Ричардс о словах Моуринью про празднование Винисиуса: «Это говорит человек, который выбегает на поле! Я обожаю Жозе, но я разочарован. Вини и Мбаппе не врут – зачем им это?»

Майка Ричардс: слова Моуринью о Винисиусе меня разочаровали.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс раскритиковал Жозе Моуринью за слова о скандале с Винисиусом Жуниором

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Главный тренер португальской команды прокомментировал этот конфликт так: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой».

Моуринью такжезаявил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Вини не врет. Килиан Мбаппе не врет. Зачем им врать? 

Комментарии Моуринью после матча меня разочаровали. Это человек, на которого ты равняешься, которого боготворишь, Особенный. Хотя его карьера в последние годы складывается не так, как он хотел бы, хотя в «Бенфике» у него все хорошо. Мне нравится то, как он говорит, его харизма, то, как он себя ведет. Да, иногда он вызывает у людей негативные эмоции, но я его просто обожаю.

У него была возможность просто сказать: «Мы не видели всех доказательств, я не хочу занимать чью-либо сторону, пускай власти делают то, что необходимо, а разберемся с этим позже». Но весь шум после матча был просто жалким. Это говорит человек, который выбегает на поле!» – сказал Ричардс. 

Так себе аргумент. Зачем им врать? Да тысячи причин. Может они не врут, а преувеличивают: допустим, сказано было что-то смежное слову "обезьянничать". Да даже если не врут, ещё надо доказать, вроде как судебная система она по одной логике работает. И никто из этих искателей справедливости ни разу не затронул базис судебного института - это презумпция невиновности: до вынесения приговора подозреваемый не считается виновным. Это не лицемерие даже, это просто бессознательное потокание конъюнктуре.
Так себе аргумент. Зачем им врать? Да тысячи причин. Может они не врут, а преувеличивают: допустим, сказано было что-то смежное слову "обезьянничать". Да даже если не врут, ещё надо доказать, вроде как судебная система она по одной логике работает. И никто из этих искателей справедливости ни разу не затронул базис судебного института - это презумпция невиновности: до вынесения приговора подозреваемый не считается виновным. Это не лицемерие даже, это просто бессознательное потокание конъюнктуре.
Прям «тысячи»?)
Так себе аргумент. Зачем им врать? Да тысячи причин. Может они не врут, а преувеличивают: допустим, сказано было что-то смежное слову "обезьянничать". Да даже если не врут, ещё надо доказать, вроде как судебная система она по одной логике работает. И никто из этих искателей справедливости ни разу не затронул базис судебного института - это презумпция невиновности: до вынесения приговора подозреваемый не считается виновным. Это не лицемерие даже, это просто бессознательное потокание конъюнктуре.
По их логике,врут только белые,остальные говорят только правду и ничего кроме правды.
Сравнивать празднование Моуринью, который на эмоциях 1 раз проехался на коленях, и Винисиуса, который провоцирует трибуны, и которого уже ненавидят на всех стадионах Европы из-за своего поведения - это надо иметь интеллект ниже табуретки
Моуринью легенда футбола, раскрыл десятки игроков, множество высказываются о нём исключительно положительно, а кто такой этот Винисиус?
Сравнивать празднование Моуринью, который на эмоциях 1 раз проехался на коленях, и Винисиуса, который провоцирует трибуны, и которого уже ненавидят на всех стадионах Европы из-за своего поведения - это надо иметь интеллект ниже табуретки Моуринью легенда футбола, раскрыл десятки игроков, множество высказываются о нём исключительно положительно, а кто такой этот Винисиус?
Сравнивать празднование Моуринью, который на эмоциях 1 раз проехался на коленях, и Винисиуса, который провоцирует трибуны, и которого уже ненавидят на всех стадионах Европы из-за своего поведения - это надо иметь интеллект ниже табуретки Моуринью легенда футбола, раскрыл десятки игроков, множество высказываются о нём исключительно положительно, а кто такой этот Винисиус?
Верно
Если хотите узнать кто такой Винисиус просто посмотрите как он уважительно ввёл себя по отношению к Киммиху. В футболе много чёрных игроков но одни проблемы только с Винисиусом. Все кто его защищают его это чернокожие люди. Не нужно было возле флажка танцевать как дешёвая стриптизерша. Провоцирует всех вокруг а потом из себя строит жертву.
Если хотите узнать кто такой Винисиус просто посмотрите как он уважительно ввёл себя по отношению к Киммиху. В футболе много чёрных игроков но одни проблемы только с Винисиусом. Все кто его защищают его это чернокожие люди. Не нужно было возле флажка танцевать как дешёвая стриптизерша. Провоцирует всех вокруг а потом из себя строит жертву.
поддерживаю тебя, того же мнения
Если хотите узнать кто такой Винисиус просто посмотрите как он уважительно ввёл себя по отношению к Киммиху. В футболе много чёрных игроков но одни проблемы только с Винисиусом. Все кто его защищают его это чернокожие люди. Не нужно было возле флажка танцевать как дешёвая стриптизерша. Провоцирует всех вокруг а потом из себя строит жертву.
ну так посмотри полный эпизод с Киммихом, а не нарезку фанатов Барсы с ютуба
Никогда не был и не буду расистом, но из-за всех этих
борцов с расизмом уже даже мне хочется, чтобы среди
белого населения начал набирать обороты аналог BLM
в виде своего WLM.
Уже просто невозможно терпеть, как эти "борцы" стаей
накидываются на людей по надуманным причинам.
Больше всего раздражают вполне себе белые Линекеры,
которые им подмахивают, не понимая к чему в итоге
это всё приведёт.
Уже тренерские места должны доставаться чёрным только потому,
что они чёрные. Разве это не расизм в сторону белых?
Вини не врет. Килиан Мбаппе не врет. Зачем им врать?
Такой же вопрос можно сказать и про аргентинца? Зачем ему врать? Или типа раз он белый, значит врет?
«А не врут они исключительно на том основании, что я - черный» - добавил Мика Ричардс
Ну я спросил, мошенники они или нет. Они сказали «нет»⁠⁠.
Ну я спросил, врут они или нет. Они сказали «нет»⁠⁠.
Майка, смени трусы, ты обосрался
