Ричардс о словах Моуринью про празднование Винисиуса: «Это говорит человек, который выбегает на поле! Я обожаю Жозе, но я разочарован. Вини и Мбаппе не врут – зачем им это?»

Майка Ричардс: слова Моуринью о Винисиусе меня разочаровали.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс раскритиковал Жозе Моуринью за слова о скандале с Винисиусом Жуниором .

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Главный тренер португальской команды прокомментировал этот конфликт так: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой».

Моуринью такжезаявил : «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Вини не врет. Килиан Мбаппе не врет. Зачем им врать?

Комментарии Моуринью после матча меня разочаровали. Это человек, на которого ты равняешься, которого боготворишь, Особенный. Хотя его карьера в последние годы складывается не так, как он хотел бы, хотя в «Бенфике» у него все хорошо. Мне нравится то, как он говорит, его харизма, то, как он себя ведет. Да, иногда он вызывает у людей негативные эмоции, но я его просто обожаю.

У него была возможность просто сказать: «Мы не видели всех доказательств, я не хочу занимать чью-либо сторону, пускай власти делают то, что необходимо, а разберемся с этим позже». Но весь шум после матча был просто жалким. Это говорит человек, который выбегает на поле!» – сказал Ричардс.