Вратарь «Барсы» Гарсия о судействе: «Было несколько спорных решений, которые нам не понравились. Но игроки не должны тратить на это время и энергию, мы не можем это контролировать»

Жоан Гарсия: игроки не должны тратить время на разговоры о судействе.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия ответил на вопрос о судействе в Испании.

– Действительно ли судьи так сильно вредят «Барселоне»?

– Это не я должен оценивать. В последнее время было несколько спорных решений, которые нам не понравились. Но мы, игроки, не должны тратить на это время. Это пустая трата энергии на то, что мы не можем контролировать. Мы должны придерживаться нашего плана на игру и стараться играть еще лучше.

– Это проблема скорее связана с судьями или с ВАР?

– Судьи могут допускать ошибки, потому что все эти действия на поле происходят очень быстро, и с твоей позиции, когда игрок находится перед тобой, ты не можешь четко видеть происходящее. Для этого и существует ВАР. В подобных ситуациях ВАР может помочь судье.

Иногда возникают сомнения по поводу того, когда стоит обращаться к ВАР, а когда нет, когда ВАР может вмешаться, а когда нет. Но мы не можем терять время, и каждый должен подумать, в чем он может улучшить свою работу. В каждой области нужно продолжать совершенствоваться, расти и развиваться.

– Понимаете ли вы, как на самом деле работают правила, учитывая то, что вы слушаете лекции о них, а потом видите, что происходит на самом деле?

– Правила существуют, но есть много неясных областей, которые зависят от индивидуальной трактовки. Вот в чем может помочь ВАР: он позволяет судье спокойно просмотреть эпизод на экране, увидеть, что произошло на самом деле, а не просто реагировать на быстрые действия, которые могут ускользнуть от его внимания. То, что мы слушаем каждый год, понятно, но всегда случаются ситуации, которые можно интерпретировать по-разному.

– Что вы думаете, когда видите, как игроки «Реала» прыгают в воздух и зарабатывают пенальти?

– Мы не должны тратить энергию на подобное. Ни когда это происходит с нами, ни когда это происходит с другими командами, а мы не имеем к этому отношения. Нехорошо тратить на это столько энергии, – сказал Гарсия.