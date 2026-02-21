  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Если у Мбаппе не идет игра, он начинает оскорблять тебя, матерей соперников, говорит «иди ## ###». Экс-вратарь «Меца» Укиджа о Килиане
76

«Если у Мбаппе не идет игра, он начинает оскорблять тебя, матерей соперников, говорит «иди ## ###». Экс-вратарь «Меца» Укиджа о Килиане

Экс-вратарь «Меца»: Мбаппе начинает оскорблять, если у него не идет игра.

Бывший вратарь «Меца» Александр Укиджа высказался о поведении Килиана Мбаппе

«Эти люди чувствуют себя неприкосновенными. У меня была пара глупых инцидентов с Мбаппе. Раньше я его не знал, но теперь я знаю, какой он человек.

Если ты проигрываешь 0:1, 0:2 или 0:3, он помогает тебе подняться, говоря: «Извините, простите, мне очень жаль». Однако, как только он чувствует, что ему навязывают борьбу, что у него не идет игра или что «ПСЖ» проигрывает, он начинает оскорблять матерей [соперников], оскорблять тебя, говорит тебе «иди ## ###», – сказал Укиджа блогеру под ником Flodas. 

Экс-футболист также вспомнил инцидент во время матча в 2021 году.

«Мяч специально выбили за пределы поля, чтобы дать возможность травмированному игроку получить медицинскую помощь. После паузы он [Мбаппе] вернул мяч нам, но попытался перекинуть его через меня. Я сказал ему: «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?» Он ответил: «Закрой свой рот, ты, маленький игрок». Я подумал про себя: «Успокойся, или ты врежешь ему, получишь красную карточку, и все набросятся на тебя». Я не ответил.

Они с Диланом Бронном оскорбляли друг друга. Я подумал про себя: «О да, вот что значит футбол высшего уровня», – добавил Александр.

Тренер «Метца» о поведении Мбаппе: «Если бы он был скромнее, ему пошло бы на пользу»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Figaro
logoМец
logoАлександр Укиджа
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
контент
брань
logoДилан Бронн
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мбаппе лицемер
Ответ Рубин2003
Мбаппе лицемер
Расист
Ответ Рубин2003
Мбаппе лицемер
сплинтер
Нормально так Реал Мадрид собрал банду токсиков.
Ответ Тимак Капарзо
Нормально так Реал Мадрид собрал банду токсиков.
и лгбтшников
Ответ Burel
и лгбтшников
Комментарий скрыт
Одним словом: любитель трансов, как утверждали Фаны Мадрида 3 года назад
Ответ Burel
Одним словом: любитель трансов, как утверждали Фаны Мадрида 3 года назад
Если бы у бабушки был ... То она стала бы девушкой... Мбаппе
Мбаппе мерзкий чел, одна только тусовка с трансом чего стоит. И уход из ПСЖ. Вообщем непонятно почему словам Мбаппе должны верить.
Ответ dreamstep
Мбаппе мерзкий чел, одна только тусовка с трансом чего стоит. И уход из ПСЖ. Вообщем непонятно почему словам Мбаппе должны верить.
Ты бы видел отца Мбаппе, который заворачивает такие контракты сыну. Оттуда и избалованность)
Ответ dreamstep
Мбаппе мерзкий чел, одна только тусовка с трансом чего стоит. И уход из ПСЖ. Вообщем непонятно почему словам Мбаппе должны верить.
А ты тусил вместе с ними?)
Я сказал ему: «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?»
🤣И улыбнулся ему вслед...
Ответ 37old
Я сказал ему: «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?» 🤣И улыбнулся ему вслед...
Он даже не сказал, он подумал так, но побоялся сказать 😁
для мбапе нет ничего святого, для него нормально летать в Швецию в гостиницу, предать псж, которому он клялся что будет играть вечно, что псж его дом.
Мбаппе Альбе как-то сказал что убил бы его, если бы встретил на улице. Генетическая память это вам не шутка
Ответ Родя Раскольников
Мбаппе Альбе как-то сказал что убил бы его, если бы встретил на улице. Генетическая память это вам не шутка
Комментарий скрыт
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий скрыт
Винтсиусу, который каждый раз ноет про расизм ты веришь, а тут нет?
Щас всех таких собирают в Реале !
Ответ Лига Мастеров
Щас всех таких собирают в Реале !
Главное не кусается.
Ответ &_Bishep_&
Главное не кусается.
Лучше бы кусался как мужик а плакал на каждом шагу как девочка
Мбаппе и Вонисиус так похожи. Мне кажется колонисты их родственников с одной пальмы снимали. И одну любимую жёлтую игрушку на двоих отобрали)))
Ответ Perssey
Мбаппе и Вонисиус так похожи. Мне кажется колонисты их родственников с одной пальмы снимали. И одну любимую жёлтую игрушку на двоих отобрали)))
У них у обоих камерунские корни. Известный факт.
Но, учитывая то, как исторически был организован процесс работорговли, естественно предположить, что предки Мбаппе сняли с пальмы предков Вини и продали их португальским работорговцам.
Весь мир театр,а Мбаппы в нем актеры...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
10 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
23 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
36 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
52 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем