Дональд Трамп: «Роналду – величайший в истории. Ты нужен нам в Америке как можно скорее»
Трамп: Роналду – величайший в истории, ты нужен нам в Америке.
Президент США Дональд Трамп выложил в тиктоке видео, где обратился к форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Трамп также добавил сгенерированный искусственным интеллектом ролик, на котором играет в мяч с португальцем в Белом доме. Президент США уже выкладывал этот ролик в ноябре.
«Криштиану Роналду, ты величайший в истории. Ты нужен нам в Америке. Собирай вещи, ты нам нужен как можно скорее», – сказал Трамп в ролике.
В 2025 году Трамп принял Роналду в в Овальном кабинете, они сделали совместное фото.
Опубликовано: Sports
Источник: тикток Дональда Трампа
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Добавил Трамп
Но, захочет ли Роналду ехать в лигу, где над ним будет висеть тень Месси и его побед с Интером ?
P.S. - Криш говорит вслух : Дорогой Трамп, вы предлагаете мне переходить на какую команду МЛС?