Руни сказал, что у Слота «нет ауры» для работы в «Ливерпуле». Арне напомнил, что выиграл АПЛ: «Не так плохо, правда? Чем больше тренер побеждает, тем больше у него ауры»

Слот ответил на слова Руни, сказавшего, что у тренера нет ауры для «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова Уэйна Руни , который усомнился в том, что у нидерландца есть «аура» для работы в клубе.

Ранее экс-форвард «Манчестер Юнайтед» заявил в подкасте The Overlap: «Я встречался с ним несколько раз. Он приятный парень, но, на мой взгляд, для «Ливерпуля » у него нет той самой ауры. Возможно, это связано с тем, что он пришел сразу после Юргена Клоппа — любому было бы сложно соответствовать, – но я просто не чувствую в нем этой ауры».

Руни также назвал «странной» ситуацию, при которой Слот будто бы уже проходит «пробы» на сохранение должности вскоре после чемпионского сезона. По его мнению, непопадание в Лигу чемпионов может стоить тренеру работы. Сейчас «Ливерпуль» занимает шестое место в таблице АПЛ и в воскресенье сыграет с «Ноттингем Форест».

Слот ответил на критику, напомнив о своих результатах.

«Мы все разные. Единственное, что объединяет меня и Клоппа, – мы оба выиграли чемпионат. И это уже не так плохо, правда? Думаю, чем больше тренер побеждает, тем больше у него ауры. Кстати, я не знаю, согласны ли вы с Руни, но если это общее мнение, то, вероятно, в прошлом сезоне люди сказали бы, что у меня ауры было больше, чем сейчас», – сказал Слот.