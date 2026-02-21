  • Спортс
37

Кафанов назвал Сафонова и Хайкина лучшими вратарями мира по игре на линии, Акинфеева – по выбору позиции

Кафанов назвал качества, по которым Акинфеев, Сафонов и Хайкин опережают всех.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в рамках блиц-опроса назвал лучших вратарей мира по разным критериям.

– Лучший в мире по игре на линии?

– Сафонов и Хайкин.

– На выходах?

– Нойер.

– По игре ногами?

– Эдерсон.

– По выбору позиции?

– Акинфеев.

– В плане управления защитниками?

– Меньян из «Милана». Это тренер на поле.

– По психологической устойчивости?

– Куртуа.

– Номер один для вас в целом?

– Доннарумма, как его и признали. Но все покажет чемпионат мира, – сказал Кафанов.

37 комментариев
Да что там в мире? В России!
Ответ Ara_2000
Да что там в мире? В России!
Надо просто прочитать текст !
Там все не так однозначно 😂
Мне интересно, кто те люди, кто раскрутили Кафанова, будто он какой то Мировой вратарский эксперт
Ответ funnynerd21
Мне интересно, кто те люди, кто раскрутили Кафанова, будто он какой то Мировой вратарский эксперт
Он был одним из лучших точно, два чемпионства Рубина и ростовское чудак во многом и его заслуга тоже.
Но его высказывания за последний год - два, может возраст влияет, не знаю …
Он обкуренный? Тут Сафонова, Акинфеева и Хайкина близко не должно быть в списке лучших по любым параметрам.
Ответ sportsmerzkierebyata
Он обкуренный? Тут Сафонова, Акинфеева и Хайкина близко не должно быть в списке лучших по любым параметрам.
Да у него и Максименко хороший вратарь, готовый для Европы
Ответ sportsmerzkierebyata
Он обкуренный? Тут Сафонова, Акинфеева и Хайкина близко не должно быть в списке лучших по любым параметрам.
Ну кстати, в одном критерии вратарской игры - выбор позиции, Акинфеев потягаться бы с топами, в остальных критериях, конечно, он и рядом к топам не подбирался и в лучшие годы.
Как то непонятно, Доннарумма лучший но его нет в лучших по какому то компоненту😁 конечно с каждым высказыванием Кафанова возникают вопросы о его компетентности
Ответ oleg557
Как то непонятно, Доннарумма лучший но его нет в лучших по какому то компоненту😁 конечно с каждым высказыванием Кафанова возникают вопросы о его компетентности
Если он второй-третий везде, то легко может быть первым в "общем зачёте"
Ответ oleg557
Как то непонятно, Доннарумма лучший но его нет в лучших по какому то компоненту😁 конечно с каждым высказыванием Кафанова возникают вопросы о его компетентности
Уже давно с ним все понятно.
Странно что по игре ногами не Песьяков..
Ещё осталось тебя назвать лучшим тренером вратарей, и тогда уж точно можно назвать наш футбол ,на данный момент, никаким.
Почитал комменты…
Конечно же все комментаторы знают про вратарей гораздо лучше Кафанова )))
Ответ Kovtun
Почитал комменты… Конечно же все комментаторы знают про вратарей гораздо лучше Кафанова )))
Так у него и Максименко отличный вратарь, поэтому возникают вопросы к компетенции Кафанова
Ответ Spartakus1984
Так у него и Максименко отличный вратарь, поэтому возникают вопросы к компетенции Кафанова
Зато по Вашей компетенции вопросов нет и быть не может.
Хайкин? Честно, уже столько раз пытался понять что это за вратарь, в чем он силен. Но так и не понял. При пропущенных голах его как будто нет на воротах. Крутых сейвов не видел, кроме тех когда тупо в него лупят. На выходах тоже не замечен. Ногами аналогично. По разницы допущенных xG и пропущенных голов, у Буде на групповом этапе был минус в пользу пропущенных, т.е вратарь не тащил. Но столько разговоров о нем. На мой диванный взгляд этот вратарь не сильнее даже Митрюшкина. Точно слабее Агкацева, тут даже сравнивать как то нелепо. В Балтике Бориско хорош и стабилен. Не фанат Сафанова, он как будто разучился эпизоды читать и теряет ворота, но даже он, думаю, посильнее - на линии он по-прежнему хорош.
Хайкин долгое время занимался в ФШМ, в то время когда эта школа утратила свои лидирующие позиции и там давным давно не осталось сильных тренеров. Как там можно было получить хорошее футбольное образование, я не представляю. Даже когда я там занимался, я я старше Хайкина, там уже развал полный был и выезжали лишь количестве полей и былой славе.
Поставь Хайкина на ворота Акрона, думаю вы сразу поймете что он никакой.
Но в любом случае парень молодец, что сделал такую интересную, но странную карьеру. По судя зайдя в футбол через заднюю дверь, был никогда никому не нужен, но пригодился в никому неизвестном норвежском клубе, который был на подъёме. Тоже непонятно каким образом)) Как они из разу в раз забивают с этих контратак, с такой реализацией, я не понимаю.
На ленточке Доннарумма и Куртуа - лучшие😎
Как так выходит, что Доннарумма лучший, не будучи лучшим ни в одной из категорий? Хехе
