  «Правительство рискует сделать Швецию похожей на «Тоттенхэм». Экономический план работает как «шпоры»: есть возможности, но нет результатов». Экс-министр финансов Швеции о стране
«Правительство рискует сделать Швецию похожей на «Тоттенхэм». Экономический план работает как «шпоры»: есть возможности, но нет результатов». Экс-министр финансов Швеции о стране

В Швеции сравнили экономику страны с «Тоттенхэмом».

Шведский политик Микаэль Дамберг сравнил экономическую ситуацию в стране с «Тоттенхэмом». 

В разные промежутки времени Дамберг занимал посты министра по делам климата и промышленности Швеции, министра внутренних дел и министра финансов. 

«Я, естественно, думаю о «Тоттенхэме», также известном как «шпоры». Это один из самых известных клубов Англии. Богатый клуб с огромным стадионом. Все, чтобы считаться командой высшего уровня. Несмотря на это, «Тоттенхэм» находится в кризисе, борясь за выживание в нижней части турнирной таблицы.

Клуб получил прозвище «Spursy» (пренебрежительное выражение, в основном использующееся в отношении «Тоттенхэма». Означает «не выдержать давления и потерять все, быстро спуститься с небес на землю» – Спортс’‘), что означает следующее: когда у вас есть возможности, но нет результатов.

Госпожа спикер, именно так министр финансов управляет шведской экономикой. Правительство рискует сделать Швецию похожей на «Тоттенхэм». Так не пойдет. Швеция не должна действовать так, как «Тоттенхэм», – сказал Дамберг на дебатах в парламенте.

«Да, я назвал экономический план шведского правительства похожим на «Тоттенхэм». И прежде чем кто-нибудь снова начнет: нет, это не значит, что я болею за «Арсенал». Я поддерживаю АИК. Но экономический план шведского правительства по-прежнему работает так же, как «Тоттенхэм», – объяснил свои слова политик.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Микаэля Дамберга
Правительство говном не было, но до вершин не добралось.
Ответ Иван Новиков
Правительство говном не было, но до вершин не добралось.
Так они опять деньги на днях отправили кровавому режиму !
Вот Мишка и возмущен !
ттх - это футбольный мем)
Ответ Андрюха с района
ттх - это футбольный мем)
Уже не только футбольный :)) скорее экзистенциальный
Ни один футбольный клуб не троллят так публично, как Тоттенхэм
Интересная тема. Спасибо.
Напишите про экономический плвн Мадагаскара. Безумно интересно.
Ответ Бонд0077
Интересная тема. Спасибо. Напишите про экономический плвн Мадагаскара. Безумно интересно.
Твой сарказм тоже как Тоттенхэм
Чел сам же заруинил климат, промышленность, внутренние дела, финансы и теперь жалуется, что план не работает))
Тоттенхэм вышел на международный уровень)
Жаль, что этот политик и все прочие не такие принципиальные как босс Гарри из того самого фильма, из которого так любят цитировать про Тоттенхэм.
Тоттенхэм один из самых популярных клубов мира. Это очевидно!))
Тоттенхэм один из самых популярных клубов мира. Это очевидно!))
