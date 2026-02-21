  • Спортс
  Дональд Трамп: «Роналду – величайший в истории. Ты нужен нам в Америке как можно скорее»
53

Дональд Трамп: «Роналду – величайший в истории. Ты нужен нам в Америке как можно скорее»

Президент США Дональд Трамп выложил в тиктоке видео, где обратился к форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Трамп также добавил сгенерированный искусственным интеллектом ролик, на котором играет в мяч с португальцем в Белом доме. Президент США уже выкладывал этот ролик в ноябре.

«Криштиану Роналду, ты величайший в истории. Ты нужен нам в Америке. Собирай вещи, ты нам нужен как можно скорее», – сказал Трамп в ролике.

В 2025 году Трамп принял Роналду в в Овальном кабинете, они сделали совместное фото.

Источник: тикток Дональда Трампа
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Конфликт с фанатами Месси и Роналду не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это дело рук Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это", — отметил Миротворец Трамп.
Ответ Тимак Капарзо
"Конфликт с фанатами Месси и Роналду не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это дело рук Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это", — отметил Миротворец Трамп.
Комментарий скрыт
Ответ XavIniesta2008-2015
Комментарий скрыт
«Роналду должен быть более благодарен, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», — заявил Трамп.
Трамп красивый - прокомментировал Роналду
Ответ Старик Стариканов
Трамп красивый - прокомментировал Роналду
Ещё у Криша клиника по пересадке волос. Не удивлюсь если в ближайшее время прическа Трампа станет логотипом
"Если бы я был президентом тогда, Роналду и Месси никогда бы не соперничали! Они бы играли за одну команду! Я бы смог решить все их вопросы за 24 часа"
Ответ Yakub_Yar
"Если бы я был президентом тогда, Роналду и Месси никогда бы не соперничали! Они бы играли за одну команду! Я бы смог решить все их вопросы за 24 часа"
«Каждый клуб, который откажется принять в своей команде Месси и Роналду одновременно, попадёт под санкции и пошлины! Очень хорошие новости, следите за обновлениями!»
Ответ Yakub_Yar
"Если бы я был президентом тогда, Роналду и Месси никогда бы не соперничали! Они бы играли за одну команду! Я бы смог решить все их вопросы за 24 часа"
🙂
"Приглашение Месси в Америку - ошибка, это дело рук Байдена, при мне Лео никогда бы не играл в Америке!"
Добавил Трамп
роналду если ты меня читаешь, то не верь трампу!
А если Роналду не поедет,Трамп Португалию захватит?
Ответ Сергей Круг
А если Роналду не поедет,Трамп Португалию захватит?
Адназначно. Как и Канаду и Гренландию и Иран.
Ответ Gal98
Адназначно. Как и Канаду и Гренландию и Иран.
С Ираном шухер реальный идет. Подтянулись корабли, очевидно не для туризма
Понятно, что Роналду и Месси в МЛС - это маркетинговая бомба
Но, захочет ли Роналду ехать в лигу, где над ним будет висеть тень Месси и его побед с Интером ?
Ответ XavIniesta2008-2015
Понятно, что Роналду и Месси в МЛС - это маркетинговая бомба Но, захочет ли Роналду ехать в лигу, где над ним будет висеть тень Месси и его побед с Интером ?
Нет,не хватит духа.
Будет первый гол с пенки в по
Криш: Чемпионат Саудовской Аравии входит в четверку лучших лиг в мире, зачем мне переходить в Чемпионат MLS, который входит в топ-50 сильнейших лиг
P.S. - Криш говорит вслух : Дорогой Трамп, вы предлагаете мне переходить на какую команду МЛС?
Трамп нихрена не разбирается в футболе, затаил обиду на Великого, когда тот не принял его приглашения в Белый Дом, теперь с подачи своего окружения будет нахваливать бедуина..!
