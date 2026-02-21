«Бенфика» опознала болельщиков, показывавших расистские жесты на матче с «Реалом». Их накажут, если это члены клуба

«Бенфика» опознала болельщиков, делавших расистские жесты.

«Бенфика » может наказать болельщиков, которые делали расистские жесты во время матча с «Реалом » в Лиге чемпионов (0:1).

Как сообщает A Bola, португальский клуб проанализировал видеозаписи и идентифицировала этих фанатов. Теперь «Бенфике» нужно узнать, имеют ли они статус членов клуба.

Если эта информация подтвердится, начнется внутренний дисциплинарный процесс, который может привести к наказанию фанатов.

Фото: скриншот трансляции