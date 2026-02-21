  • Спортс
  • Артета о том, что «Арсенал» «все сливает»: «Этого слова нет в моем словаре, я не согласен. Но это личное мнение, его нужно уважать»
Артета о том, что «Арсенал» «все сливает»: «Этого слова нет в моем словаре, я не согласен. Но это личное мнение, его нужно уважать»

Микель Артета: слова «сливать» нет в моем словаре.

Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету попросили прокомментировать мнение о том, что его команда «все сливает». 

«Это личное мнение, точка зрения, ее нужно уважать. Мы потеряли два очка в матче с «Вулвс», это нужно принять. Это часть нашей работы. 

Но [слово «сливать»] не входит в мой словарь, и я с этим не согласен, потому что не думаю, что кто-то хочет [проигрывать] намеренно. Я бы не стал использовать это слово», – сказал Артета. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
Станислав Артета
Осталось полысеть и сходить в душевую вместе с Райсом
Ответ Travis Henderson
Осталось полысеть и сходить в душевую вместе с Райсом
Про усики забыл)
Ответ Travis Henderson
Осталось полысеть и сходить в душевую вместе с Райсом
Фига у тебя фантазии)
Доминатор нашёл словарь космостаса?😼
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Доминатор нашёл словарь космостаса?😼
A vot slova Dominaciya net v slovare Cercesova)
Что-то мне это напоминает. Оказывается не только Тасуев повлиял на европейский футбол.
Артета, Фабрегас, Черчесов… прям вижу, как они встречаются и дарят друг другу свои словари
Не сливает, а организованно отходит на более выгодные позиции
Да знаем мы твое слово)
Ответ serginn
Да знаем мы твое слово)
Он каталонец, а как известно, каталонцы любят деньги и готовы хоть мать родную продать, но чтоб была выгода. И это говорят в самой Каталонии.

Артета как и любой каталонец умеет только болтать)
Ответ Michael Jackson_1116618335
Он каталонец, а как известно, каталонцы любят деньги и готовы хоть мать родную продать, но чтоб была выгода. И это говорят в самой Каталонии. Артета как и любой каталонец умеет только болтать)
Ну так попробуйте спросить у каталонцев,согласятся ли они с этим фактом или нет?😁
Тем не менее это так. Надо смотреть правде в глаза. 9 очковый отрыв слили в унитаз.
Ответ jem777
Тем не менее это так. Надо смотреть правде в глаза. 9 очковый отрыв слили в унитаз.
не было 9 очкового отрыва, максимальный за сезон был 7 очков
Артета хороший антикризисный менеджер, но плох для завоевания титулов.
Если не возьмёт АПЛ или ЛЧ можно смело его увольнять
