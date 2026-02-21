  • Спортс
  Руни сказал, что у Слота «нет ауры» для работы в «Ливерпуле». Арне напомнил, что выиграл АПЛ: «Не так плохо, правда? Чем больше тренер побеждает, тем больше у него ауры»
24

Руни сказал, что у Слота «нет ауры» для работы в «Ливерпуле». Арне напомнил, что выиграл АПЛ: «Не так плохо, правда? Чем больше тренер побеждает, тем больше у него ауры»

Слот ответил на слова Руни, сказавшего, что у тренера нет ауры для «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова Уэйна Руни, который усомнился в том, что у нидерландца есть «аура» для работы в клубе.

Ранее экс-форвард «Манчестер Юнайтед» заявил в подкасте The Overlap: «Я встречался с ним несколько раз. Он приятный парень, но, на мой взгляд, для «Ливерпуля» у него нет той самой ауры. Возможно, это связано с тем, что он пришел сразу после Юргена Клоппа — любому было бы сложно соответствовать, – но я просто не чувствую в нем этой ауры».

Руни также назвал «странной» ситуацию, при которой Слот будто бы уже проходит «пробы» на сохранение должности вскоре после чемпионского сезона. По его мнению, непопадание в Лигу чемпионов может стоить тренеру работы. Сейчас «Ливерпуль» занимает шестое место в таблице АПЛ и в воскресенье сыграет с «Ноттингем Форест».

Слот ответил на критику, напомнив о своих результатах.

«Мы все разные. Единственное, что объединяет меня и Клоппа, – мы оба выиграли чемпионат. И это уже не так плохо, правда? Думаю, чем больше тренер побеждает, тем больше у него ауры. Кстати, я не знаю, согласны ли вы с Руни, но если это общее мнение, то, вероятно, в прошлом сезоне люди сказали бы, что у меня ауры было больше, чем сейчас», – сказал Слот.

Есть аура, нет ауры - главное, выигрывает команда чемпионат или нет. Но в целом согласен, что аура - это результат побед, не обязательно недавних. Вон Моур что-то серьезное выигрывал очень давно, а аура зашкаливает, благодаря более ранним победам
По таким фразам Руни становится постепенно понятно, почему у него тренерская карьера не задалась ;)
Только не ауры, а маны.
Слот выиграл на багаже ауры Клоппа
пользователь aka azazelo написал мне кучу гадостей, после чего добавил меня в ЧС, чтобы я не смог ему ответить 😂😂😂
это очень по мужски. молодец, настоящий мужчина!!!😂😂😂
Руни не знает, что ауру можно нафармить слушая фонк))
