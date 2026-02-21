Артета о том, что «Арсенал» «все сливает»: «Этого слова нет в моем словаре, я не согласен. Но это личное мнение, его нужно уважать»
Микель Артета: слова «сливать» нет в моем словаре.
Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету попросили прокомментировать мнение о том, что его команда «все сливает».
«Это личное мнение, точка зрения, ее нужно уважать. Мы потеряли два очка в матче с «Вулвс», это нужно принять. Это часть нашей работы.
Но [слово «сливать»] не входит в мой словарь, и я с этим не согласен, потому что не думаю, что кто-то хочет [проигрывать] намеренно. Я бы не стал использовать это слово», – сказал Артета.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
Артета как и любой каталонец умеет только болтать)
Если не возьмёт АПЛ или ЛЧ можно смело его увольнять