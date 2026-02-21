Владислав Радимов: «Зенит» хорошо усилился зимой, Дуран может помочь с голами. Фаворит – «Краснодар», у них больше очков»
Радимов: «Зенит» хорошо усилился зимой, Дуран может помочь с голами.
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил зимние трансферы петербургского клуба.
В феврале «Зенит» арендовал у «Аль‑Насра» Джона Дурана до конца сезона, а в январе полузащитника Джона Джона у «Брагантино».
«Зенит» усилился хорошо. Ему был необходим нападающий, который будет забивать голы. Приобретение Дурана может помочь «Зениту» в этом.
На данный момент фаворит РПЛ «Краснодар»: у него больше всех очков», – сказал Радимов.
Коротко и по факту🤷♂️
Не буду делать прогнозы на то, как проявит себя новый игрок в клубе...ведь по большей мере, все приобретения за последние пять лет у питерцев можно сравнить с гардеробом Филиппа Киркорава. Покупает одежды много, а одевает на один выход.
Отрыв одно очко. Не крепкое...
Точно. Ох не крепкое..😂
На одно очко больше - звучит довольно лицемерно, зная "ресурс" Зенита.
«У них больше очков» 😆😆😆. А если точнее на одно очко! 🤣🤣🤣 Ну, Радимов жгёт. 😂😂😂
