Владислав Радимов: «Зенит» хорошо усилился зимой, Дуран может помочь с голами. Фаворит – «Краснодар», у них больше очков»

Радимов: «Зенит» хорошо усилился зимой, Дуран может помочь с голами.

Бывший футболист «Зенита » Владислав Радимов оценил зимние трансферы петербургского клуба.

В феврале «Зенит» арендовал у «Аль‑Насра» Джона Дурана до конца сезона, а в январе полузащитника Джона Джона у «Брагантино».

«Зенит» усилился хорошо. Ему был необходим нападающий, который будет забивать голы. Приобретение Дурана может помочь «Зениту» в этом.

На данный момент фаворит РПЛ «Краснодар»: у него больше всех очков», – сказал Радимов.