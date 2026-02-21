Лончар о России: «Ощущение, будто в городе мало людей, не так много народу ходит в кафе и рестораны. Наверное, в Черногории просто никто ничего не делает, а здесь люди работают»
Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар сравнил повседневную жизнь в России и Черногории.
– Что самое необычное в плане быта ты встретил в России?
– Такое ощущение, будто в городе мало людей, не так много народу ходит в кафе и рестораны. Возможно, местные жители погружены в работу и свои дела. В
Черногории у нас больше людей можно увидеть, как они гуляют и пьют кофе. Наверное, в Черногории просто никто ничего не делает (смеется), а здесь люди работают.
– В чем уникальность Черногории и ее людей?
– Черногорцы всегда отличались своим складом менталитета. Мы можем быть упорными, своенравными, но в хорошем смысле, – сказал Лончар.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Никто же не говорит, что с 2019 по 2025 количество точек общепита выросло на 27%.
А закрытие 35 тысяч таких точек это минус всего лишь 3.1% от общего рынка. В Москве так вообще рост.
А еще никто не говорит о лавинообразном открытие бизнесов готовой еды и доставке. И о том ом, что готовую еду теперь можно купить в каждой Пятёрочке или Магните.
Люди не стали меньше есть, скорее наоборот. Просто структура и форма потребления изменилась и меняется.
Одно дело прыгнуть в шлёпки в +25 и дойти до угла дома попить кофе и поболтать. Другое дело в -25 собраться в кафе. Да ну нафиг. Я и дома себе кофе сварю. 🤣
Было , есть и будет !
Просто с климатом не не повезло и страна великовата ( пишите Вы ) и народа проживает
не 1 200 0000 000 , как прогнозировал прогнозировал в конце ХIХ века Менделеев ( добавлю я )
Но не буду !