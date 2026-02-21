Кафанов назвал Сафонова и Хайкина лучшими вратарями мира по игре на линии, Акинфеева – по выбору позиции

Кафанов назвал качества, по которым Акинфеев, Сафонов и Хайкин опережают всех.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в рамках блиц-опроса назвал лучших вратарей мира по разным критериям.

– Лучший в мире по игре на линии?

– Сафонов и Хайкин.

– На выходах?

– Нойер.

– По игре ногами?

– Эдерсон.

– По выбору позиции?

– Акинфеев.

– В плане управления защитниками?

– Меньян из «Милана». Это тренер на поле.

– По психологической устойчивости?

– Куртуа.

– Номер один для вас в целом?

– Доннарумма, как его и признали. Но все покажет чемпионат мира, – сказал Кафанов.