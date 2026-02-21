В Швеции сравнили экономику страны с «Тоттенхэмом».

Шведский политик Микаэль Дамберг сравнил экономическую ситуацию в стране с «Тоттенхэмом».

В разные промежутки времени Дамберг занимал посты министра по делам климата и промышленности Швеции, министра внутренних дел и министра финансов.

«Я, естественно, думаю о «Тоттенхэме », также известном как «шпоры». Это один из самых известных клубов Англии. Богатый клуб с огромным стадионом. Все, чтобы считаться командой высшего уровня. Несмотря на это, «Тоттенхэм» находится в кризисе, борясь за выживание в нижней части турнирной таблицы.

Клуб получил прозвище «Spursy» (пренебрежительное выражение, в основном использующееся в отношении «Тоттенхэма». Означает «не выдержать давления и потерять все, быстро спуститься с небес на землю» – Спортс’‘), что означает следующее: когда у вас есть возможности, но нет результатов.

Госпожа спикер, именно так министр финансов управляет шведской экономикой. Правительство рискует сделать Швецию похожей на «Тоттенхэм». Так не пойдет. Швеция не должна действовать так, как «Тоттенхэм», – сказал Дамберг на дебатах в парламенте.

«Да, я назвал экономический план шведского правительства похожим на «Тоттенхэм». И прежде чем кто-нибудь снова начнет: нет, это не значит, что я болею за «Арсенал ». Я поддерживаю АИК . Но экономический план шведского правительства по-прежнему работает так же, как «Тоттенхэм», – объяснил свои слова политик.