаков работал в юношеской сборной России U17, «Томи», «Пари НН», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате». С сентября 2024-го Кержаков без клуба.

«По факту во всех клубах и во всех командах, в которых я работал, я всегда добивался результата. Юношеская сборная, когда я ее взял, не прошла первый квалификационный раунд. Через два года мы прошли квалификационный раунд. Когда я принимал сборную, мне сказали, что шансов у меня нет, но не суть.

Потом у меня Томск был. Я принял команду, когда у них было 11 матчей и три очка. То есть они были на последнем месте. Мы спаслись (в сезоне-2020/21 Кержаков возглавил «Томь», шедшую на последнем месте в Первой лиге. По итогам сезона команда заняла 18-е место и не вылетела благодаря решению КДК о переводе «Чайки» в ПФЛ – Спортс’‘).

Потом был Нижний Новгород. Команда с самым маленьким бюджетом. Ее по факту причисляли к аутсайдерам официально до начала чемпионата. Все думали, что мы займем 16-е место. Мы заняли 11-е место.

«Спартак» Суботица – я пришел в команду, которая за 30 матчей чемпионата набрала 24 очка. Меня уволили после 14 туров, у команды было 16 очков. То есть у них никогда столько не было очков до этого в двух сезонах. Но президент сказал, что мы не выиграли четыре игры, команде нужен рефрешинг. Это такая история сербская, у них очень часто меняются тренеры», – сказал Кержаков.

и в чём Кержаков неправ?

тренера же все судят по результату, а с Кержаковым результаты - улучшались
А у самой бедной команды, новичка РПЛ футбол должен был быть "брюле"? Как у Гвардиолы и Артеты?
Из Нижнего он ушел из-за конфликта с руководством и это было ошибкой руководства.
ПС: терпеть не могу нытегов на тему: "дайте нашим тренерам поработать", но пример Кержакова показывает, что многим нашим тренерам не удаётся показывать результат из-за непрофессионального и колхозного российского менеджмента.
Талалаев, кстати, подтвердит
Да, только колхоз мешает огромному таланту Кержакова. Целое 18 место, историческое спасение. Что-то на уровне Ханчарэнки в Пари нн. А Талалаев после 11 туров приходил в Тамбов, который шёл на 17 месте и только вышел из второй лиги, и поднимал его на пятое место в первый сезон.
С Парижем у Кержакова то же самое. Если бы Зенит сыграл, как Ахмат Талалаева, то не было бы никакого великого антифутбольного спасения Кержакова.
Судя по результатам это как раз тот тип тренера, которые что он есть, что его нет- у команды результаты как до него так и с ним плюс минус одинаковые.
Что же такое,что не "великий"тренер,так обязательно без работы)).
Так же во всех случаях Кержаков умудрился поссориться с руководством клубов. Тогда нужно иметь: мастерство Пепа, харизму Клоппа и футбольную карьеру Зидана чтобы такому противостоять.
А ты просто Саша быдлан. Не веришь? Посмотри в зеркало, где (ты) хороший парень брат твой Миша распевает колхозные речевки после чемпионства. Может поймешь чего... бизнесмен 80 уровня. Мастер переговорщик, скила которого хватило лишь на то чтобы менеджерам ’’Зенита’’ в свое время руки выкручивать, саботируя игры так, что тренер вынужден был на лавку сажать.
Что он, что Гарик - два борцуна с ветряными мельницами. Ога, верим всем селом!
Веет фразами Ташуева)
