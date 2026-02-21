Дональд Трамп: «Роналду – величайший в истории. Ты нужен нам в Америке как можно скорее»

Трамп: Роналду – величайший в истории, ты нужен нам в Америке.

Президент США Дональд Трамп выложил в тиктоке видео, где обратился к форварду «Аль-Насра » Криштиану Роналду.

Трамп также добавил сгенерированный искусственным интеллектом ролик, на котором играет в мяч с португальцем в Белом доме. Президент США уже выкладывал этот ролик в ноябре.

«Криштиану Роналду , ты величайший в истории. Ты нужен нам в Америке. Собирай вещи, ты нам нужен как можно скорее», – сказал Трамп в ролике.

В 2025 году Трамп принял Роналду в в Овальном кабинете, они сделали совместное фото.