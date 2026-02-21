Леау не считает Месси лучшим в истории из-за победы на ЧМ: «Это не имеет значения. Роналду остается величайшим, но ЧМ важен для него»
Леау не считает Месси лучшим в истории из-за победы на ЧМ.
Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
– Считаете ли вы справедливым, что болельщики называют Месси величайшим игроком всех времен, потому что он выиграл чемпионат мира, а Криштиану – нет?
– Нет, я так не думаю. Конечно, чемпионат мира важен для Криштиану, поскольку он еще не выигрывал этот титул. Но это не имеет значения, Роналду все равно останется величайшим игроком в истории футбола, – сказал Леау.
Опубликовано: Sports
Источник: CBS Sports Golazo
Ачивку в виде Кубка мира больше просили хейтеры, сами просили - сами обиделись))
Особенно этот португалец понравился 😁
Роналду неоднократно заявлял, что выиграл все трофеи, но победа на Чемпионате мира — его главная, самая большая и амбициозная мечта.
После ЧМ-2022 (конец 2022):
После вылета от Марокко он написал в соцсетях, что выигрыш ЧМ для Португалии был «самой большой и амбициозной мечтой» его карьеры.
В 2025-2026 годах:
Роналду заявил: «Это не мечта... Вы хотите, чтобы Чемпионат мира определял лучшего игрока в истории? Турнир из 6-7 матчей? Считаете это справедливым?».
Естественно что Леау тоже прогнулся,под такой информационный комбайн от 🐪🇵🇹
Количество ЗМ, ЧМ, дриблинг, влияние на игру, да много что
Футбол принадлежит Плеймейкерам, а не поленам, чья единственная функция на поле это замыкать навесы своими чугунными головами