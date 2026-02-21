Стрепетов о словах Глушенкова про бразильцев: «Не думаю, что они говорят о расколе в «Зените». Под пофигизмом он имел в виду уверенность в себе. Это можно и к самому Максиму применить»

Алексей Стрепетов: не думаю, что слова Глушенкова говорят о расколе в «Зените».

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на слова Максима Глушенкова про бразильских игроков команды.

«Нет, не думаю, что слова Максима говорят о расколе русских и бразильских ребят в «Зените». Я приведу слова Вендела, что он сказал про Глушенкова: «Мне бы хотелось вернуться к той связке с Максимом, которая бы решала все проблемы на поле». Это говорит о том, что Вендел видит в Глушенкове мощного, сильного игрока, который является лидером «Зенита», как сам Вендел.

Пофигизм можно и к Глушенкову применить. Он парень с характером, амбициозный, раскрепощен и не зациклен на чем-то одном. Все, что ему надо лучшее взять от бразильцев, он все впитывает.

А по поводу пофигизма он имел в виду уверенность в своих силах, что не обращает ни на что внимание ни в жизни, ни на поле. Пофигизм Вендела не относится к футболу. Просто он легко к жизни относится. Вендел же с каждой игрой набирает форму. А в жизни пофигизм значит, что Вендел не ставит себя в рамки. Он живет своей жизнью и готов заплатить, чтобы остаться дома на несколько дней. Он раскрепощен к жизни. Но на поле никакого пофигизма нет. Он выполняет свою работу на поле», – сказал Стрепетов.