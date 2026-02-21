  • Спортс
«Бенфика» опознала болельщиков, показывавших расистские жесты на матче с «Реалом». Их накажут, если это члены клуба

«Бенфика» опознала болельщиков, делавших расистские жесты.

«Бенфика» может наказать болельщиков, которые делали расистские жесты во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1).

Как сообщает A Bola, португальский клуб проанализировал видеозаписи и идентифицировала этих фанатов. Теперь «Бенфике» нужно узнать, имеют ли они статус членов клуба. 

Если эта информация подтвердится, начнется внутренний дисциплинарный процесс, который может привести к наказанию фанатов. 

Алексей Белоус
A Bola
По-моему, парень просто танцует.
Ответ Фут.Боль
По-моему, парень просто танцует.
По-моему, парень просто его обозвал
Ответ Фут.Боль
По-моему, парень просто танцует.
Танцует танец маленьких утят.
А к Винисиусу будет какая то санкция? За то что он пахом угловой флажок с эмблемой Бенфики мял. Или это другое?
Ответ Джон Люлькович
А к Винисиусу будет какая то санкция? За то что он пахом угловой флажок с эмблемой Бенфики мял. Или это другое?
Комментарий скрыт
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий скрыт
https://www.sports.ru/dynamic_images/news/111/707/770/0/share/a5944a_no_logo_no_text.jpg ну вот, допустим. это называет "даже не приблизился"? ты дурак?
Нет расизму!!!!!!!!!
Три негритянки заспорили, чей муж настоящий негр. Говорит первая:
— Мой муж настоящий негр! У него даже ладони и ступни черные!
Вторая ей возражает:
— Это ерунда! Вот мой недавно порезался, так у него даже кровь черная!
— Ха—ха—ха! — рассмеялась им в лицо третья. — Мой муж вчера вечером пукнул в хижине, так мне пришлось вынести три ведра сажи!
Ответ Сергей Круг
Нет расизму!!!!!!!!! Три негритянки заспорили, чей муж настоящий негр. Говорит первая: — Мой муж настоящий негр! У него даже ладони и ступни черные! Вторая ей возражает: — Это ерунда! Вот мой недавно порезался, так у него даже кровь черная! — Ха—ха—ха! — рассмеялась им в лицо третья. — Мой муж вчера вечером пукнул в хижине, так мне пришлось вынести три ведра сажи!
😆👍
Ху из - расистские жесты? Они вообще существуют?)
Ответ Мукунку хороший
Ху из - расистские жесты? Они вообще существуют?)
О них подробно написано в книге Винисиуса: "как я стал чёрным"
Но не найдут....
С болельщиками (не с поведением Вини) ситуация похожа на недавнюю у нас на домашнем матче Факела. Тогда, насколько помню, трибуну условно закрыли на матч за обезьянье уханье.
Сотни, а, возможно, и тысячи игроков кривлялись рядом с угловыми флажками. Некоторые, можно сказать, изнасиловали этот атрибут. Но тут пришёл Вини - и... началась истерика))
Ответ Сергей Кувшинов
Сотни, а, возможно, и тысячи игроков кривлялись рядом с угловыми флажками. Некоторые, можно сказать, изнасиловали этот атрибут. Но тут пришёл Вини - и... началась истерика))
Ему отвратительную репутацию в штаны расисты подкинули
члены клуба должны наказать провокатора винисиуса, пострадавшая сторона это болельщики Бенфики
Надеюсь забанят на пару лет, другим будет хороший пример
Есть еще один кандидат. Делал тоже самое, но у углового флажка
