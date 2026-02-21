  • Спортс
  Лончар о России: «Ощущение, будто в городе мало людей, не так много народу ходит в кафе и рестораны. Наверное, в Черногории просто никто ничего не делает, а здесь люди работают»
55

Лончар о России: «Ощущение, будто в городе мало людей, не так много народу ходит в кафе и рестораны. Наверное, в Черногории просто никто ничего не делает, а здесь люди работают»

Стефан Лончар: в России не так много народу ходит в кафе и рестораны.

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар сравнил повседневную жизнь в России и Черногории.

– Что самое необычное в плане быта ты встретил в России?

– Такое ощущение, будто в городе мало людей, не так много народу ходит в кафе и рестораны. Возможно, местные жители погружены в работу и свои дела. В

Черногории у нас больше людей можно увидеть, как они гуляют и пьют кофе. Наверное, в Черногории просто никто ничего не делает (смеется), а здесь люди работают.

– В чем уникальность Черногории и ее людей?

– Черногорцы всегда отличались своим складом менталитета. Мы можем быть упорными, своенравными, но в хорошем смысле, – сказал Лончар.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
55 комментариев
А может у людей стало просто меньше денег в России, благодаря мудрой политике партии, а работать приходится только больше… За 2025 год в России закрыли 35,4 тысячи заведений общепита, что заметно больше, чем в 2024 году, включая 27,8 тысяч ресторанов, около 250 магазинов закрыты в торговых центрах, около 20 fashion - брендов, и в целом в районе 233 тысяч компаний, основные причины снижения, покупательский спрос, рост цен на продукты, высокие арендные платежи, что приводит к снижению рентабельности и соответственно закрытию бизнеса! Сам всё это вижу собственными глазами и чувствую остальными местами, занимаясь каким - никаким бизнесом, вот такая история, Стефан)
Ответ Alex.K71
А может у людей стало просто меньше денег в России, благодаря мудрой политике партии, а работать приходится только больше… За 2025 год в России закрыли 35,4 тысячи заведений общепита, что заметно больше, чем в 2024 году, включая 27,8 тысяч ресторанов, около 250 магазинов закрыты в торговых центрах, около 20 fashion - брендов, и в целом в районе 233 тысяч компаний, основные причины снижения, покупательский спрос, рост цен на продукты, высокие арендные платежи, что приводит к снижению рентабельности и соответственно закрытию бизнеса! Сам всё это вижу собственными глазами и чувствую остальными местами, занимаясь каким - никаким бизнесом, вот такая история, Стефан)
Манипуляция цифрами это интересная игра, но мы в неё играли еще лет 20 назад.

Никто же не говорит, что с 2019 по 2025 количество точек общепита выросло на 27%.
А закрытие 35 тысяч таких точек это минус всего лишь 3.1% от общего рынка. В Москве так вообще рост.
А еще никто не говорит о лавинообразном открытие бизнесов готовой еды и доставке. И о том ом, что готовую еду теперь можно купить в каждой Пятёрочке или Магните.
Люди не стали меньше есть, скорее наоборот. Просто структура и форма потребления изменилась и меняется.
Ответ Alex.K71
А может у людей стало просто меньше денег в России, благодаря мудрой политике партии, а работать приходится только больше… За 2025 год в России закрыли 35,4 тысячи заведений общепита, что заметно больше, чем в 2024 году, включая 27,8 тысяч ресторанов, около 250 магазинов закрыты в торговых центрах, около 20 fashion - брендов, и в целом в районе 233 тысяч компаний, основные причины снижения, покупательский спрос, рост цен на продукты, высокие арендные платежи, что приводит к снижению рентабельности и соответственно закрытию бизнеса! Сам всё это вижу собственными глазами и чувствую остальными местами, занимаясь каким - никаким бизнесом, вот такая история, Стефан)
Это Вы ещё в Европе не были !
Не ну если сравнивать с Черногорией то конечно. Деревни которые переполнены туристами конечно смотрятся агломерациями ого-го. А у нас это же количество людей раскинуты на город по площади больше чем в 10 раз. Вот и мало людей и в кафе никто не ходит.
Одно дело прыгнуть в шлёпки в +25 и дойти до угла дома попить кофе и поболтать. Другое дело в -25 собраться в кафе. Да ну нафиг. Я и дома себе кофе сварю. 🤣
Ответ Amalfitano
Не ну если сравнивать с Черногорией то конечно. Деревни которые переполнены туристами конечно смотрятся агломерациями ого-го. А у нас это же количество людей раскинуты на город по площади больше чем в 10 раз. Вот и мало людей и в кафе никто не ходит. Одно дело прыгнуть в шлёпки в +25 и дойти до угла дома попить кофе и поболтать. Другое дело в -25 собраться в кафе. Да ну нафиг. Я и дома себе кофе сварю. 🤣
Да можно не только кофе заварить, а из этой же кафешки заказать себе еды, с промокодом и без чаевых для официанта, выйдет даже дешевле:)) Да и во многом у нас просто сервис настолько развит, что людям вообще особо ходить никуда не нужно, вместо ТЦ в каждом доме маркетплейс:)
Ответ Amalfitano
Не ну если сравнивать с Черногорией то конечно. Деревни которые переполнены туристами конечно смотрятся агломерациями ого-го. А у нас это же количество людей раскинуты на город по площади больше чем в 10 раз. Вот и мало людей и в кафе никто не ходит. Одно дело прыгнуть в шлёпки в +25 и дойти до угла дома попить кофе и поболтать. Другое дело в -25 собраться в кафе. Да ну нафиг. Я и дома себе кофе сварю. 🤣
… у нас все !
Было , есть и будет !
Просто с климатом не не повезло и страна великовата ( пишите Вы ) и народа проживает
не 1 200 0000 000 , как прогнозировал прогнозировал в конце ХIХ века Менделеев ( добавлю я )
В связи последними событиям кафе и рестораны закрываются, потому что мало кто куда ходит, в связи с предпоследними событиями
Ответ Tigo_Volchara93
В связи последними событиям кафе и рестораны закрываются, потому что мало кто куда ходит, в связи с предпоследними событиями
А всё потому что в ресторанах и кафешках цены конские.Вот и люди стали реже ходить.
Ответ Тимак Капарзо
А всё потому что в ресторанах и кафешках цены конские.Вот и люди стали реже ходить.
Хотелось написать : а что случилось ?
Но не буду !
10-я черногорская заповедь: когда видишь, что пьют и едят — присоединяйся, когда видишь, что работают – уйди, чтобы не мешать.
Ответ maglor96
10-я черногорская заповедь: когда видишь, что пьют и едят — присоединяйся, когда видишь, что работают – уйди, чтобы не мешать.
и это правильно....
Ну, если бы Стефан Лончар имел доход, как большинство болельщиков его родного Акрона (зачем далеко ходить?), он бы, возможно, тоже бы не посещал кафе, а пил кофе дома.
В Черногории люди проводят в кафе часы за одной чашкой кофе и пачкой сигарет, у мужчин ещё часто ТВ и ставочки 😀 зачастую это сам хозяин с друзьями сидит, такая форма досуга.
Ответ idemidov
В Черногории люди проводят в кафе часы за одной чашкой кофе и пачкой сигарет, у мужчин ещё часто ТВ и ставочки 😀 зачастую это сам хозяин с друзьями сидит, такая форма досуга.
не досуга а жизни...
По множеству российских и постсоветских городов построенных по принципу Ле Корбюзье и для автомобилей гулять не очень приятно чем в старой Европе с ее улочками и человекоцентричными масштабами. То же самое касается и американских городов типа ЛА или всяких дубайсков.
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют! (с)
Он явно не в ростикс ходит, а в более-менее приличный ресторан в Тольятти основная масса не захаживает
А в тюрьме на ужин макароны
