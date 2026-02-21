Кафанов назвал Сафонова и Хайкина лучшими вратарями мира по игре на линии, Акинфеева – по выбору позиции
Кафанов назвал качества, по которым Акинфеев, Сафонов и Хайкин опережают всех.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в рамках блиц-опроса назвал лучших вратарей мира по разным критериям.
– Лучший в мире по игре на линии?
– Сафонов и Хайкин.
– На выходах?
– Нойер.
– По игре ногами?
– Эдерсон.
– По выбору позиции?
– Акинфеев.
– В плане управления защитниками?
– Меньян из «Милана». Это тренер на поле.
– По психологической устойчивости?
– Куртуа.
– Номер один для вас в целом?
– Доннарумма, как его и признали. Но все покажет чемпионат мира, – сказал Кафанов.
Опубликовано: Sports
Источник: Livesport.ru
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Там все не так однозначно 😂
Но его высказывания за последний год - два, может возраст влияет, не знаю …
Конечно же все комментаторы знают про вратарей гораздо лучше Кафанова )))
Хайкин долгое время занимался в ФШМ, в то время когда эта школа утратила свои лидирующие позиции и там давным давно не осталось сильных тренеров. Как там можно было получить хорошее футбольное образование, я не представляю. Даже когда я там занимался, я я старше Хайкина, там уже развал полный был и выезжали лишь количестве полей и былой славе.
Поставь Хайкина на ворота Акрона, думаю вы сразу поймете что он никакой.
Но в любом случае парень молодец, что сделал такую интересную, но странную карьеру. По судя зайдя в футбол через заднюю дверь, был никогда никому не нужен, но пригодился в никому неизвестном норвежском клубе, который был на подъёме. Тоже непонятно каким образом)) Как они из разу в раз забивают с этих контратак, с такой реализацией, я не понимаю.