Леау не считает Месси лучшим в истории из-за победы на ЧМ: «Это не имеет значения. Роналду остается величайшим, но ЧМ важен для него»

Леау не считает Месси лучшим в истории из-за победы на ЧМ.

Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

– Считаете ли вы справедливым, что болельщики называют Месси величайшим игроком всех времен, потому что он выиграл чемпионат мира, а Криштиану – нет?

– Нет, я так не думаю. Конечно, чемпионат мира важен для Криштиану, поскольку он еще не выигрывал этот титул. Но это не имеет значения, Роналду все равно останется величайшим игроком в истории футбола, – сказал Леау.