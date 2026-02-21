  • Спортс
85

Леау не считает Месси лучшим в истории из-за победы на ЧМ: «Это не имеет значения. Роналду остается величайшим, но ЧМ важен для него»

Леау не считает Месси лучшим в истории из-за победы на ЧМ.

Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

– Считаете ли вы справедливым, что болельщики называют Месси величайшим игроком всех времен, потому что он выиграл чемпионат мира, а Криштиану – нет?

– Нет, я так не думаю. Конечно, чемпионат мира важен для Криштиану, поскольку он еще не выигрывал этот титул. Но это не имеет значения, Роналду все равно останется величайшим игроком в истории футбола, – сказал Леау.

Опубликовано: Sports
Источник: CBS Sports Golazo
Болельщики считают Месси лучшим не из-за ЧМ, а из-за того что было до этого. А ЧМ просто вишенка на огромном торте.
Ответ Евгений Сидоров
Болельщики считают Месси лучшим не из-за ЧМ, а из-за того что было до этого. А ЧМ просто вишенка на огромном торте.
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Сидоров
Болельщики считают Месси лучшим не из-за ЧМ, а из-за того что было до этого. А ЧМ просто вишенка на огромном торте.
Комментарий скрыт
Месси лучшим в истории называли многие уже в 2011 годах, когда ему было 24 года.
Ачивку в виде Кубка мира больше просили хейтеры, сами просили - сами обиделись))
Ответ Экспертное мнение
Месси лучшим в истории называли многие уже в 2011 годах, когда ему было 24 года. Ачивку в виде Кубка мира больше просили хейтеры, сами просили - сами обиделись))
самое забавное, что Месси сравнивают с Пеле и Марадоной, спорят кто же был лучше. Роналду сравнивают только с Месси
Ответ Экспертное мнение
Месси лучшим в истории называли многие уже в 2011 годах, когда ему было 24 года. Ачивку в виде Кубка мира больше просили хейтеры, сами просили - сами обиделись))
Кстати да, сначала требовали ЧМ, потом в отмену ушли вместе с вишенкой))
ну других слов от португальца сложно было б ожидать
Ответ Дэни М
ну других слов от португальца сложно было б ожидать
«Людям нравятся Месси или Марадона, и я уважаю это, но я самый цельный из них. Я лучший игрок в истории. Я не видел никого лучше себя… У меня хорошо получается бить головой, я хорошо пробиваю со штрафного, я быстрый, я сильный, я много прыгаю», — сказал Роналду в интервью La Sexta.

Особенно этот португалец понравился 😁
До ЧМ-2022 (до 2022):
Роналду неоднократно заявлял, что выиграл все трофеи, но победа на Чемпионате мира — его главная, самая большая и амбициозная мечта.

После ЧМ-2022 (конец 2022):
После вылета от Марокко он написал в соцсетях, что выигрыш ЧМ для Португалии был «самой большой и амбициозной мечтой» его карьеры.

В 2025-2026 годах:
Роналду заявил: «Это не мечта... Вы хотите, чтобы Чемпионат мира определял лучшего игрока в истории? Турнир из 6-7 матчей? Считаете это справедливым?».

Естественно что Леау тоже прогнулся,под такой информационный комбайн от 🐪🇵🇹
Ответ Hella black
До ЧМ-2022 (до 2022): Роналду неоднократно заявлял, что выиграл все трофеи, но победа на Чемпионате мира — его главная, самая большая и амбициозная мечта. После ЧМ-2022 (конец 2022): После вылета от Марокко он написал в соцсетях, что выигрыш ЧМ для Португалии был «самой большой и амбициозной мечтой» его карьеры. В 2025-2026 годах: Роналду заявил: «Это не мечта... Вы хотите, чтобы Чемпионат мира определял лучшего игрока в истории? Турнир из 6-7 матчей? Считаете это справедливым?». Естественно что Леау тоже прогнулся,под такой информационный комбайн от 🐪🇵🇹
Для этого ему надо было родиться в Бразилии, Испании..Франции. Но выиграть ЧМ с Португалией, которая за всю свою историю до КР лишь трижды попадала на этот турнир, это задача архисложная. Вы ведь называли Месси лучшим в мире и до 2022 года, когда он на 4 ЧМ и 4 КА не мог выиграть. А допустим забили французы тот гол на 120 мин, или не потащил Мартинес пенальти в двух сериях, и что? Месси перестал бы для вас быть лучшим?
Ответ &_Bishep_&
Для этого ему надо было родиться в Бразилии, Испании..Франции. Но выиграть ЧМ с Португалией, которая за всю свою историю до КР лишь трижды попадала на этот турнир, это задача архисложная. Вы ведь называли Месси лучшим в мире и до 2022 года, когда он на 4 ЧМ и 4 КА не мог выиграть. А допустим забили французы тот гол на 120 мин, или не потащил Мартинес пенальти в двух сериях, и что? Месси перестал бы для вас быть лучшим?
Месси и до победы на ЧМ был лучшим в истории. После ЧМ этот статус вообще не поддается оспариванию.
Куда этому бестрофейнику ЧМ. Ему бы хоть один титул за последние 5 лет в пустыне бы зацепить, ааха. Величайший))
Ответ PixelKing
Куда этому бестрофейнику ЧМ. Ему бы хоть один титул за последние 5 лет в пустыне бы зацепить, ааха. Величайший))
Комментарий скрыт
Ответ Zorojuro
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
И так же понятно , что Месси лучше, тут симпатии или антипатии не имеют значения, простотнемножко разбираться в футболе и мыслить здраво.
Количество ЗМ, ЧМ, дриблинг, влияние на игру, да много что
Отлично, теперь давайте спросим у Родриго Де Поля
Никогда, пока живы адекватные люди, игроки плана роналду, левандовски, холанда, дзюбы, погребняка не будут стоять наравне с Месси, Марадоной, Иньестой, Баджо, Зиданом.

Футбол принадлежит Плеймейкерам, а не поленам, чья единственная функция на поле это замыкать навесы своими чугунными головами
Ответ AF007
Никогда, пока живы адекватные люди, игроки плана роналду, левандовски, холанда, дзюбы, погребняка не будут стоять наравне с Месси, Марадоной, Иньестой, Баджо, Зиданом. Футбол принадлежит Плеймейкерам, а не поленам, чья единственная функция на поле это замыкать навесы своими чугунными головами
А как полено Роналду отдало ассистов больше, чем любой из списка, кроме Месси?
Ответ fernando torres the best
А как полено Роналду отдало ассистов больше, чем любой из списка, кроме Месси?
Вразрез между линиями на 20 метров, как Озил, Фабрегас он умеет исполнять? Нет? Вот и всë, БРЕВНО
Как это не имеет значения🤣 Если б землячок выиграл ЧМ а Месси нет, орал бы вот Роналду Чемпион мира, вопросы сняты он лучший😄 А теперь НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Впервые слышу что Мундиаль оказывается не важен. Вообще достал этот спор. Терпеть не могу обоих, но надо признать что Месси более Великая фигура. Ну а Роналду и так велик тоже со своими достижениями
В смысле важен? Это же просто 6-7 игр
Рекомендуем