«Если у Мбаппе не идет игра, он начинает оскорблять тебя, матерей соперников, говорит «иди ## ###». Экс-вратарь «Меца» Укиджа о Килиане

Экс-вратарь «Меца»: Мбаппе начинает оскорблять, если у него не идет игра.

Бывший вратарь «Меца » Александр Укиджа высказался о поведении Килиана Мбаппе .

«Эти люди чувствуют себя неприкосновенными. У меня была пара глупых инцидентов с Мбаппе. Раньше я его не знал, но теперь я знаю, какой он человек.

Если ты проигрываешь 0:1, 0:2 или 0:3, он помогает тебе подняться, говоря: «Извините, простите, мне очень жаль». Однако, как только он чувствует, что ему навязывают борьбу, что у него не идет игра или что «ПСЖ » проигрывает, он начинает оскорблять матерей [соперников], оскорблять тебя, говорит тебе «иди ## ###», – сказал Укиджа блогеру под ником Flodas.

Экс-футболист также вспомнил инцидент во время матча в 2021 году.

«Мяч специально выбили за пределы поля, чтобы дать возможность травмированному игроку получить медицинскую помощь. После паузы он [Мбаппе] вернул мяч нам, но попытался перекинуть его через меня. Я сказал ему: «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?» Он ответил: «Закрой свой рот, ты, маленький игрок». Я подумал про себя: «Успокойся, или ты врежешь ему, получишь красную карточку, и все набросятся на тебя». Я не ответил.

Они с Диланом Бронном оскорбляли друг друга. Я подумал про себя: «О да, вот что значит футбол высшего уровня», – добавил Александр.

