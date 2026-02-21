Кержаков о тренерской карьере: «Во всех командах я всегда добивался результата. С «Томью» спаслись, «Нижний» с самым маленьким бюджетом стал 11-м»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков оценил свою тренерскую карьеру.

Кержаков работал в юношеской сборной России U17, «Томи», «Пари НН», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате». С сентября 2024-го Кержаков без клуба.

«По факту во всех клубах и во всех командах, в которых я работал, я всегда добивался результата. Юношеская сборная, когда я ее взял, не прошла первый квалификационный раунд. Через два года мы прошли квалификационный раунд. Когда я принимал сборную, мне сказали, что шансов у меня нет, но не суть.

Потом у меня Томск был. Я принял команду, когда у них было 11 матчей и три очка. То есть они были на последнем месте. Мы спаслись (в сезоне-2020/21 Кержаков возглавил «Томь», шедшую на последнем месте в Первой лиге. По итогам сезона команда заняла 18-е место и не вылетела благодаря решению КДК о переводе «Чайки» в ПФЛ – Спортс’‘).

Потом был Нижний Новгород. Команда с самым маленьким бюджетом. Ее по факту причисляли к аутсайдерам официально до начала чемпионата. Все думали, что мы займем 16-е место. Мы заняли 11-е место.

«Спартак» Суботица – я пришел в команду, которая за 30 матчей чемпионата набрала 24 очка. Меня уволили после 14 туров, у команды было 16 очков. То есть у них никогда столько не было очков до этого в двух сезонах. Но президент сказал, что мы не выиграли четыре игры, команде нужен рефрешинг. Это такая история сербская, у них очень часто меняются тренеры», – сказал Кержаков.